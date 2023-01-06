Кофе, генератор, Starlink. Как и где работают украинцы, когда нет света и связи

Энергетический терроризм россиян не в состоянии поставить на паузу работу, учебу и досуг украинцев. Фокус выяснил, как в условиях перебоев с электроэнергией и связью граждане работают в бизнес-центрах, коворкингах, супермаркетах и кафе.

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В разгар российского энергетического терроризма, когда украинские города столкнулись с длительными перебоями электроснабжения и связи, миллионы украинцев столкнулись не только с проблемами с организацией быта, но и невозможностью полноценно работать и учиться. Однако граждане быстро перестраивают свои привычки и предпочтения и находят новые возможности продолжать свою деятельность.

"В октябре было сложно — не было понятно, где и что вообще работает, генераторов было очень мало, так что кафе с интернетом и электроэнергией были просто нарасхват — места не найти. До конца ноября приспособиться к отключениям было довольно сложно, но в итоге я нашла в своем районе четыре кафе, где можно взять кофе, круассан и поработать. Иногда по вечерам захожу в ресторанчик, заодно и ужинаю. Сейчас, во время отключения, я уже точно знаю, куда бежать с моим ноутбуком", — рассказала Фокусу киевлянка Юлия Ромчук.

На светлой стороне. Что делают владельцы офисов, чтобы вернуть спрос

Офисные центры в Украине в последние годы постепенно пустели. Сначала эпидемия коронавируса разогнала персонал компаний на удаленку. Затем полномасштабное вторжение РФ усугубило эту тенденцию. Однако в условиях частых перебоев с энергоснабжением бизнес-центры, которые могут обеспечить арендаторам бесперебойную работу, теперь буквально предстают в новом свете.

По словам Ирины Школьник, члена наблюдательного совета Forum Group (контролирует одну из крупнейших сетей бизнес-центров в Украине), после 10 октября спрос на помещения, в которых есть возможность работать во время блэкаута, вырос на 15-20%. Соответственно владельцы БЦ постарались оперативно обеспечить автономность своим объектам.

"Сегодня большинство бизнес-центров уже укомплектованы генераторами и оборудованием для организации бесперебойной работы. В БЦ стараются создать условия для работы других бизнесов, и благодаря этому в нескольких крупных объектах загруженность офисов достигла 70-80%, что стало довольно высоким показателем в нынешних условиях", — комментирует Ольга Соловей, соучредитель и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club).

В частности, по словам Ирины Школьник, в БЦ столичной сети Forum автономность обеспечивают следующие опции:

мощные генераторы

резервное водоснабжение

бассейны с технической водой

большой запас питьевой воды

автономное отопление (твердотопливное и газовое)

интернет Starlink

ретрансляторы сотовой связи в районах БЦ, которые, согласно договоренностям с мобильными операторами, могут питаться от дизельных генераторов

оптоволоконный интернет

"Детские комнаты" и "Пункты Поддержки"

[ + – ] В БЦ сети Forum есть все для автономной работы Фото: Соцсети

Вышеперечисленные меры требуют от владельцев БЦ больших дополнительных затрат. Но пока это далеко не всегда отражается на стоимости услуг. К примеру, Фокусу сообщили, что в БЦ сети Forum не меняли стоимость аренды. А в многофункциональном комплексе Gulliver, о котором подробнее пойдет речь ниже, уточнили, что использование автономных систем повлияло лишь на рост расходов на коммунальные услуги, ведь электропитание от дизельных генераторов обходится в разы дороже, чем от централизованной сети.

[ + – ] Столичный ТРЦ Gulliver отличается высоким уровнем автономности Фото: Соцсети

Однако, по словам Виктории Берещак, эксперта рынка недвижимости, владельцы офисных помещений, которые стараются самостоятельно обеспечить потребности арендаторов в бесперебойной работе, иногда повышают стоимость аренды, но не более чем на 20%. Ирина Школьник подтверждает, что бизнес ради гарантированной работы действительно готов платить на 10–20% больше средней рыночной стоимости. Многих не останавливает и то, что "генераторная" электроэнергия почти в пять раз дороже.

