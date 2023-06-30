Пенсії, ціна пального, тарифи воду та електроенергію: що зміниться в Україні з 1 липня

З 1 липня в Україні не лише скасують карантин через коронавірус, а й індексують пенсії та повернуть довоєнні ставки податків. Також можливий перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення.

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В Україні тривають дискусії щодо підвищення комунальних тарифів. Наразі Кабмін погодив лише підвищення тарифу на електричну енергію, яка з 1 червня 2023 року коштує 2,64 грн за кВт-год. Тим часом, водоканали України повідомляють про жахливий фінансовий стан та необхідність зміни тарифу для населення. У червні Асоціація Укрводоканалекологія звернулась до президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України з проханням передбачити в бюджеті країни необхідні 12 млрд грн для порятунку галузі або підняти тариф для населення в середньому на 10 грн. І 29 червня Нацкомісія (НКРЕКП) погодила для водоканалів підвищення тарифу на холодну воду.

Фокус зібрав у статті основні зміни, які чекають на українців у липні 2023 року.

Ціна бензину: повернення довоєнних податків на пальне

Минулого року, щоб стабілізувати ситуацію на ринку палива після масованих атак росіян по нафтопереробних заводах та складах, уряд ініціював, а парламент підтримав введення пільгового режиму оподаткування пального.

З 1 липня 2023 року стандартні ставки ПДВ та акцизу на пальне повертаються. Тобто ПДВ зросте з 7% до 20% на всі види пального, а акцизи зміняться так:

на бензини — ріст зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 л;

на дизпаливо — зі 100 євро до 139,5 євро за 1000 л.

Проста математика показує: якщо пільги закінчуються, акцизи повертаються на довоєнні позначки, то слід очікувати підняття цін, кажуть опитані Фокусом експерти.

Підвищення ставок акцизів та ПДВ не одразу проявиться на цінах пального - їх стримуватимуть ринкові чинники, зокрема, низькі світові ціни на нафтопродукти. Фото: Фокус

"Зростання на 4,5 грн на літрі бензину, як мінімум, плюс ПДВ. По дизельному пальному — плюс 1,7 — 2 грн за літр через акциз, плюс відсоток ПДВ. Скраплений газ зросте приблизно на 1 грн", — зауважив аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

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Однак ринковий фактор не проявиться з 1 липня — це розтягнеться у часі щонайменше на місяць, наголосив Сіренко.

Пропорційного підвищення вартості не відбудеться передовсім з огляду на світову цінову кон’юнктуру.

"Сьогодні ціни на ринку нафти, світовому ринку нафтопродуктів, від якого Україна повністю залежить, значно нижчі порівняно з тими, що було в минулому році, коли ці податки мінімізувалися, — пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Через відміну регуляції роздрібних цін на нафтопродукти, трейдери втричі підвищили націнку на літрі бензину й ДП, каже експерт

Крім того, спостерігається досить обмежений платоспроможний попит на нафтопродукти. Тому трейдери будуть визначати таку ціну, щоб з одного боку — отримати певний прибуток, з іншого — не втратити значну частину ринку.

Разом з тим, додає Омельченко, маржа трейдерів зараз "дуже непогана".

"На жаль, військовий час для роздрібної торгівлі став "золотою лихоманкою", коли націнка на літрі бензину та ДП перевищує 30%. Такого не було в мирний час, але стало під час війни з "благословіння" уряду, що відмінив у травні 2022-го регуляцію роздрібної ціни на нафтопродукти… Якщо повернути регуляцію, то споживач може й не помітити зміни акцизів", — зауважив Сіренко.

Підвищення цін на літрі пального буде не більшим, ніж 3 - 5 грн, кажуть фахівці Фото: pexels.com

Стримуватиме зростання цін на АЗС країни і висока конкуренція на ринку палива, а також профіцит нафтопродуктів.

"Трейдери розуміють, що їм краще втратити дохід через зниження маржі, ніж через суттєвий провал обсягів. Тому автоматичного підвищення на суму податків не відбудеться", — підсумував Омельченко.

На його думку, найближчим часом автовласникам не варто чекати зростання цін на пальне більше, ніж на 3-5 гривень (на літрі пального).

Вартість електроенергії зросте: що буде з цінами для бізнесу та громадян

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП) 8 червня погодила встановлення нових максимальних граничних цін (price caps) на електроенергію на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому й балансуючому ринках. Згідно з рішенням Нацкомісії, вартість електроенергії для бізнесу з 1 липня має подорожчати майже вдвічі. Однак на практиці ціни зростуть не раніше осені, переконані опитані Фокусом експерти.

Зменшення споживання електроенергії та збільшення її виробництва сонячними електростанціями стримуватиме зростання вартості електроенергії для бізнесу у липні

"На мій погляд, суттєвого впливу на ринок не буде. Бо в більшість годин доби у нас є профіцит електричної енергії: через те, що літо, що зменшено споживання, що збільшується виробіток сонячних електростанцій. Але восени дійсно може бути підвищення цін для промислового сектору на рівні від 10 до 20%. Це об'єктивний процес: на ринках Європейського Союзу йде зростання цін на електроенергію через збільшення цін на природний газ", — зауважив Володимир Омельченко.

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Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сподівається, що встановлені з липня Нацкомісією нові прайс-кепи на ринку електроенергії дадуть змогу забезпечити надходження імпорту в необхідних обсягах для покриття дефіциту. Про це він повідомив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

В Укренерго впевнені: збільшення прайс-кепів сприятиме надходженню імпортної електроенергії в Україну Фото: Pexels

За словами Кудрицького, зміна прайс-кепів не позначається на цінах для населення, які залишаються фіксованими.

