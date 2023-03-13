Кило лука, как десяток яиц. Цены в Украине продолжают расти, но есть хорошие новости

За первые два месяца 2023 года потребительские цены в Украине выросли на 1,5%, а по сравнению с февралем прошлого года – на 24,9%. То есть, инфляция замедляется. Фокус выяснил, чего ждать от цен в течение 2023 года.

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Украинцы, которые не представляют свой ежедневный рацион без свежих овощей и фруктов, в марте 2023 года были поражены их резким подорожанием. "Недавно мы удивлялись ценам на яйца, а сегодня уже килограмм лука стоит, как десяток яиц", — возмущается киевлянка Наталья.

Действительно, судя по статистике цен в супермаркетах, которую ведут на портале minfin.com.ua, репчатый лук за год подорожал более чем в три раза — в среднем до 55,79 грн за кг (максимум до 69,9 грн за кг). Цены на другие овощи в 2023 году тоже резко выросли. Например, огурцы предлагают по 129-150 грн за килограмм, а сладкий перец "по акции" продают по 189 грн/кг. А вот куриные яйца, ошеломившие молниеносным подорожанием осенью, стоят почти так же, как и перед Новым годом.

В некоторых супермаркетах в марте самый дешевый лук репчатый стоит почти 70 гривен за килограмм Фото: Мария Бабенко

Страшный сон веганов. Почему в Украине подорожали овощи и фрукты

Согласно свежим данным Госстата, овощи за два месяца 2023 года подорожали на 21,2%, и таким образом стали главным драйвером инфляции. Их догоняют фрукты с показателем +5,9%. Для сравнения, потребительские цены в целом за этот период повысились на 1,5%, продовольствие и напитки подорожали на 2,9%.

"В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи. На 1,4–0,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки", — сообщают в Госстате.

В начале 2023 года в Украине заметно подорожали овощи, особенно лук репчатый Фото: pixabay.com

Наиболее резкий рост цен наблюдается на овощи – лук, морковь, огурцы, помидоры Фото: Мария Бабенко

ТОП-5 групп продовольственных товаров, подорожавших в январе-феврале 2023 года

овощи: +21,2%

фрукты: +5,9%

молоко: +2,5%

хлеб: +2,5%

безалкогольные напитки: +2%

Источник: Госстат

"Наиболее резкий рост цен наблюдается на фрукты и овощи (лук, морковь, огурцы, помидоры), — подтверждает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. – Из-за того, что внутренних запасов овощей не хватает, присутствие импортных товаров на украинском рынке увеличивается второй месяц подряд. А импортная продукция обходится дороже, как из-за большей себестоимости, так и из-за дисбаланса спроса и предложения на мировом уровне".

Между тем, цены на мясо и молочные продукты с начала года изменились не существенно. "Свинина начала снижаться в цене, как только стабилизировалось электроснабжение. Ведь ранее за счет проблем с электроэнергией себестоимость продукта возрастала из-за использования генераторов, что отражалось на конечной цене. Молочные продукты за последние два месяца также существенно не выросли в цене, преимущественно, благодаря восстановлению электроснабжения", — комментирует Максим Гопка.

Заметим, что наблюдавшиеся зимой перебои с электроэнергией, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, особенно больно ударили именно по молочному и мясному хозяйству, тепличному овощеводству и хранению овощей и фруктов. То есть, можно утверждать, что российский энергетический терроризм также внес свой вклад в ускорение инфляции.

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Наталья Копытец, ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" добавляет, что существенным фактором, обусловившим рост цен на мясо птицы на 2,0-5,8%, стало повышение стоимости электроэнергии. То есть, спровоцированный российскими обстрелами кризис в энергетике дал о себе знать и здесь. Однако Копытец уточняет, что подорожание курятины также связано с особенностями производственного цикла: в январе-феврале предприятия наращивают поголовье цыплят-бройлеров для выращивания, а вот с середины марта уже будет происходить убой выращенного молодняка. Соответственно, не исключена стабилизация и коррекция цен.

Впереди могут ожидать и другие сезонные изменения цен на продовольствие. Максим Гопка отмечает, что с наступлением тепла расходы производителей несколько сокращаются, а цены на газ продолжают уменьшаться. Это особенно важно для производства молочных продуктов, и будет способствовать просадке цен на эту группу товаров в ближайшее время.

Тем не менее, удешевления овощей ждать еще рано. "Из-за дефицита лука на мировом рынке растет его международная стоимость, а украинских запасов не хватает, поэтому импорт будет увеличиваться, и он будет не дешевым. Так что и цены до мая продержатся высокими", — прогнозирует Максим Гопка.

Похожая ситуация с огурцами и помидорами – ожидать снижения цен на них можно только с середины апреля. До этого Максим Гопка прогнозирует рост цен на эту продукцию еще на 35-40%, что связано с ситуацией в Турции, крупным импортером овощей. Кроме этого, накануне Пасхи, которую в 2023 году в Украине празднуют 16 апреля, Максим Гопка не исключает традиционного сезонного весеннего подорожания свинины.

