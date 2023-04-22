Кабмін готується підвищити тарифи на світло в Україні: названі ціни

За словами голови комісії Костянтина Ущаповського, за поточних тарифів Україна не зможе пройти наступний опалювальний сезон.

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Уряд України розглядає підвищення тарифів на електроенергію для населення у півтора або два рази. Про це 21 квітня в ефірі телемарафону заявив голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

За його словами, зараз питання щодо вартості електрики для українців залишається відкритим. Влада розглядає кілька варіантів тарифів, зокрема 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. При цьому уряд прагне захистити вразливі категорії населення за допомогою соціальних програм.

Як пояснив Костянтин Ущаповський, тарифи на електроенергію необхідно підвищити через значні витрати на відновлення української інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів ЗС РФ. Наразі енергетики застосовують тимчасові схеми подачі енергії, але їх необхідно змінити, щоб пережити майбутній опалювальний сезон.

Кабмін пообіцяв не змінювати актуальних тарифів на електроенергію до 30 квітня. Наразі українцям необхідно платити по 1,44 гривні за кВт/год, якщо витрачають менш як 250 кВт/год на місяць, та 1,68 грн за кВт/год у разі перевищення цієї норми. Варіанти, озвучені Ущаповським, вищі приблизно у півтора-два рази.

20 квітня перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко також попередив українців про подорожчання електроенергії. На його думку, підвищення тарифів не стане для українців катастрофою, адже вони зараз платять за електроенергію у 3-4 рази менше, ніж у сусідніх країнах. При цьому малозабезпечені жителі України не відчують подорожчання, оскільки їх покриють субсидії.

19 квітня представниця НКРЕКП Ольга Бабій заявила, що українцям оголосять нові тарифи на світло наприкінці квітня або на початку травня. Це неминучий процес, оскільки Україні потрібно більше грошей для виробництва енергії.