"Це актуально для бізнесу, а не для побутових споживачів", — уточнив він. Тобто, для населення лишається раніше погоджений тариф 2,64 грн за кВт-годину, тим часом як для бізнесу вартість електроенергії зросте. Врешті це позначиться на цінах, перш за все, продуктів харчування українського виробництва.

Пенсії з 1 липня зростуть на 20%: кому підвищать виплати

З 1 липня очікується проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

З наступного місяця на 20% індексують пенсії чиновникам, нардепам, працівникам ОМС та науковцям Фото: Pexels

Підвищення стосуватиметься тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, тобто колишніх:

чиновників;

науковців;

народних депутатів;

працівників органів місцевого самоврядування.

Перерахунок пенсій відбудеться автоматично. Як відомо, середній розмір пенсій народних обранців становить понад 15 тис. грн. В той час, як близько 30% пенсіонерів отримують щомісяця нижче 3 тис. грн.

Чи варто індексувати пенсії колишнім чиновникам, нардепам під час війни — питання дискусійне. З одного боку — останній перерахунок для них відбувався давно, з іншого — вони вже отримують вище середнього.

"Я б зараз не робив індексацію держслужбовцям, узагалі в державному секторі, — каже економіст Андрій Новак. — Тому що там зарплати й премії, інші пільги й так досить непогані. Індексацію треба робити, аби збільшувати фінансову допомогу тим категоріям населення, які у складному становищі. А це, перш за все, вимушені переселенці. Виплати, які їм зараз здійснюються по парі тисяч гривень на дорослого й пару на дитину (3 тис. грн — ред.) — при сьогодніщніх цінах і тарифах — суттєво не допомагають. Тому бюджетні ресурси — а вони є, оскільки збираються індексувати в держсекторі, — краще спрямувати найбільш вразливим верствам населення".

На думку фінансового експерта Ярослава Жаліло, рішення правильне, оскільки цим категоріям пенсії не підвищували тривалий час.

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"Коли проводилася індексація соціальних пенсій звичайним категоріям населення, то оскільки пенсії цим категоріям призначаються за окремими нормами, то вони і не індексувалися, — пояснює він. — Остання індексація цих пенсій відбувалася давно на 20% — не настільки велика сума".

Тарифи на воду: як зросте вартість води для населення в липні

Муніципальні підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у червні закликали регулятора підвищити тарифи приблизно на третину з 1 липня. Зростання вартості електроенергії стало важливим аргументом, і у підсумку на засіданні 29 червня Нацкомісія схвалила підвищення тарифів.

Зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення не вдарить сильно по платіжках, запевняє експерт Фото: УНІАН

Підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня 2023 року. У НКРЕКП повідомили, що на зміну тарифу на першому етапі впливають такі фактори, як збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації. За словами представника НКРЕКУ Руслана Кайдаша, середньозважене зростання тарифів становитиме 32%.

Втім, таке підвищення не позначиться суттєво на платіжках, кажуть експерти.

"Вода — такий же товар, як і все інше. Коли відбувається збільшення складових собівартості — це і електроенергія, і імпортні матеріали, і зарплата працівників, відбувається і збільшення собівартості надання послуг. Однак водопостачання та водовідведення не займають відчутного місця у структурі витрат домогосподарств — значно відчутніша електроенергія, а також гаряче водопостачання, опалення, і для індивідуальних будинків — газопостачання", — переконаний Жаліло.

Крім того, наданням таких послуг займаються комунальні підприємства, тому різниця між собівартістю та тарифом лягає на бюджет громади. Якщо громада готова нести ці витрати заради своїх мешканців, то не підвищуватиме тарифів для споживачів, додав експерт.

Різницю між зростанням собівартості послуг водопостачання та водовідведення і тарифом громада може покривати за рахунок місцевого бюджету. Тому тарифи не зростуть для всіх.

Так чи інакше, зростання тарифів на воду вплине на маховик інфляції в Україні, адже буде закладено у вартість товарів насамперед харчової промисловості. Нагадаємо, за даними Держстату, у травні 2023 року індекс споживчих цін в Україні сягнув 15,3% (у річному вимірі).

Комісії платіжних систем в Україні зростуть: на що це вплине

З 1 липня Visa и MasterCard мають намір підняти ставку інтерчейндж з 0,7% до 0,9%. Ставка — це розмір плати, яку банк, що обслуговує підприємство роздрібної торгівлі, перераховує банку, чиєю картою розплатився клієнт. Зростання комісії інтерчейндж може призвести до збільшення комісії за еквайринг, тобто за можливість оплати картками, яку сплачують підприємства. Деякі державні банки вже заявили, що зберігають пільговий тариф на еквайринг для підтримки бізнесу.

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Чи вплине зростання комісії за еквайринг на ціни в супермаркетах — питання дискусійне. В Асоціації ритейлерів України Фокусу відповіли, що цей вплив безпосередній, а в Українській міжбанківській асоціації платіжних систем запевнили, що інтерчейндж чи комісія за еквайринг "ніяким чином не позначається на роздрібних цінах".

Проте не виключено, що деякі торговці, щоб компенсувати платежі за банківське обслуговування, можуть або закладати в ціни ці витрати, або стимулювати громадян розраховуватися готівкою.