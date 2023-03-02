Слишком много долларов. Почему укрепилась гривна и чего ждать от курса валюты в марте

Доллар на наличном рынке в конце февраля и в первые дни марта продается по курсу 38,8-39,5 гривен, что говорит о некотором укреплении национальной валюты. Почему гривна укрепилась и может ли этот тренд задержаться на несколько недель, а то и месяцев.

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На валютном рынке Украины – очередные качели. Только вопреки ожиданиям, колебания связаны не с девальвацией гривны, а с ее укреплением. Началась история с укреплением курса зимой 2023 года. 27 февраля доллар в банках стоил 39,8-40,15 гривен, но уже 1 марта стоимость доллара на наличном рынке в банках достигла 38,8-39,5 гривен. 2 марта произошел небольшой откат в сторону ослабления курса гривны – до 38,9-39,25 гривен за доллар США.

"В первую очередь, стоит напомнить, что с конца января и на протяжении всего февраля происходило медленное укрепление гривны. То есть, на валютном рынке не было никаких хаотических скачков. Медленно "коридор" валютных колебаний сместился с 39,5-41 грн/$ в январе до 38-39,5 грн/$ (грубо говоря, на 1 грн). Приблизительно то же самое происходит с наличным евро: сейчас и в ближайшие недели курсовые границы евро будут на уровне 40-41 грн/€", — отмечает Герман Марченко, директор департамента казначейства ComInBank.

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Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, говорит, что тренд на укрепление наличного курса гривны длится уже больше двух месяцев и является результатом насыщения рынка наличной валютой, с одной стороны, и снижения спроса – с другой.

"Последний фактор может объясняться несколькими заметными трендами. Прежде всего, падением объемов условного "энергетического" импорта. В середине осени из-за обстрелов инфраструктуры и блэкаутов на рынке сформировался устойчивый спрос на валюту, в том числе, и наличную, со стороны многочисленных импортеров генераторов, накопителей, пауэрбанков и других устройств. Далеко не всегда речь шла о крупных системных импортерах – ажиотажный спрос позволил всем предприимчивым украинцам принять участие в этой краткосрочной, но очень привлекательной бизнес-стратегии. Но очевидно, что спрос сошел на нет, и потребность в новом импорте отпала", — объяснила причины укрепления гривны на наличном рынке Анна Золотько.

По мнению Германа Марченко, укреплению курса гривны в конце февраля-начале марта способствовали следующие факторы:

Официальный курс и учетная ставка НБУ остаются неизменными; Достигнут баланс между спросом и предложением на наличном рынке валют за счет "конвертационных" депозитных программ и своевременных валютных интервенций, которые "скрывают" рост спроса на наличную валюту; Международная финансовая помощь помогает выполнять госбюджет (с начала года Украина уже получила около 172 млрд грн от иностранных партнеров, и анонсирован новый пакет от стран G7 на $39 млрд); Валютные поступления за счет экспорта зерна; Умеренная инфляция (за 2 месяца 2023 года она составляет 1,5-1,7%, что почти вдвое меньше показателей января-февраля 2022 года).

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Одной из причин, чтобы гривна укрепилась, стало успешное внедрение в банках трехмесячного депозита с конвертацией в доллары в конце срока вклада. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что сегодня на валютный курс оказывают серьезное влияние такие вклады. Кроме того, увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствуют и некоторые другие факторы.

[ + – ] Спад объема энергетического импорта оказал влияние на снижение спроса на иностранную валюту на рынке Украины Фото: Вечерний Киев

"Завершаются депозиты, которые открывались физлицами под покупку валюты. Население получило доллары, и люди могут их вывести, и формируется дополнительное давление на рынок. Второй момент – избыточный спрос на валюту со стороны импортеров энергетического оборудования для населения упал. Завезли много, объем импорта упал и спрос на валюту тоже. Также проблема логистики — поставки валюты в Украину — уже решена. Тем временем, приближается сезон для весенних полевых работ, и аграрии продают валюту, так как им нужны удобрения, горючее, и если раньше они пользовались кредитами, то сейчас тратят свои валютные запасы", — перечислил факторы, которые работают на укрепление гривны, Андрей Шевчишин.

[ + – ] Курс на наличном рынке в начале марта 2023 года почти вернулся к значениям конца июля 2022 года Фото: УНИАН

По словам дилера Департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, по сути, главными факторами укрепления гривны в конце февраля стал дефицит гривны и достаточное предложение валюты.

"Скорее всего, за счет перепродаж после окончания трехмесячных валютных депозитов, благодаря которым население может хеджировать свои валютные риски и даже зарабатывать, ведь это достаточно доходный инструмент с невысоким риском (даже в военное время). Возможно, наличную валюту начали продавать аграрии перед сезонными работами, и забирать гривну с рынка", — отметил в комментарии Фокусу Антон Куринной.

