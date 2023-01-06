Территория света: какие магазины в Украине работают при блэкаутах и позволяют зарядить смартфоны

В Украине растет количество торговых центров и сетевых супермаркетов с высоким уровнем автономности. Для украинцев во время отключений света они становятся бесплатными коворкингами.

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В ситуации частых отключений электроэнергии торговые центры и супермаркеты в Украине уже стали для граждан островками света в темных, обесточенных кварталах. О том, как украинский ритейл обеспечивает автономную работу в условиях блэкаутов Фокус подробно анализирует в своем новом обзоре "Кофе, генератор, Starlink. Как и где работают украинцы, когда нет света и связи".

"Люди идут в ТРЦ не только за покупками, но и чтобы отвлечься от сложностей сегодняшней жизни. ТРЦ на своих страницах в соцсетях теперь сообщают, что у них всегда есть свет, WiFi, зоны, где можно подзарядить гаджеты, согреться, поесть, поучиться или поработать. И таких мест становится все больше", – отмечает в комментарии Фокусу Евгения Локтионова, директор компании UTG.

Локтионова добавляет, что почти все операторы рынка торговой недвижимости либо уже установили генераторы на большинстве объектов, либо находятся в процессе. Примером обеспечения за счет резервного питания почти полной автономности может служить столичный ТРЦ Gulliver. Для этого во время отсутствия электроснабжения ТРЦ подключается к четырем отдельным генераторам совокупной мощностью 2,2 МВт. Неснижаемый резерв топлива для них достигает 90 тонн.

Сеть из 70-ти строительных супермаркетах "Эпицентр" обеспечена генераторами на 100%. В этих ТЦ во время продолжительных отключений света граждане могут воспользоваться станциями подзарядки гаджетов "Заряжайзерами". А в одном из киевских ТЦ "Эпицентр" возле метро Почайна для граждан оборудовали бесплатный коворкинг на 100 рабочих мест под названием "Несокрушимый хаб".

Крупнейшие сети супермаркетов также подключают к генераторам все новые и новые магазины, где, зачастую, создают условия для подзарядки гаджетов и удаленной работы.

Многие украинцы во время отключений света отправляются в поисках электричества и интернета в супермаркеты "Сільпо". По ссылке на сайте этой торговой сети в карточке каждого из магазинов можно выяснить, оснащен ли он генератором. Количество автономных супермаркетов "Сільпо" по состоянию на январь 2023 года уже достигло около двух третьих от всей сети, которая насчитывает более 300 супермаркетов. Цель компании — сделать "несокрушимыми" до 95% торговых точек. Как правило, в подключенных к генераторам супермаркетах "Сільпо" оборудовано до нескольких десятков мест для удаленной работы.

[ + – ] Супермаркет приглашает украинцев поработать во время отключения света

С перечнем супермаркетов АТБ, которые во время отключений света работают автономно, также можно ознакомиться по ссылке на сайте компании. Уже несколько сотен торговых точек под вывеской АТБ по всей стране приглашают украинцев во время отключения света заряжать свои гаджеты. Количество "несокрушимых" АТБ постоянно растет.

Чтобы найти другие "пункти незламності", которые организовал социально-ответственный бизнес по всей территории Украины, можно воспользоваться картой nezlamnist.gov.ua.

Работать в ТРЦ или супермаркетах, которые подключены к генераторам, украинцам можно бесплатно. Это удобно для студентов, школьников, работников с частичной занятостью, волонтеров, учителей. В частности, в соцсетях сообщали как преподавательница одного из столичных ВУЗов в работающем от генератора супермаркете "Сільпо" принимала экзамены у своих студентов. Вполне возможно, что и студенты выходили на связь с педагогом из других "несокрушимых" супермаркетов, ТРЦ или кафе по всей Украине.

Отметим, что обеспечение генераторами — вопрос выживания для ритейла. Ведь по информации Евгении Локтионовой, в условиях регулярного отключения электроэнергии магазины сталкиваются с падением продаж на 20-50%. И это не говоря о проблемах с хранением скоропортящихся продуктов и др. Однако, решив при помощи генераторов проблемы своего бизнеса сетевой ритейл становится для украинцев своеобразной территорией несокрушимости.

О том, как растет популярность автономных бизнес-центров и как кофейни превращаются в коворкинги Фокус подробно пишет в своем обзоре "Кофе, генератор, Starlink. Как и где работают украинцы, когда нет света и связи". Ранее Фокус писал, как бизнес может хранить топливо для генераторов в соответствии с новым законом и о том, как ввозить генераторы из Европы без налогов.