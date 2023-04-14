АТБ, "Сильпо", "Новус", "Ашан" и другие: что и зачем обещают супермаркеты

Представители продуктового ритейла объединились для обеспечения стабильной работы в Украине цепи поставок базовых продуктов питания в условиях военного положения.

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Продуктовые торговые сети подписали Меморандум, согласно которому условия оплаты по договорам поставки базовых пищевых продуктов отечественного производства не будут превышать 30 календарных дней. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

В список товаров, на которые будет распространяться действие Меморандума, вошли следующие товары отечественного производства (кроме товаров, маркированных как "органическая продукция"):

крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая, сахар-песок (свекольный);

мука пшеничная;

хлеб, батон;

макаронные изделия из мягких сортов, вермишель из пшеничной муки высшего сорта;

молоко (кроме длительного хранения);

сыр кисломолочный;

кефир в пленке;

масло сливочное жирностью 72,5%;

сметана в пленке;

яйца куриные (нефасованные) или категории С1;

масло подсолнечное рафинированное;

мясо курятины, мясо свинины;

овощи нефасованные "борщового набора" (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная);

вода минеральная негазированная.

При этом торговые сети в своей деятельности будут продолжать соблюдать требования действующих правительственных постановлений №160 и №1236 о сроках расчетов на социальные товары в пределах 10 календарных дней и 10% розничной наценки.

Закрепленный Меморандумом подход позволит сбалансировать взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками широкого круга отечественных производителей пищевых продуктов. Разработанный с учетом реального сложного экономического состояния и финансовой возможности ритейла в условиях войны документ призван обеспечить определенную поддержку отечественных производителей и стабилизацию цепи поставок базовых продуктов питания.

Между тем, по информации главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, меморандум еще будет рассмотрен в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Документ начнет действовать силу после согласования.

В результате очень длительных, но в конце концов плодотворных переговоров крупнейшие сети государства взяли на себя обязательства по ограничению сроков расчетов с поставщиками по базовым пищевым продуктам (хлеб, крупы, сахар, мука, яйцо и т.д.) 30 дней.

"Очень доволен тем, что многолетние переговоры между сетями и производителями достигли определенного компромисса без регуляторного вмешательства государства. Как обычный компромисс он не нравится обеим сторонам, но согласие очевидно достигнуто, что пойдет на пользу как участникам рынка, так и потребителям", — подчеркнул он. .

Напомним, ранее Фокус подробно рассказывал о том, как магазины в Украине работали во время блэкаутов и как они превратились в бесплатные коворкинги для многих украинцев.