Вызовы времени диктуют новые форматы. По словам Ольги Соловей, растет спрос на краткосрочную аренду по типу коворкингов, что актуально для аутсорсеров и всех, кто ищет возможность работать в стабильных условиях. По словам собеседницы Фокуса, некоторые такие локации сейчас заполнены полностью.

Чтобы обеспечить стабильную работу, коворкинги обычно подсоединены к двум или более линиям электропитания, которые во время веерных отключений работают в разное время, а интернет обеспечивают несколько альтернативных провайдеров. В последнее время к этому набору добавляются генераторы и Starlink, чтобы создать варианты даже при масштабных и продолжительных блэкаутах.

Стоимость аренды рабочего места в коворкингах Киева и крупных городов стартует от 250 грн. за день или от 4 тыс. грн при помесячной оплате. Как правило, работу в коворкинге могут себе позволить специалисты со стабильными заработками выше среднего, часто речь идет о сотрудниках IT-сектора.

Сдать экзамен в супермаркете. Как ритейл создает для украинцев островки света

Длительные перебои с энергоснабжением поставили под вопрос рентабельность работы торговой недвижимости и ритейла. По информации директора компании UTG Евгении Локтионовой, в магазинах, где регулярно исчезает освещение, ритейлеры сталкиваются с падением продаж на 20-50%.

По информации Виктории Берещак, в подобной сложной ситуации арендаторы торговой недвижимости договариваются с владельцами помещений о рассрочке платежей или снижении арендной ставки (в среднем на 10-15%), или прекращают деятельность до стабилизации ситуации со светом.

Однако, чтобы сохранить свой бизнес, владельцы ТРЦ решаются на покупку промышленных генераторов большой мощности, способных обеспечить покрытие важных потребностей здания – лифтового оборудования, систем электроники, инженерных коммуникаций.

По словам Евгении Локтионовой, почти все операторы рынка торговой недвижимости уже установили генераторы если не на всех своих объектах, то на большинстве, и продолжают устанавливать на тех, что еще не получили резервное питание. В пример собеседница Фокуса приводит столичный ТРЦ Gulliver, где владельцы обеспечили почти полную автономность за счет резервного питания.

В многофункциональном комплексе Gulliver Фокусу подтвердили, что в случае блэкаута этот объект может долго бесперебойно работать за счет резервного питания. Для этого используются четыре отдельных генератора совокупной мощностью 2,2 МВт. Неснижаемый резерв топлива для них, хранящийся в резервуарах поставщика и доставляемый по необходимости, достигает 90 тонн. При этом, стабильный интернет в комплексе обеспечивают несколько провайдеров, оборудование которых подключено к резервному питанию. А запасов технической воды здесь хватит на срок до десяти дней автономной эксплуатации.

В ситуации частых отключений ТРЦ часто становятся для украинцев островками света в обесточенных кварталах. "Люди ходят в ТРЦ не только за покупками, но и чтобы отвлечься от сложностей сегодняшней жизни. ТРЦ на своих страницах в соцсетях теперь сообщают, что у них всегда есть свет, WiFi, зоны, где можно подзарядить гаджеты, согреться, поесть, поучиться или поработать. И таких мест становится все больше", – комментирует Евгения Локтионова. К примеру, бесплатный коворкинг с беспроводным интернетом на 100 рабочих мест под названием "Несокрушимый хаб" начал работу в одном из киевских ТЦ "Эпицентр".

