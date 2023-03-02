Занадто багато доларів. Чому зміцнилася гривня і на що чекати від курсу валюти в березні

Долар на готівковому ринку наприкінці лютого та у перші дні березня продається за курсом 38,8-39,5 гривень, що говорить про деяке зміцнення національної валюти. Чому гривня зміцнилася і чи може цей тренд затриматись на кілька тижнів, а то й місяців.

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На валютному ринку України – чергова гойдалка. Тільки попри очікування, коливання пов'язані не з девальвацією гривні, а з її зміцненням. Почалася історія зі зміцненням курсу взимку 2023 року. 27 лютого долар у банках коштував 39,8-40,15 гривень, але вже 1 березня вартість долара на готівковому ринку у банках досягла 38,8-39,5 гривень. 2 березня стався невеликий відкат у бік ослаблення курсу гривні – до 38,9-39,25 гривні за долар США.

"Насамперед, варто нагадати, що з кінця січня та протягом усього лютого відбувалося повільне зміцнення гривні. Тобто, на валютному ринку не було жодних хаотичних стрибків. Повільно "коридор" валютних коливань змістився з 39,5-41 грн/$ у січні до 38-39,5 грн/$ (грубо кажучи, на 1 грн). Приблизно те саме відбувається з готівковим євро: зараз і найближчими тижнями курсові кордони євро будуть на рівні 40-41 грн/€", — зазначає Герман Марченко, директор департаменту казначейства ComInBank.

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Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, каже, що тренд на зміцнення готівкового курсу гривні триває вже більше двох місяців і є результатом насичення ринку готівковою валютою, з одного боку, та зниження попиту – з іншого.

"Останній фактор може пояснюватись кількома помітними трендами. Насамперед, падінням обсягів умовного "енергетичного" імпорту. У середині осені через обстріл інфраструктури та блекаутів на ринку сформувався стійкий попит на валюту, зокрема й готівкову, з боку численних імпортерів генераторів" , накопичувачів, павербанків та інших пристроїв. Далеко не завжди йшлося про великих системних імпортерів – ажіотажний попит дозволив усім заповзятливим українцям взяти участь у цій короткостроковій, але дуже привабливій бізнес-стратегії, але очевидно, що попит зійшов нанівець і потреба в новому імпорті відпала ", — пояснила причини зміцнення гривні на готівковому ринку Ганна Золотько.

На думку Германа Марченка, зміцненню курсу гривні наприкінці лютого-початку березня сприяли такі фактори:

Офіційний курс та облікова ставка НБУ залишаються незмінними; Досягнуто балансу між попитом та пропозицією на готівковому ринку валют за рахунок "конвертаційних" депозитних програм та своєчасних валютних інтервенцій, які "приховують" зростання попиту на готівкову валюту; Міжнародна фінансова допомога допомагає виконувати держбюджет (з початку року Україна вже отримала близько 172 млрд грн від іноземних партнерів та було анонсовано новий пакет від країн G7 на $39 млрд); Валютні надходження з допомогою експорту зерна; Помірна інфляція (за 2 місяці 2023 року вона становить 1,5-1,7%, що майже вдвічі менше за показники січня-лютого 2022 року).

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Однією з причин, щоб гривня зміцнилася, стало успішне впровадження у банках тримісячного депозиту з конвертацією у долари наприкінці терміну вкладу. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин упевнений, що сьогодні на валютний курс серйозно впливають такі вклади. Крім того, збільшенню пропозиції іноземної валюти на ринку сприяють деякі інші фактори.

[ + – ] Спад обсягу енергетичного імпорту вплинув на зниження попиту на іноземну валюту на ринку України Фото: Вечерний Киев

"Завершуються депозити, які відкривалися фізособами під купівлю валюти. Населення отримало долари, і люди можуть їх вивести, і формується додатковий тиск на ринок. Другий момент – надмірний попит на валюту з боку імпортерів енергетичного обладнання для населення впав. Завезли багато, обсяг імпорту впав і попит на валюту теж.Також проблема логістики — постачання валюти в Україну — вже вирішена.Тим часом наближається сезон для весняних польових робіт, і аграрії продають валюту, тому що їм потрібні добрива, пальне, і якщо раніше вони користувалися кредитами, то зараз витрачають свої валютні запаси ", — перерахував чинники, які працюють на зміцнення гривні, Андрій Шевчишин.

[ + – ] Курс на готівковому ринку на початку березня 2023 року майже повернувся до значень кінця липня 2022 року Фото: УНИАН

За словами дилера Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, по суті, головними чинниками зміцнення гривні наприкінці лютого став дефіцит гривні та достатня пропозиція валюти.

