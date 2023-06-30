Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля

С 1 июля в Украине не только отменят карантин из-за коронавируса, но и индексируют пенсии и вернут довоенные ставки налогов. Также возможен пересмотр тарифов на водоснабжение и водоотвод.

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В Украине продолжаются дискуссии о повышении коммунальных тарифов. Сейчас Кабмин согласовал только повышение тарифа на электрическую энергию, которая с 1 июня 2023 года стоит 2,64 грн за кВт-ч. Между тем, водоканалы Украины сообщают об ужасном финансовом состоянии и необходимости изменения тарифа для населения. В июне Ассоциация Укрводоканалэкология обратилась к президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде Украины с просьбой предусмотреть в бюджете страны необходимые 12 млрд грн. для спасения отрасли — или поднять тариф для населения в среднем на 10 грн. И 29 июня Нацкомиссия (НКРЭКУ) согласовала для водоканалов повышение тарифов на холодную воду.

Фокус собрал в статье основные изменения, которые ждут украинцев в июле 2023 года.

Цена бензина: возвращение довоенных налогов на топливо

В прошлом году, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива после массированных атак россиян по нефтеперерабатывающим заводам и складам, правительство инициировало, а парламент поддержал введение льготного режима налогообложения топлива.

С 1 июля 2023 года стандартные ставки НДС и акциза на топливо возвращаются. То есть НДС вырастет с 7% до 20% на все виды топлива, а акцизы изменятся так:

на бензины — рост со 100 евро до 213,5 евро за 1000 л;

на дизтопливо — со 100 евро до 139,5 евро за 1000 л.

Простая математика показывает: если льготы заканчиваются, акцизы возвращаются на довоенные отметки, то следует ожидать поднятия цен, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

Повышение ставок акцизов и НДС не сразу проявится на ценах топлива — их будут сдерживать рыночные факторы, в частности, низкие мировые цены на нефтепродукты. Фото: Фокус

"Рост на 4,5 грн на литре бензина, как минимум, плюс НДС. По дизельному топливу — плюс 1,7 — 2 грн за литр из-за акциза, плюс процент НДС. Сжиженный газ вырастет примерно на 1 грн", — отметил аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко.

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Однако рыночный фактор не проявится с 1 июля — это растянется во времени минимум на месяц, подчеркнул Сиренко.

Пропорционального повышения стоимости не произойдет, прежде всего учитывая мировую ценовую конъюнктуру.

"Сегодня цены на рынке нефти, мировом рынке нефтепродуктов, от которого Украина полностью зависит, значительно ниже по сравнению с теми, что было в прошлом году, когда эти налоги минимизировались, — объясняет директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Из-за отмены регуляции розничных цен на нефтепродукты, трейдеры втрое повысили наценку на литре бензина и ДТ, говорит эксперт

Кроме того, наблюдается достаточно ограниченный платежеспособный спрос на нефтепродукты. Поэтому трейдеры будут определять такую цену, чтобы с одной стороны — получить определенную прибыль, с другой — не потерять значительную часть рынка.

Вместе с тем, добавляет Омельченко, маржа трейдеров сейчас "очень неплохая".

"К сожалению, военное время для розничной торговли стало "золотой лихорадкой", когда наценка на литре бензина и ДТ превышает 30%. Такого не было в мирное время, но стало во время войны с "благословения" правительства, отменившего в мае 2022-го регуляцию розничной цены на нефтепродукты… Если вернуть регуляцию, то потребитель может и не заметить изменения акцизов", — отметил Сиренко.

Повышение цен на литре топлива будет не больше, чем 3 — 5 грн, говорят специалисты Фото: pexels.com

Сдерживать рост цен на АЗС страны будет и высокая конкуренция на рынке топлива, а также профицит нефтепродуктов.

"Трейдеры понимают, что им лучше потерять доход из-за снижения маржи, чем из-за существенного провала объемов. Поэтому автоматического повышения на сумму налогов не произойдет", — подытожил Омельченко.

По его мнению, в ближайшее время автовладельцам не стоит ждать роста цен на топливо больше, чем на 3-5 гривен (на литре топлива).

Стоимость электроэнергии вырастет: что будет с ценами для бизнеса и граждан

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) 8 июня согласовала установление новых максимальных предельных цен (price caps) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках. Согласно решению Нацкомиссии, стоимость электроэнергии для бизнеса с 1 июля должна подорожать почти вдвое. Однако на практике цены вырастут не раньше осени, убеждены опрошенные Фокусом эксперты.

Уменьшение потребления электроэнергии и увеличение ее производства солнечными электростанциями будет сдерживать рост стоимости электроэнергии для бизнеса в июле

"На мой взгляд, существенного влияния на рынок не будет. Потому что в большинство часов суток у нас есть профицит электрической энергии: из-за того, что лето, что уменьшено потребление, что увеличивается выработка солнечных электростанций. Но осенью действительно может быть повышение цен для промышленного сектора на уровне от 10 до 20%. Это объективный процесс: на рынках Европейского Союза идет рост цен на электроэнергию из-за увеличения цен на природный газ", — отметил Владимир Омельченко.

