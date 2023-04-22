Кабмин готовится повысить тарифы на свет в Украине: названы цены

По словам главы комиссии Константина Ущаповского, при текущих тарифах Украина не сможет пройти следующий отопительный сезон.

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Правительство Украины рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения в полтора, а то и два раза. Об этом 21 апреля в эфире телемарафона заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, сейчас вопрос о стоимости электричества для украинцев остается открытым. Власти рассматривают несколько вариантов тарифов, в том числе 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч. При этом правительство стремится защитить уязвимые категории населения с помощью социальных программ.

Как объяснил Константин Ущаповский, тарифы на электроэнергию необходимо повысить из-за больших расходов на восстановления украинской инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов ВС РФ. Сейчас энергетики применяют временные схемы подачи энергии, но их необходимо изменить, чтобы пережить будущий отопительный сезон.

Кабмин пообещал не менять актуальные тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Сейчас украинцам необходимо платить по 1,44 гривны за кВт/ч, если расходуют менее 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн за кВт/ч в случае превышения этой нормы. Варианты, озвученные Ущаповским, выше примерно в полтора-два раза.

20 апреля первый зампред комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко также предупредил украинцев о подорожании электоэнергии. По его мнению, повышение тарифов не станет для украинцев катастрофой, ведь они сейчас платят за электроэнергию в 3-4 раза меньше, чем в соседних странах. При этом малообеспеченные жители Украины вовсе не ощутят подорожание, поскольку их покроют субсидии.

19 апреля представитель НКРЭКУ Ольга Бабий заявила, что украинцам объявят новые тарифы на свет в конце апреля или в начале мая. Это неминуемый процесс, поскольку Украине необходимо больше денег для производства энергии.