В свою очередь заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало прогнозирует, что в течение первого полугодия 2023 года под влиянием сезонного фактора ожидается рост цен на фрукты на 10-15% и овощи на 15-20%.

Резкий рост цен на продукты был вызван последствиями войны Фото: Getty Images

"Обострение энергетического кризиса в стране продолжит негативное влияние на динамику цен на хлеб и хлебные изделия. В марте хлеб может незначительно подорожать на 1-3%, а в течение первого полугодия прибавить в цене еще 5-10%, – продолжает Инна Сало. — При этом в марте-апреле цены на крупы будут оставаться стабильными. Однако, дальнейшего удешевление не будет и в течение первого полугодия крупы могут даже подорожать на 3-5%".

Плюс-минус. Какие факторы подпитывают, а какие сдерживают рост цен

Напомним, в 2022 году на динамику инфляции влияли разнонаправленные факторы. То есть, были обстоятельства, которые не только способствовали росту цен, но и сдерживали их от еще более интенсивного роста. В результате инфляция за прошлый год составила 26,6%, что выглядит довольно умеренным показателем для страны, противостоящей полномасштабной агрессии.

"Резкий рост цен в прошлом году был вызван последствиями войны, так как существенно усложнилась и подорожала доставка товаров и общая логистика, снизилось предложение овощей и фруктов из-за оккупации южных областей, девальвация гривны подтолкнула вверх цены на импортные товары, и существенно подорожало топливо", – напоминает Елена Билан, директор аналитического департамента и главный экономист инвесткомпании Dragon Capital.

С другой стороны, собеседница Фокуса уточняет, что рост цен сдерживал низкий потребительский спрос, поскольку значительная часть населения уехала за границу, а внутри страны выросла безработица. Кроме того, давал о себе знать мораторий на повышение коммунальных тарифов.

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В 2023 году ситуация несколько меняется. По прогнозам Елены Билан, влияние многих факторов, которые в прошлом году раскручивали инфляцию, существенно уменьшится или полностью исчезнет, ведь бизнес и экономика уже приспособились к новым условиям. То есть, логистические расходы уже вряд ли будут существенно расти по сравнению с нынешним высоким уровнем, а валютный рынок стабилизировался.

Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, подчеркивает, что статистика потребительской инфляции за ноябрь-февраль свидетельствует о существенном ослаблении ценового давления, и в течение весенних месяцев мы увидим резкое снижение годовой инфляции. Собеседник Фокуса называет следующие причины замедления роста цен:

низкий уровень внутреннего спроса;

сохранение стабильных коммунальных тарифов;

неизменность официального курса гривны по отношению к доллару.

"Потребительский спрос останется подавленным из-за продолжающейся войны, которая сдерживает возвращение большинства мигрантов и рост внутренних доходов населения. Это будет дополнительно замедлять инфляцию, благодаря чему даже при ожидаемом росте тарифов на коммунальные услуги на 20% в этом году, общий показатель будет снижаться", – прогнозирует Елена Билан.

Виталий Ваврищук добавляет, что в условиях низкого внутреннего спроса многие бизнесы и импортеры, скорее, будут вынуждены согласиться на низшую маржу ради сохранения клиентов, чем попытаться ее сохранить. При этом, собеседник Фокуса отмечает, что для импортеров маржа, напротив, существенно выросла в течение 2022 года, благодаря практике двойных курсов – наличного и безналичного – поэтому в части цен на отдельные импортные товары есть даже определенный потенциал для снижения.

"По сравнению месяц к месяцу можно будет наблюдать снижение цен на автомобильное топливо, что, в свою очередь, будет положительно влиять на сдерживание потребительских цен почти всех категорий товаров", – добавляет Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. Напомним, как уже отмечалось выше, главным драйвером инфляции в 2022 году были именно цены на горючее.

За январь-февраль 2023 года цены на топливо уже снизились на 7,2% Фото: Диалог.ua

Тенденции, о которых рассказывают эксперты, красноречиво иллюстрируют последние данные Госстата.

Товары и услуги, цены на которые снизились за январь-февраль 2023 года

Одежда: -8,9%;

Обувь: -7,2%;

Топливо: -7,2%;

Транспорт: -1,8%;

Сахар: -0,1%

Источник: Госстат

То есть, категории одежды и обуви, где достаточно велика доля импорта, а также горючего, которое было драйвером инфляции в прошлом году, сегодня сдерживают рост индекса потребительских цен.

Инфляция также зависит и от мировых процессов. Одним из глобальных факторов, который, по мнению Дмитрия Чурина, будет влиять, в том числе, и на цены в Украине, станет стоимость энергоресурсов, которая сейчас находится на более или менее приемлемом уровне. Но собеседник Фокуса не исключает сценарий, при котором цены на природный газ подскочат вдвое, если запасы этого топлива в европейских хранилищах перед следующей зимой будут слишком низкими.

