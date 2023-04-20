Тарифи на світло у 2023 році: у НКРЕКП розповіли, коли представлять українцям нові ціни

Українців попередили, що перегляду тарифів на світло уникнути не вдасться, оскільки енергетичні компанії потребують коштів, необхідних для виробництва електрики в умовах руйнувань інфраструктури.

Related video

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), озвучить українцям нові тарифи на світло наприкінці квітня чи на початку травня 2023 року. Про це 19 квітня в ефірі телемарафону заявила речник комісії Ольга Бабій.

Якими будуть нові тарифи в Україні

За словами Ольги Бабій, якщо для промислових споживачів та бізнесу вартість кіловат-годин становить зараз 6 гривень, то для населення вартість буде все одно набагато меншою. Але подорожчання все одно відбудеться, оскільки енергетичні компанії потребують коштів, необхідних для виробництва електрики в умовах руйнувань інфраструктури.

"Ключовий фактор, заради чого відбуваються ці процеси — наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей", — пояснила Ольга Бабій.

Скільки українці платять за світло зараз

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні 2023 року заявив, що тарифи на електроенергію залишаться без змін до кінця квітня.

"Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною", — зазначив глава уряду.

Тому зараз тариф залежить від обсягу спожитих кіловат:

1,44 гривні за кіловат-годин для споживачів до 250 кіловат-годин;

1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Зазначимо, що в Україні ціни для побутових споживачів поки що залишаються на рівні, який у кілька разів нижчий від так званих ринкових цін. Але зараз, з урахуванням пошкоджень енергосистеми внаслідок атак ЗС РФ, в уряді замислилися про підвищення пільгового тарифу для населення. Про це пише Фокус у статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня".

Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, уряду потрібно задуматися над питанням про те, чи відбудеться перехід до ринкового ціноутворення чи ціни на електроенергію, як і раніше, регулюватимуться державою.

"Якщо Україна має намір вступити до Євросоюзу, то державі слід терміново відмовитися від встановлення цін на електроенергію і найближчим часом переходити до ринкового ціноутворення", — упевнений Володимир Омельченко.

Раніше Фокус розповідав, що, крім підвищення цін на електрику, НКРЕКП планує розглянути питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.