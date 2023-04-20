Тарифы на свет в 2023 году: в НКРЭКУ рассказали, когда представят украинцам новые цены

Украинцев предупредили, что пересмотра тарифов на свет избежать не удастся, поскольку энергетические компании нуждаются в средствах, необходимых для производства электричества в условиях разрушений инфраструктуры.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), озвучит украинцам новые тарифы на свет в конце апреля или начале мая 2023 года. Об этом 19 апреля в эфире телемарафона заявила представитель комиссии Ольга Бабий.

Какими будут новые тарифы в Украине

По словам Ольги Бабий, если для промышленных потребителей и бизнеса стоимость киловатт-часовсоставляет сейчас 6 гривен, то для населения стоимость будет все равно гораздо меньшей. Но подорожание все равно состоится, поскольку энергетические компании нуждаются в средствах, необходимых для производства электричества в условиях разрушений инфраструктуры.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы — наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", — объяснила Ольга Бабий.

Сколько украинцы платят за свет сейчас

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте 2023 года заявил, что тарифы на электроэнергию останутся без изменений до конца апреля.

"Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной", — отметил глава правительства.

Поэтому сейчас тариф зависит от объема потребленных киловатт:

1,44 гривны за киловатт-часов для потребивших до 250 киловатт-часов;

1,68 — более 250 киловатт-часов в месяц.

Отметим, что в Украине цены для бытовых потребителей пока что остаются на уровне, который в несколько раз ниже так называемых рыночных цен. Но сейчас, с учетом повреждений энергосистемы вследствие атак ВС РФ, в правительстве задумались о повышении нынешнего льготного тарифа для населения. Об этом пишет Фокус в статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля".

Как объяснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, правительству нужно задуматься над вопросом о том, состоится ли переход к рыночному ценообразованию или же цены на электроэнергию, как и раньше, будут регулироваться государством.

"Если Украина намерена вступить в Евросоюз, то государству следует срочно отказаться от установления цен на электроэнергию, и в ближайшее время переходить к рыночному ценообразованию", — уверен Владимир Омельченко.

Ранее Фокус рассказывал, что кроме повышения цен на электричество, НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.