"Главным фактором инфляционного давления остается высокая инфляция у наших торговых партнеров, включая страны ЕС и Турцию. Поскольку даже при стабильном валютном курсе мы будем ощущать "импорт инфляции", — продолжает Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ. — Некоторые отклонения могут быть и при укреплении евро к доллару, ведь мы сейчас более зависимы от импортных поставок из стран ЕС".

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Инфляция и валюта. Как на цены в 2023 году будут влиять валютный курс

Наблюдаемое сейчас укрепление курса гривны в кассах банков и обменных пунктах оказывает довольно ограниченное влияние на инфляцию, поскольку гривна укрепляется лишь в отдельных сегментах валютного рынка, в частности, в наличном.

Если бы обменным пунктам в Украине разрешили выставлять актуальный курс, в марте он бы порадовал укреплением до 38,2 – 38,7 UAH/USD (покупка/продажа) Фото: УНИАН

"На межбанковском рынке, где покупают валюту импортеры, курс остается фиксированным и сохраняется высокий дефицит иностранной валюты, финансируемый международной помощью, – рассказывает Елена Билан. – По факту, мы видим не фундаментальное укрепление гривны, а лишь сближение курсов на отдельных сегментах валютного рынка, которое вряд ли существенно повлияет на динамику инфляции по результатам года".

Тем не менее, определенное опосредованное положительное воздействие на инфляцию все же прослеживается. Как отмечает Дмитрий Чурин, укрепление наличного курса гривны дает надежду на устойчивость национальной валюты к текущим сложным экономическим условиям, что формирует адекватные инфляционные ожидания. А значит, ведет к сдерживанию роста цен в стране.

Однако, на конец года многие эксперты прогнозируют коррективы официального фиксированного курса в сторону ослабления. В частности, в Dragon Capital в конце года прогнозируют курс 43 UAH/USD, что отчасти отразится и на ценах.

Хорошая новость: инфляция в 2023 году точно замедлится Фото: Getty Images

В недавно обнародованном в "Центре экономической стратегии" (ЦЭС) консенсус-прогнозе украинских экспертов и компаний минимальный уровень курса, ожидаемый на конец года, составляет 36,6 UAH/USD, максимальный — 45 UAH/USD. Среднее значение – 41,3 UAH/USD. То есть, укрепления гривны не ожидает ни один из опрошенных аналитиков. Консенсус-прогноз был построен на основе опроса семи ведущих аналитических команд — Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank и Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с German Economic Team.

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Вероятно, подобные ожидания экспертов относительно ослабления курса гривны мотивированы тем, что для укрепления нацвалюты на фоне кризиса в украинской экономике нет достаточных предпосылок.

"Конечно, если продолжить укрепление гривны на валютном рынке, это может и дальше положительно повлиять на инфляционные ожидания населения и бизнеса, но я бы не советовал этого делать, поскольку у нас и так очень слабый экспорт", — объясняет Виталий Шапран.

Собеседник Фокуса уверен, что, расставляя приоритеты между укрощением инфляции и созданием стимулов для экономического роста, следует отдать предпочтение последнему, то есть, содействию развитию новых производств и экспортных отраслей.

"Победить врага с высокой инфляцией можно, а со слабой экономикой маловероятно", — заключает Шапран.

Обнадеживающие прогнозы. Остановится ли в 2023 году рост цен

Хорошей новостью для украинцев, уставших от постоянного обесценивания своих доходов во время войны, является то, что инфляция в 2023 году точно замедлится. Такого мнения придерживаются все опрошенные Фокусом эксперты и авторы почти всех обнародованных прогнозов. Более того, некоторые аналитики даже корректируют свои ожидания по поводу инфляции в сторону улучшения. Однако есть и плохая новость — инфляция все равно останется двузначной.

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"В 2023 году следует ожидать уменьшения инфляционного давления – потребительская инфляция в Украине вряд ли превысит 20%", – считает Виталий Шапран.

В инвестиционной компании Dragon Capital к концу 2023 года ожидают замедление инфляции до 18%. Этот прогноз разработали в ноябре 2022 года и позже не пересматривали.

Базовый прогноз инвестиционной компании Eavex Capital также предполагает инфляцию на уровне 18% по итогам этого года.

"Мы прогнозируем, что темпы роста потребительских цен замедлятся в 2023 году до 15-16%. Это — более существенное замедление, чем мы ожидали еще в конце прошлого года", — сообщил Фокусу Виталий Ваврищук.

К слову, в консенсус-прогнозе ЦЭС уровень инфляции на конец 2023 года в среднем оценили в 16,9% (минимум — 14,5%, максимум — 18,7%). Актуальный прогноз Нацбанка предполагает замедление инфляции в 2023 году до 18,7%. А вот в Минэкономики предполагают, что уровень инфляции к концу 2023 года достигнет 24%.