Робота за їжу: якими зарплатами заманюють роботодавці українців у червні

У червні ринок праці в Україні трохи пожвавився — з'являється все більше вакансій, зокрема у сфері продажу. Проте рівень зарплат поки що не тішить претендентів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ринок праці оживає, але темпи відновлення низькі. Про це розповіли спеціалісти grc.ua. Там пояснили: зараз вакансій у чотири з половиною рази менше, ніж було до російського вторгнення. Однак у сегменті продажів кількість пропозицій для претендентів зростає.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Доля вакансій у сфері продажів наблизилася до довоєнних показників у відсотках і становить 25% від усіх актуальних. Ця область завжди була лідером серед загальної кількості пропозицій роботи на порталі. Активність пошукових систем у сфері теж починає зростати. Конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажів зараз становить приблизно 4 особи на робоче місце", — зазначили експерти grc.ua.

Там зазначають: найбільше вакансій для фахівців сфери продажу зараз відкрито в Києві — 24% від усіх пропозицій. Активно шукають працівників у Львівській області (11%), а також у Дніпропетровській (8%).

Незважаючи на попит на персонал, зарплати у сфері продажу — не найвищі. У половині всіх актуальних вакансій роботодавці наголошують на мінімальному розмірі заробітної плати у сфері — від 9,2 тис. грн. У чверті (23%) вакансій зарплатня — від 16,5 тис. грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23,7 тис. грн. Лише 8% пропозицій — із зарплатою від 31 тис. грн., і 5% — від 38,2 тис. грн.

Невисокі зарплатні пропозиції — наслідок кризи, яку переживає ритейл. Як повідомили в Асоціації ритейлерів України, загальний обсяг прямих збитків торгової сфери внаслідок війни оцінюється на рівні 50,7 млрд. грн (у середньому 30,5 тис. грн на 1 кв. м. площі пошкоджених торгових точок, або 17,4 млн. грн на один пошкоджений магазин). 41% збитків посідає пошкодження будинків, приміщень магазинів, інженерних мереж, обробки тощо. Збитки за товарними залишками в магазинах (оцінка за закупівельною ціною) та втрати обладнання становили по 17%, втрати товару на складах — 14%.

[ + – ] Ритейл сильно постраждав унаслідок війни в Україні — збитки перевищують 50 млрд грн

"50,7 млрд — це далеко не всі прямі збитки, яких зазнав український ритейл. На цьому етапі ми порахували лише найбільші й активні мережеві компанії. Багато малих регіональних мереж, не мережевих підприємств, торгові точки на ринках залишаються не враховані. Тому реальна цифра прямої шкоди буде набагато більшою. Крім того, ми ще не вважали загальні втрати ритейлу, куди повинні увійти недоотриманий за 3 місяці війни прибуток із урахуванням його постійного зростання. У підсумку сума може бути в 3-4 рази більшою", — стверджує Максим Гаврюшин, голова Української ради торгових центрів.

[ + – ] Найчастіше в ритейлі шукають касирів і таємних покупців Фото: grc.ua

За даними порталу grc.ua, роботодавці найчастіше шукають продавців-касирів — це 30% усіх актуальних вакансій у сфері продажу. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці продавцям, — 13,8 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що за винятком кількох професійних сфер падіння медіанної зарплати в травні в Україні склало від 9 до 58%.

Як повідомлялося, у червні на 20% зріс попит на робітничі спеціальності, а понад третину вакансій відкрито у Львові й області.