[ + – ] "Несокрушимый хаб" в ТЦ "Эпицентр"

Сети супермаркетов, тем временем, подключают к мощным генераторам все больше магазинов, где также создаются условия для работы и учебы украинцев. В частности, обозреватель Фокуса имеет опыт работы в одном из супермаркетов сети "Сільпо", где, в первое время при длительных отключениях электроэнергии в районе не хватало розеток и сидячих мест для всех желающих подзарядить гаджеты. Чтобы решить эту проблему, люди часто приходили туда со своими удлинителями. Однако теперь в супермаркете установили дополнительные столики, мягкие кресла, подключили переходники с большим количеством розеток.

[ + – ] Супермаркеты "Сільпо", оснащенные генераторами, приглашают украинцев подзарядится и удаленно поработать

Работать в подключенных к генераторам ТРЦ или супермаркетах можно бесплатно. Такую демократичную форму часто выбирают студенты, работники с гибким графиком занятости, волонтеры, родители с детьми школьного возраста, которым нужно сделать уроки, учителя. К примеру, в соцсетях рассказывали о преподавательнице столичного вуза, которая в одном из супермаркетов "Сільпо" во время блэкаута принимала экзамены у своих студентов. Не исключено, что ее ученики выходили на связь из других супермаркетов или кафе.

Свет для всех. Как бизнес помогает украинцам пережить блэкауты

"Коворкинги и офисы с возможностью бесперебойной работы стали основой жизнедеятельности городов, — обобщает Виктория Берещак. — Кроме того, появились локальные форматы коворкингов, где владельцы бизнеса предоставляют рабочие места безвозмездно или за фиксированную цену, которая скорее покрывает расходы на бензин, чем выступает дополнительным заработком".

Например, у обозревателя Фокуса есть опыт работы в одной из точек выдачи ROZETKA, где во время длительного отключения света и перебоев со связью можно было подзарядить гаджеты и пользоваться wi-fi. А одна из собеседниц Фокуса рассказала, что в критических ситуациях она отправляется в ближайшее отделение оператора "Нова Пошта".

"Когда страну накрыло чередой блэкаутов, мы объявили, что наши отделения оснащены генераторами и открыты для всех желающих подзарядить гаджеты и подключиться к нашему интернету, — подтвердили Фокусу в пресс-службе "Новой Пошты". – Мы укомплектовали отделения дополнительными удлинителями, стульями и готовы принимать людей".

В "Новой поште" уточняют, что подготовку к тяжелой зиме в компании начали заранее, и основное количество генераторов компания приобрела до октября 2022 года. Сначала генераторами оснастили отделения в больших городах и деоккупированных территориях, а теперь закупили новую партию для небольших населенных пунктов и сел. Кроме того, потребности отделений в интернете удовлетворили за счет модулей Starlink.

"Украинцы каждый день приходят в отделения "Новой Пошты" для подключения к интернету и подзарядки гаджетов, – делятся наблюдениями в пресс-службе компании. – Бывает, что в отделениях люди сушат волосы феном, делают маникюр с UV лампой, работают с ноутбуками, а иногда даже подключают принтеры. Преподаватели проводят у нас онлайн-уроки. Продавцы соседних лавочек наведываются вскипятить воду или подогреть обед".

[ + – ] Оснащенные генераторами отделения "Новой Пошти" служат для украинцев "пунктами несокрушимости" Фото: Нова Пошта [ + – ] Там можно зарядить гаджеты Фото: Нова Пошта [ + – ] ...подключится к wi-fi и прочитать последние новости Фото: Нова Пошта [ + – ] ...и даже подключить принтер и распечатаь документы Фото: Нова Пошта [ + – ] Аншлаг в отделениях обычно бывает во время продолжительных блэкаутов Фото: Нова Пошта [ + – ] Однако желающие зарядить гаджет заходят практически каждый день Фото: Нова Пошта [ + – ] Отделения в Киеве обычно открыты с 8-00 до 21-00 Фото: Нова Пошта [ + – ] Сначала генераторами оснастили отделения в больших городах, но скоро очередь дойдет и до небольших населенных пунктов и сел Фото: Нова Пошта

Подобная практика стала довольно распространенной для украинского бизнеса, и возможность подзарядиться и выйти в онлайн теперь предоставляют во многих оборудованных генераторами АЗК, аптеках, отделениях банков и т.д. Чтобы найти ближайший "пункт незламності" по всей территории Украины, можно воспользоваться картой nezlamnist.gov.ua.

