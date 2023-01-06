Територія світла: які магазини в Україні працюють при блекаутах та дозволяють зарядити смартфони

В Україні зростає кількість торгових центрів та мережевих супермаркетів із високим рівнем автономності. Для українців під час відключення світла вони стають безкоштовними коворкінгами.

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У ситуації частих відключень електроенергії торгові центри та супермаркети в Україні вже стали для громадян острівцями світла у темних, знеструмлених кварталах. Про те, як український ритейл забезпечує автономну роботу в умовах блекаутів Фокус докладно аналізує у своєму новому огляді "Кава, генератор, Starlink. Як і де працюють українці, коли немає світла та зв'язку".

"Люди йдуть у ТРЦ не тільки за покупками, а й щоб відволіктися від складнощів сьогоднішнього життя. ТРЦ на своїх сторінках у соцмережах тепер повідомляють, що у них завжди є світло, WiFi, зони, де можна підзарядити гаджети, зігрітися, поїсти, повчитися чи попрацювати. І таких місць стає дедалі більше”, – зазначає у коментарі Фокусу Євгенія Локтіонова, директорка компанії UTG.

Локтіонова додає, що багато операторів ринку торгової нерухомості або вже встановили генератори на більшості об'єктів, або знаходяться в процесі. Прикладом забезпечення завдяки резервному живленню майже повної автономності може бути столичний ТРЦ Gulliver. Для цього під час відсутності електропостачання ТРЦ підключається до чотирьох окремих генераторів сукупною потужністю 2,2 МВт. Незнижуваний резерв палива для них сягає 90 тонн.

Мережа з 70 будівельних супермаркетів "Епіцентр" забезпечена генераторами на 100%. У цих ТЦ під час тривалих відключень світла громадяни можуть скористатися станціями заряджання гаджетів "Заряджайзерами". А в одному з київських ТЦ "Епіцентр" біля метро Почайна для громадян обладнали безкоштовний коворкінг на 100 робочих місць під назвою "Незламний хаб".

Найбільші мережі супермаркетів також підключають до генераторів все нові й нові магазини, де найчастіше створюють умови для підзарядки гаджетів та віддаленої роботи.

Багато українців під час відключень світла вирушають у пошуках електрики та інтернету до супермаркетів "Сільпо". За посиланням на сайті цієї торгової мережі у картці кожного з магазинів можна з'ясувати, чи оснащений він генератором. Кількість автономних супермаркетів "Сільпо" станом на січень 2023 року вже досягла близько двох третіх від усієї мережі, яка налічує понад 300 супермаркетів. Мета компанії — зробити "незламними" до 95% торгових точок. Як правило, у підключених до генераторів супермаркетах "Сільпо" обладнано до кількох десятків місць для віддаленої роботи.

[ + – ] Супермаркет запрошує українців попрацювати під час відключення світла

З переліком супермаркетів АТБ, які під час відключень світла працюють автономно, також можна ознайомитись за посиланням на сайті компанії. Вже кілька сотень торгових точок під вивіскою АТБ по всій країні запрошують українців під час відключення світла заряджати свої гаджети. Кількість "незламних" АТБ постійно зростає.

Щоб знайти інші "пункти незламності", які організував соціально-відповідальний бізнес по всій території України, можна скористатися карткою nezlamnist.gov.ua.

Працювати у ТРЦ чи супермаркетах, які підключені до генераторів, українцям можна безкоштовно. Це зручно для студентів, школярів, працівників із частковою зайнятістю, волонтерів, вчителів. Зокрема, в соцмережах повідомляли як викладачка одного зі столичних ЗВО у супермаркеті "Сільпо", що працює від генератора, приймала іспити у своїх студентів. Цілком можливо, що й студенти виходили на зв'язок із педагогом з інших "незламних" супермаркетів, ТРЦ чи кафе по всій Україні.

Зазначимо, що забезпечення генераторами – питання виживання для ритейлу. Адже, за інформацією Євгенії Локтіонової, в умовах регулярного відключення електроенергії магазини стикаються з падінням продажів на 20-50%. І це не кажучи про проблеми зі зберіганням продуктів, що швидко псуються, та ін. Проте, вирішивши за допомогою генераторів проблеми свого бізнесу мережевий ритейл стає для українців своєрідною територією незламності.

Про те, як зростає популярність автономних бізнес-центрів і як кав'ярні перетворюються на коворкінги Фокус докладно пише у своєму огляді "Кава, генератор, Starlink. Як і де працюють українці, коли немає світла та зв'язку". Раніше Фокус писав, як бізнес може зберігати паливо для генераторів відповідно до нового закону і про те, як ввозити генератори з Європи без податків.