Українці вже заборгували за комуналку 140 мільярдів, але ціни знову підвищать, — експерт

Засновник "Спілки споживачів комунальних послуг" Олег Попенко пояснив, що зростання цін за електроенергію призведе до ще більшого накопичення боргів населенням. Він піддав сумніву необхідність зміни тарифів, аргументуючи свою позицію прибутковістю більшості обленерго.

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Борги українців за комунальні послуги становлять вже 140 мільярдів гривень. Про це заявив у коментарі "Українському Радіо" засновник "Спілки споживачів комунальних послуг" Олег Попенко.

На думку експерта, в енергосфері "усе дуже запущено й заплутано". Він навів приклад, що компанія "Центренерго", яка займається виробництвом електроенергії з вугілля, є "хронічно збитковою", а її керівництво неодноразово фігурувало у кримінальних справах. Попенко припустив, що, розплутавши "багаторічний клубок махінацій", Україна могла б уникнути чергового підвищення цін на електроенергію.

"Нас запевняють, що ми нині сплачуємо 2,64 гривні за кіловат, а повинні сплачувати 5-6. Проте ніхто не бачив жодної офіційної цифри. Жодна приватна компанія не задокументувала чітко цю "різницю". Неможливо зрозуміти, з чого складаються ці сумнозвісні 5-6 гривень", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що усі обленерго окрім розташованих на півдні та сході є прибутковими та нарощують доходи навіть під час війни. За його даними, ці організації є лідерами серед платників податків в Україні.

"Контроль над обленерго та їхніми апетитами — це зона відповідальності НКРЕКП. Ця комісія повинна стежити за їхніми фінансовими планами й зобов’язаннями. Але, на жаль, серйозного контролю і перевірок ми не бачимо. Буває, що їх штрафують на 18 або 50 тисяч гривень, але ж це просто сміх. Компанія, яка показує прибуток 100-200 мільйонів гривень, такого покарання і не помітить", — запевнив Попенко.

Він спрогнозував, що підвищення вартості електроенергії не напряму вплине і на тарифи за інші комунальні послуги, зокрема може спричинити підвищення цін на воду та тепло.

"Треба дочекатися 1 липня. Цього дня НКРЕКП може ухвалити рішення щодо підвищення тарифів на воду. Це дуже імовірно, адже про таке рішення давно говорять, і воно вже чотири рази переносилося. Нас запевняють, що в середньому тариф зросте на 30-32%. Але я гадаю, що більшість водоканалів задеруть ціни набагато вище. Йдеться про 50-60%, і це ще не межа. Для деяких особливо жадібних межею будуть усі 100%", — припустив експерт.

Попенко підкреслив, що зазвичай українці намагалися виплатити борги за комунальні послуги улітку, однак підвищення тарифів призведе до ще більшого їх накопичення через брак коштів у населення.

"Хто має можливість, звісно, платитиме. Але це буде крапля в морі. Неплатників набереться величезна армія. За моїми підрахунками, вже нині заборгованість громадян за комуналку становить фантастичну цифру — 140 мільярдів гривень. Протягом літніх місяців вона частково зменшиться, а надалі знову зростатиме. Особливо цей процес посилиться під час опалювального сезону", — спрогнозував він.

Нагадаємо, 21 травня керівник НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що Україна потребує 45-46 мільярдів гривень на підготовку енергосистеми до холодів. Цим він пояснив необхідність підвищення тарифу на світло до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Раніше, 19 травня, гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що станом на 1 травня українці заборгували за електроенергію понад 1,7 мільярда гривень. За його словами, тепер інформація про борги за комуналку відображатиметься у кредитній історії громадян.