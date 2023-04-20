Тарифы на свет подорожают: украинцам объяснили, как могут измениться цены

Нардеп Алексей Кучеренко в ходе общения с журналистами заявил, что если тариф на электроэнергию вырастет на гривну — ничего смертельного не случится.

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В Украине уже которую неделю обсуждают повышение тарифов на электроэнергию для населения. А масштабные разрушения энергетических объектов российскими ракетами и дронами, которые начались в октябре 2022 года — достаточно серьезный аргумент для изменений. Хотя в Украине плата за электричество в 3-4 раза ниже, нежели в соседних странах. Об этом 20 апреля 2023 года, в эфире телемарафона на канале 1+1 заявил первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Даже если на гривну вырастет тариф, у нас более половины населения потребляет до 150 кВт-ч. Это в месяц они будут платить дополнительно 150 гривен. Ну давайте так скажу: не смертельно", — рассказал он.

По его словам, малообеспеченные украинцы не ощутят повышения тарифов, поскольку они будут покрывать расходы на оплату электроэнергии субсидиями.

Когда украинцам озвучат новые тарифы на свет

По словам представительницы Национальной комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольги Бабий, комиссия собирается представить новые тарифы на свет для потребителей в конце апреля или начале мая. Она также отметила, что если для промышленных потребителей и бизнеса стоимость киловатт-часов составляет сейчас 6 гривен, то для населения стоимость будет все равно гораздо меньшей.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы — наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", — объяснила Ольга Бабий.

Ранее Фокус писал, что глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский отмечал, что расчет тарифов на свет будет производиться с учетом разрушений в энергетической сфере. По его мнению, из-за российских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично, как раньше, покрывать разницу в стоимости электроэнергии и государство вынуждено искать выход из этой ситуации.

К слову, некоторые аналитики, прогнозируя уровень инфляции в Украине на 2023 год, в качестве базового сценария уже рассматривают повышение тарифов для населения. В частности, Елена Билан, директор аналитического департамента и главная экономистка инвесткомпании Dragon Capital в комментарии Фокуса рассказала об ожидании роста тарифов на коммунальные услуги на 20% в этом году.