"Такие пункты — требование времени. Мы их создали в БЦ Forum, так как имеем возможность предоставить людям полную автономность даже при блэкауте", — комментирует Ирина Школьник. По словам собеседницы Фокуса, для бизнеса организация таких пунктов выливается в дополнительные расходы на уборку, охрану, локальную SMS-рассылку для жителей районов, закупку чайников, удлинителей, стаканчиков, чая, аптечек.

[ + – ] Пункт поддержки в БЦ Forum Фото: Соцсети [ + – ] Пункт поддержки в БЦ Forum Фото: Соцсети [ + – ] Пункт поддержки в БЦ Forum Фото: Соцсети [ + – ] Пункт поддержки в БЦ Forum Фото: Соцсети [ + – ] Пункт поддержки в БЦ Forum Фото: Соцсети

Starlink в меню. Как рестораны и кафе превращаются в коворкинги

"Рядом с нашим домом есть несколько кафе с генераторами и даже одно со Starlink. Если очень нужно, нет проблемы найти место, где можно поработать", — рассказала Фокусу жительница столичной Оболони.

Автономность заведениям общепита, как и другим бизнесам, обеспечивают генераторы. Но, как отмечает Ольга Насонова, директор аналитического центра "Рестораны Украины", поначалу использование генераторов провоцировало конфликты с жильцами, если заведения находились непосредственно в жилых комплексах. Видимо, граждан беспокоил шум и неприятный запах от работающих генераторов прямо под окнами. Однако напряженность улеглась, когда граждане оценили удобство подзарядки гаджетов и горячих обедов прямо в ближайшем кафе с генератором во время частых отключений света.

[ + – ] Генератор перед входом в заведение общепита в Киеве - шумно, но светло Фото: Мария Бабенко

"Для некоторых заведений отключение света в жилых домах рядом создало преимущества. Ведь к ним теперь сходится публика, чтобы зарядить гаджеты, поесть, выпить горячий напиток и купить блюда на вынос, что особенно актуально для жильцов домов с электрическими плитами", — комментирует ситуацию Ольга Насонова.

По словам собеседницы Фокуса, многие кафе теперь превратились в коворкинги, где люди проводят встречи в Zoom, учатся и работают. В связи с этим некоторые заведения расширили меню, чтобы предложить посетителям несколько больше, чем кофе, тогда как в рекламе акцентируют внимание не столько на кухне и напитках, сколько на наличии генератора и Starlink.

[ + – ] Теперь спутниковым интернетом Starlink могут похвастаться некоторые киевские кафе

Подобная трансформация идет кафе на пользу. Как отмечает Насонова, посетители, что приходят поработать в течение нескольких часов, часто стараются что-то купить, кроме кофе (например, десерт или бургер), что ведет к росту среднего чека на 20-30%. Однако так поступают не все. По наблюдениям обозревательницы Фокуса, неоднократно работавшей в киевских кафе, некоторые люди подолгу занимают место за пустым столом и иногда просят бесплатно залить им кипятком заварку в собственной чашке.

Персонал заведений, в целом, относится к таким посетителям с пониманием. Хотя в одной из кофеен, которая работала от генератора, обозревательница Фокуса заметила, что все розетки были обесточены. Видимо таким образом посетителям намекали, что кофейню следует все же использовать только по ее прямому назначению. Как добавляет Насонова, некоторые популярные заведения действительно ограничивают пребывание в своих помещениях посетителей с ноутбуками. Но таких мест, к счастью, очень немного.