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Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий надеется, что установленные с июля Нацкомиссией новые прайс-кэпы на рынке электроэнергии позволят обеспечить поступление импорта в необходимых объемах для покрытия дефицита. Об этом он сообщил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

В Укрэнерго уверены: увеличение прайс-кэпов будет способствовать поступлению импортной электроэнергии в Украину Фото: Pexels

По словам Кудрицкого, изменение прайс-кэпов не сказывается на ценах для населения, которые остаются фиксированными. "Это актуально для бизнеса, а не для бытовых потребителей", — уточнил он. То есть, для населения остается ранее согласованный тариф 2,64 грн за кВт-час, в то время как для бизнеса стоимость электроэнергии возрастет. В итоге это скажется на ценах, прежде всего, продуктов питания украинского производства.

Пенсии с 1 июля вырастут на 20%: кому повысят выплаты

С 1 июля ожидается проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности".

Со следующего месяца на 20% индексируют пенсии чиновникам, нардепам, работникам ОМС и ученым Фото: Pexels

Повышение будет касаться тех, кто вышел на пенсию по спецзакону, то есть бывших:

чиновников;

ученых;

народных депутатов;

работников органов местного самоуправления.

Перерасчет пенсий произойдет автоматически. Как известно, средний размер пенсий народных избранников составляет более 15 тыс. грн. В то время, как около 30% пенсионеров получают ежемесячно ниже 3 тыс. грн.

Стоит ли индексировать пенсии бывшим чиновникам, нардепам во время войны — вопрос дискуссионный. С одной стороны — последний перерасчет для них происходил давно, с другой — они уже получают выше среднего.

"Я бы сейчас не делал индексацию госслужащим, вообще в государственном секторе, — говорит экономист Андрей Новак, — Потому что там зарплаты и премии, другие льготы и так достаточно неплохие. Индексацию надо делать, чтобы увеличивать финансовую помощь тем категориям населения, которые в сложном положении. А это, прежде всего, вынужденные переселенцы. Выплаты, которые им сейчас осуществляются по паре тысяч гривен на взрослого и пару на ребенка (3 тыс. грн — ред.) — при сегодняшних ценах и тарифах — существенно не помогают. Поэтому бюджетные ресурсы — а они есть, поскольку собираются индексировать в госсекторе, — лучше направить наиболее уязвимым слоям населения".

По мнению финансового эксперта Ярослава Жалило, решение правильное, поскольку этим категориям пенсии не повышали длительное время.

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"Когда проводилась индексация социальных пенсий обычным категориям населения, то поскольку пенсии этим категориям назначаются по отдельным нормам, они и не индексировались, — поясняет он. — Последняя индексация этих пенсий происходила давно на 20% — не настолько большая сумма".

Тарифы на воду: как меняется стоимость воды для населения в июле

Муниципальные предприятия, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, в июне призвали регулятора повысить тарифы примерно на треть с 1 июля. Рост стоимости электроэнергии стал важным аргументом, и в итоге на заседании 29 июня Нацкомиссия одобрила повышение тарифов.

Рост стоимости услуг водоснабжения и водоотведения не ударит сильно по платежкам, уверяет эксперт Фото: УНИАН

Повышение будет происходить в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября 2023 года. В НКРЭКУ сообщили, что на изменение тарифа на первом этапе влияют такие факторы как увеличение стоимости электрической энергии, рост стоимости реагентов, изменение объемов реализации. По словам представителя НКРЭКУ Руслана Кайдаша, средневзвешенный рост тарифов составит 32%.

Впрочем, такое повышение не скажется существенно на платежках, говорят эксперты.

"Вода — такой же товар, как и все остальное. Когда происходит увеличение составляющих себестоимости — это и электроэнергия, и импортные материалы, и зарплата работников, происходит и увеличение себестоимости предоставления услуг. Однако водоснабжение и водоотвод не занимают ощутимого места в структуре расходов домохозяйств — значительно ощутимее электроэнергия, а также горячее водоснабжение, отопление, и для индивидуальных домов — газоснабжение", — убежден Жалило.

Кроме того, предоставлением таких услуг занимаются коммунальные предприятия, поэтому разница между себестоимостью и тарифом ложится на бюджет общины. Если община готова нести эти расходы ради своих жителей, то не будет повышать тарифы для потребителей, добавил эксперт.

Разницу между ростом себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения и тарифом община может покрывать за счет местного бюджета. Поэтому тарифы не вырастут для всех.

Так или иначе, рост тарифов на воду повлияет на маховик инфляции в Украине, ведь будет заложен в стоимость товаров, прежде всего, пищевой промышленности. Напомним, по данным Госстата, в мае 2023 года индекс потребительских цен в Украине достиг 15,3% (в годовом измерении).

Комиссии платежных систем в Украине вырастут: на что это повлияет

С 1 июля Visa и MasterCard намерены поднять ставку интерчейндж с 0,7% до 0,9%. Ставка — это размер платы, которую банк, обслуживающий предприятие розничной торговли, перечисляет банку, чьей картой расплатился клиент. Рост комиссии интерчейндж может привести к увеличению комиссии за эквайринг, то есть за возможность оплаты картами, которую платят предприятия. Некоторые государственные банки уже заявили, что сохраняют льготный тариф на эквайринг для поддержки бизнеса.

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Повлияет ли рост комиссии за эквайринг на цены в супермаркетах — вопрос дискуссионный. В Ассоциации ритейлеров Украины Фокусу ответили, что это влияние непосредственное, а в Украинской межбанковской ассоциации платежных систем заверили, что интерчейндж или комиссия за эквайринг "никаким образом не сказывается на розничных ценах".

Однако не исключено, что некоторые торговцы, чтобы компенсировать платежи за банковское обслуживание, могут либо закладывать в цены эти расходы, либо стимулировать граждан рассчитываться наличными.