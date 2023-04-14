АТБ, "Сільпо", "Новус", "Ашан" та інші: що й навіщо обіцяють супермаркети

Представники продуктового ритейлу об’єдналися для забезпечення стабільної роботи в Україні ланцюгу постачання базових продуктів харчування в умовах воєнного стану.

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Продуктові торговельні мережі підписали Меморандум, за яким умови оплати за договорами постачання базових харчових продуктів вітчизняного виробництва не перевищуватимуть 30 календарних днів. Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

До списку товарів, на які поширюватиметься дія Меморандуму, увійшли такі товари вітчизняного виробництва (крім товарів, маркованих як "органічна продукція"):

крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова, цукор-пісок (буряковий);

борошно пшеничне;

хліб, батон;

макаронні вироби з м’яких сортів, вермішель з борошна пшеничного вищого сорту;

молоко (крім тривалого зберігання);

сир кисломолочний;

кефір у плівці;

масло вершкове жирністю 72,5%;

сметана у плівці;

яйця курячі (нефасовані) або категорії С1;

олія соняшникова рафінована;

м’ясо курятини, м’ясо свинини;

овочі нефасовані "борщового набору" (картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна);

вода мінеральна негазована.

При цьому торговельні мережі у своїй діяльності продовжуватимуть дотримуватись вимог чинних урядових постанов №160 та №1236 щодо строків розрахунків на соціальні товари в межах 10 календарних днів та 10% роздрібної націнки.

Закріплений Меморандумом підхід дозволить збалансувати взаємовідносини між торговельними мережами та постачальниками для широкого кола вітчизняних виробників харчових продуктів. Розроблений з врахуванням реального складного економічного стану та фінансової спроможності ритейлу в умовах війни документ покликаний забезпечити певну підтримку вітчизняних виробників та стабілізацію ланцюга постачання базових продуктів харчування.

Тим часом, за інформацією голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, меморандум ще розглянуть в Антимонопольному комітеті України (АМКУ). Документ набуде чинності після погодження.

Внаслідок дуже тривалих, але врешті-решт плідних перемовин найбільші мережі держави взяли на себе зобов’язання щодо обмеження строків розрахунків з постачальниками за базовими харчовими продуктами (хліб, крупи, цукор, борошно, яйце тощо) 30-а днями.

"Дуже задоволений тим, що кількарічні перемовини між мережами та виробниками досягли певного компромісу без регуляторного втручання держави. Як звичайний компроміс він не подобається обом сторонам, але згода вочевидь досягнута, що піде на користь як учасникам ринку, так і споживачам", — підкреслив він.

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