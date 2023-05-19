Борги українців за електроенергію вноситимуть у кредитну історію, — ДТЕК

Українці, за словами Сергія Коваленка, неохоче оплачують комунальні послуги вчасно, але не соромляться брати кредити на нову техніку.

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Інформація про заборгованість українців за електроенергію відображатиметься у їхній кредитній історії. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, станом на 1 травня 2023 року українці накопичили заборгованість понад один місяць за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн.

"Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитися до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до Українського бюро кредитних історій", — розповів він.

Тобто клієнт, який відповідатиме певним постачальником електроенергії критеріям, захоче взяти кредит і звернеться до фінансової установи, то кредитор перегляне його кредитну історію, включаючи інформацію про заборгованість за спожиту електроенергію.

"Ми знаємо про складні обставини, але є клієнти, які не платять за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність", — підкреслив Сергій Коваленко. .

При цьому в компанії вважають, що клієнти, які завжди справно оплачують платіжки, зможуть отримати позитивну кредитну історію. Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримувати вигідніші умови позик та забезпечить їх фінансову стабільність у майбутньому.

Тим часом уряд України розглядає підвищення тарифів на електроенергію для населення у півтора рази, а то й удвічі. Причина перегляду тарифів під час війни: збитки енергетичної інфраструктури від російського ракетного обстрілу перевищують 10 мільярдів доларів, тому для ремонту інфраструктури необхідне додаткове фінансування.

Також Фокус писав, що Кабінет міністрів 25 квітня 2023 року вирішив продовжити тарифи, що діють, для населення ще на один місяць.