"Швидше за все, за рахунок перепродажів після закінчення тримісячних валютних депозитів, завдяки яким населення може геджувати і ризикувати своїми валютами і навіть заробляти, адже це досить прибутковий інструмент з невисоким ризиком (навіть у воєнний час). Можливо, готівку почали продавати аграрії перед сезонними роботами, і забирати гривню з ринку", — зазначив у коментарі Фокусу Антон Курінній.

Ганна Золотько каже, що ситуація, що склалася на готівковому ринку, останні два дні лютого не є типовою — була спровокована очікуваннями пожвавлення попиту на готівкову валюту, якого не сталося. У результаті спекулятивно налаштовані учасники ринку почали розпродувати валюту.

"На тлі стрімкої ревальвації на ринку з'явився ситуативний вакуум попиту, адже купувати валюту, що дешевшає темпом 5-10 копійок на годину, бажаючих дуже небагато. Це й зумовило падіння курсу в середині вівторка до рівня 38,45 грн/$. Цілком передбачувано, хоча і раніше, ніж можна було очікувати, за хвилею ревальвації прийшла не менш динамічна хвиля девальвації. Поки ринок шукає новий врівноважений рівень, а амплітуда коливань потроху заспокоюється", — каже Ганна Золотько.

Міжбанк та попит на долари. Що буде з валютним курсом у березні 2023 року

На міжбанківському валютному ринку останнім часом також спостерігається спад попиту на іноземну валюту. Директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергій Кучерявий каже, що є незначне зростання пропозиції валюти у міжбанку, що знижує девальваційні настрої бізнесу.

"У лютому загальний обсяг валютних інтервенцій Нацбанку склав $2,4 млрд, що на 20% менше у порівнянні з січнем 2023 року за рахунок зростання пропозиції валюти. У березні ми очікуємо збалансованість на ринку, зокрема за рахунок надходжень валютних коштів від міжнародних фінансових установ для підтримки України ", — зазначив Сергій Кучерявий.

В той же час міжбанк Нацбанк присутній із пропозицією валюти постійно і, як зазначає Ганна Золотько, без його участі забезпечити фіксований курс було б неможливо.

"На міжбанку – дефіцит валюти, що покривається за допомогою надходження зовнішньої допомоги, торгівельний баланс – глибоко дефіцитний, і різниця покривається за рахунок коштів від країн-партнерів", – додав Андрій Шевчишин.

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Сергій Кучерявий вважає, що протягом березня очікується продовження тенденції значної пропозиції готівкової валюти внаслідок продажу валюти аграріями, продажу валюти населенням, що зумовлено зниженням привабливості валютних інвестицій внаслідок зростання вимог щодо резервування валютних вкладів та зростанням привабливості ОВДП на тлі відсутності значних загострень воєнних дій.

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Про те, що на курс впливатимуть нові вимоги щодо резервів, озвучені нещодавно Нацбанком, говорить і Андрій Шевчишин.

"Ліквідність банківського сектора впливає на валютний ринок. Є нові вимоги НБУ до резервів, що наближається 11 березня, і банкам потрібно буде вирівняти свою позицію щодо валюти, не виключаю, що банки також додатково продають валюту. Не виключено, що після 11 березня, коли банки почнуть виконувати вимоги НБУ, ми побачимо вже іншу ситуацію, і долар відновить свої позиції",– робить обережне припущення Андрій Шевчишин.

У березні експерти очікують на продовження тенденції значної пропозиції готівкової валюти внаслідок продажу валюти аграріями, а також продажу валюти населенням.

Ганна Золотько каже, що з огляду на дуже значну спекулятивну складову на готівковому валютному ринку, що істотно посилилася з початку війни, курсові сплески цілком ймовірні й надалі.

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"У березні ситуація буде схожа на лютневу. У той же час, попит і пропозиція повернуться у збалансований стан — без надмірних перекосів. Крім того, очікується, що зміцнення гривні дещо загальмується, але навряд чи це суттєво позначиться на курсовому коридорі: нові курсові кордони збережуться на рівні 38–39,5 грн/$ та 40–41 грн/€ ", — вважає Герман Марченко.

Багато експертів поки що зберігають обережний оптимістичний прогноз курсових коливань на готівковому ринку країни. І є причини. Незважаючи на війну та суттєві складнощі в економіці країни, у рітейлі України фіксується зростання споживчої активності українців. Це означає, що дедалі більше громадян України готові витрачати гривню не на купівлю доларів, а на придбання товарів та послуг. Якщо у березні цей тренд збережеться, то на валютному ринку не буде серйозних девальваційних коливань.

"Згідно з даними опитування Держстату, індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі в першому кварталі 2023 року зріс на 3,4% до +10%. Оптимізм рітейлерів може пояснюватися покращенням статистики продажів, цей показник свідчить про поступове пожвавлення споживчого попиту. Все більша частина гривневої ліквідності, яка раніше прямувала на придбання валюти, йтиме на споживання", — вважає Ганна Золотько.

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