Анна Золотько говорит, что сложившаяся на наличном рынке ситуация в последние два дня февраля не является типичной — была спровоцирована ожиданиями оживления спроса на наличную валюту, которого не произошло. В итоге, спекулятивно настроенные участники рынка принялись распродавать валюту.

"На фоне стремительной ревальвации на рынке появился ситуативный вакуум спроса, ведь покупать валюту, дешевеющую темпом 5-10 копеек в час, желающих очень немного. Это и обусловило падение курса в середине вторника до уровня 38,45 грн/$. Вполне предсказуемо, хотя и раньше, чем можно было ожидать, за волной ревальвации пришла не менее динамичная волна девальвации. Пока рынок ищет новый равновесный уровень, а амплитуда колебаний понемногу успокаивается", — говорит Анна Золотько.

Межбанк и спрос на доллары. Что будет с валютным курсом в марте 2023 года

На межбанковском валютном рынке в последнее время также наблюдается спад спроса на иностранную валюту. Директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый говорит, что наблюдается незначительный рост предложения валюты на межбанке, что снижает девальвационные настроения бизнеса.

"В феврале общий объем валютных интервенций Нацбанка составил $2,4 млрд, что на 20% меньше по сравнению с январем 2023 года за счет роста предложения валюты. В марте мы ожидаем сбалансированность на рынке, в том числе, за счет поступлений валютных средств от международных финансовых учреждений для поддержки Украины", — отметил Сергей Кучерявый.

В то же время, на межбанке Нацбанк присутствует с предложением валюты постоянно и, как отмечает Анна Золотько, без его участия обеспечить фиксированный курс было бы невозможно.

"На межбанке – дефицит валюты, который покрывается за счет поступления внешней помощи, торговый баланс — глубоко дефицитный, и разница покрывается за счет средств от стран-партнеров", — добавил Андрей Шевчишин.

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Сергей Кучерявый считает, что в течение марта ожидается продолжение тенденции значительного предложения наличной валюты в результате продажи валюты аграриями, продажи валюты населением, что обусловлено снижением привлекательности валютных вкладов вследствие роста требований по резервированию валютных вкладов и ростом привлекательности ОВГЗ на фоне отсутствия значительных обострений военных действий.

[ + – ] Приближение весенних полевых работ мотивирует аграриев избавляться от долларовых запасов Фото: pexels.com

О том, что на курс будут влиять новые требования по резервам, озвученные недавно Нацбанком, говорит и Андрей Шевчишин.

"Ликвидность банковского сектора влияет на валютный рынок. Есть новые требования НБУ к резервам, приближается 11 марта, и банкам нужно будет выровнять свою позицию по валюте, не исключаю, что банки также дополнительно продают валюту. Не исключено, что после 11 марта, когда банки начнут выполнять требования НБУ, мы увидим уже иную ситуацию, и доллар восстановит свои позиции", — делает осторожное предположение Андрей Шевчишин.

В марте эксперты ожидают продолжение тенденции значительного предложения наличной валюты в результате продажи валюты аграриями, а также продажи валюты населением

Анна Золотько говорит, что ввиду очень значительной спекулятивной составляющей на наличном валютном рынке, существенно усилившейся с начала войны, курсовые всплески вполне вероятны и в дальнейшем.

[ + – ] Потребительские настроения украинцев улучшаются — вместо валюты граждане готовы тратить гривну в магазинах и точках сферы услуг Фото: Flickr

"В марте ситуация будет похожа на февральскую. В то же время, спрос и предложение вернутся в сбалансированное состояние — без чрезмерных перекосов. Кроме того, ожидается, что укрепление гривны несколько затормозится, но вряд ли это существенно скажется на курсовом коридоре: новые курсовые границы сохранятся на уровне 38–39,5 грн/$ и 40–41 грн/€", — полагает Герман Марченко.

Многие эксперты пока сохраняют осторожный оптимистичный прогноз курсовых колебаний на наличном рынке страны. И есть причины. Несмотря на войну и существенные сложности в экономике страны, в ритейле Украины фиксируется рост потребительской активности украинцев. Это означает, что все больше граждан Украины готовы тратить гривну не на покупку долларов, а на приобретение товаров и услуг. Если в марте этот тренд сохранится, то на валютном рынке не будет серьезных девальвационных колебаний.

"Согласно данным опроса Госстата, индикатор деловой уверенности в розничной торговле в первом квартале 2023 года вырос на 3,4% до +10%. Оптимизм ритейлеров может объясняться улучшением статистики продаж, этот показатель свидетельствует о постепенном оживлении потребительского спроса. Все большая часть гривневой ликвидности, которая ранее направлялась на приобретение валюты, будет идти на потребление", — считает Анна Золотько.

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