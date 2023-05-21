Вдвічі: у НКРЕКУ пояснили, чому підвищать тарифи на світ в Україні

Державі, як зазначають у Нацкомісії, необхідні десятки мільярдів гривень на відновлення інфраструктури, яка постраждала внаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе.

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Україні потрібно 45-46 млрд гривень, щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону. Про це сказав 21 травня голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський.

Сума піде на ремонтні роботи після обстрілу енергоінфраструктури російськими ракетами. І щоб гроші з'явилися, треба підняти тарифи для населення, упевнений він.

"Для відновлення інфраструктури та підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень", — сказав він.

Глава регулятора впевнений, що якщо розраховувати шляхи отримання зазначеної суми, тариф на електроенергію треба збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію в Україні хочуть переглянути двічі — у червні та у липні-грудні. Поки що українці платять 1,44 гривні за 1 кВт/год за умови споживання до 250 кВт на місяць і 1,68 гривень за 1 кВт/год при споживанні понад 250 кВт.

За словами голови НКРЕКУ, економічно обґрунтована ціна на електроенергію для населення становить понад 6 грн за кВт/год.

Уряд України 25 квітня цього року продовжив тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 31 травня.

Енергогрупа ДПЕК раніше підраховувала суму боргів українців за спожиту електроенергію. За його словами, на 1 травня 2023 року розмір боргу перевищив 1,7 млрд гривень.