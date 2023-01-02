Коливань не уникнути. Як і чому змінюватиметься валютний курс у 2023 році

Протягом 2022 року гривня девальвувала від 27,3 гривні за долар до офіційного значення 36,57. У 2023 році на курс впливатимуть війна в Україні, попит на валюту з боку бізнесу та населення, темпи зростання відновлення економіки, обсяги кредитів та грантів, а також, чи відпустить НБУ курс на міжбанку.

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Середньорічний курс у 2023 році, згідно з прогнозом Мінекономіки, становитиме 42,2 грн/дол. На кінець 2023 року в міністерстві очікують девальвацію гривні до 45,8 грн/дол. Зазначений прогноз міністерства також заклали до закону про держбюджет на 2023 рік. Тобто якщо середньорічний курс передбачається на рівні 42,2 грн/дол., це означає можливі коливання курсу протягом 2023 року від 39 грн/дол. до 45,5 грн/дол. Водночас яким буде курс, багато в чому залежить від політики Національного банку, який може переглянути встановлений курс на міжбанківському ринку (36,57 грн/дол.) у бік підвищення, наприклад, до 40 або 42 грн/дол. Сьогодні прогнозований валютний курс експерти називають рівнянням з багатьма невідомими, адже теоретично 2023 року НБУ може повернутися до довоєнної курсової політики плаваючого курсу, що суттєво вплине на вектор курсових коливань. Фокус розбирався, що впливатиме на курс в Україні й чи є у гривні шанси на зміцнення у 2023 році.

Високий попит. Що відбувається з курсом долара наприкінці 2022 року

Якщо зважити на величезні темпи падіння економіки внаслідок війни (прогнозоване падіння ВВП за підсумками 2022 року — 31-33%), то гривня весь воєнний рік пройшла без будь-яких серйозних кризових сплесків. Причина — зафіксований на міжбанку валютний курс, а також високі обсяги продажу валюти з боку Національного банку.

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У грудні 2022 року, як зазначають у банках, на міжбанку попит на валюту стабільно перевищував її пропозицію. "У перший і третій тиждень грудня регулятор продав $583 і $449 млн відповідно. Для порівняння, в середньому у листопаді тижневий обсяг інтервенцій становив $332 млн. Особливо виділявся в грудні другий тиждень, коли продаж Національним банком іноземної валюти на МВРУ досяг позначки $841 млн. Принаймні, частково цей сплеск спровокувало пожвавлення розрахунків українцями за кордоном напередодні. Ймовірно, також далися взнаки високі темпи закупівлі енергетичного обладнання", — прокоментувала ситуацію Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

[ + – ] Частково попит на валюту спровокували громадяни, що виїхали з України і розраховуються за кордоном гривневими картками Фото: УНІАН

За словами Сергія Кучерявого, директора департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку, наприкінці року завжди відбувається активізація попиту на долар у зв'язку із закриттям фінансового року. "За 22 дні грудня обсяг попиту зріс на 31% до $4,5 млрд порівняно з листопадом. Водночас пропозиція валюти в грудні знизилася на 2,5% порівняно з листопадом до рівня $3,7 млрд", — говорить Сергій Кучерявий.

Звичайно, одним із головних драйверів попиту на валюту стала потреба у проведенні розрахунків із постачальниками енергетичного обладнання. Але й інші фактори впливу.

"Наближення різдвяних свят знизило купівлю іноземної валюти роздрібними торговцями, що дещо зменшило попит. З іншого боку, останні робочі тижні спонукали експортерів підвищити активність із закриття річних контрактів, тим самим збільшивши обсяг продажу валюти на ринку. Важливим фактором стабілізації валютного ринку у листопаді-грудні, попри руйнівні наслідки варварських обстрілів інфраструктурних об'єктів, є стабільне і досить високе надходження зовнішньої допомоги, що спричинило істотне зростання золотовалютних резервів, які на початку грудня навіть перевищували передвоєнний рівень, що, безумовно, є сильним фактором стабілізації девальваційних очікувань, який також продовжить діяти й у 2023 році", — пояснив Сергій Колодій, головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

[ + – ] На міжбанку у грудні 2022 року відзначили стрибок рівня попиту на валюту, що частково пов'язано зі зростанням обсягів енергетичного імпорту Фото: cnbc.com

За словами Колодія, на готівковому валютному ринку наприкінці 2022 року зберігався попит населення на долари, що в певні періоди у грудні призводило до коливань курсу у бік девальвації гривні. Наприклад, у середині грудня на готівковому ринку долар у банках продавали по 39,6-40,1 грн, а вже 29 грудня — по 40,1-40,6 грн.

"Кінець року міг спонукати населення активніше конвертувати свої гривневі заощадження в іноземну валюту. Це можуть використати спекулятивні трейдери, щоб заробити на тимчасовому посиленні попиту на іноземну валюту. Однак це може мати триваліший негативний ефект лише у разі тимчасового дефіциту валютних банкнот, але зараз НБУ досить чітко відслідковує ситуацію. Тому нещодавнє підвищення готівкового обмінного курсу не буде стійким", — зазначив Сергій Колодій.

Відпустити чи утримати. Чи є шанс, що НБУ повернеться до плаваючого курсу

Найважливішою умовою стабільності курсу гривні в Україні залишається фіксація валютного курсу Національним банком України. На думку деяких експертів, без зафіксованого курсу девальвація гривні була б набагато глибшою, ніж 36,57 грн/дол. — курс міжбанківського ринку, встановлений регулятором.

"Курс міжбанку жорстко зафіксований, тому коливання (попит та пропозиції) не впливають на цінову динаміку. Така фіксація допомагає країні суттєво заощадити на імпорті, який став головним джерелом надходжень необхідних товарів (зокрема військового призначення) до країни. І хоча низький курс долара стримує експортні доходи, міцна гривня необхідна. В умовах плаваючого курсу навантаження було б суттєво більшим, як і інфляція", — вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Що стосується 2023 року та перспективи відправлення валютного курсу у вільне плавання, то експерти сумніваються в реалістичності цього сценарію.

"Головним фактором для Нацбанку за рішенням про режим курсу залишається здатність ринку з саморегуляції курсу. Однак поки така можливість досить обмежена через воєнний стан та наявність значних геополітичних ризиків. Тому, на нашу думку, перехід до плаваючого курсу буде можливий лише після завершення активних бойових дій або суттєвого зниження їхньої інтенсивності, коли Національний банк зможе послабити валютні обмеження, що стане передумовою для переходу до гнучкішого курсоутворення", — зазначає Сергій Колодій.

[ + – ] НБУ у 2023 році може підвищити фіксований курс, а ось повернення до плаваючого курсу малоймовірне до закінчення війни Фото: УНІАН

Герман Марченко, директор департаменту казначейства ComInBank, каже, що для повернення до плаваючого курсу потрібна реалізація кількох важливих воєнних та економічних умов.

Серед таких умов експерт виділив такі:

Мінімальна інфляція , що не перевищує 1-1,5% на місяць,

, що не перевищує 1-1,5% на місяць, Скорочення дефіциту бюджету не лише завдяки макрофінансовій допомозі від ЄС, США та міжнародних фінансових інституцій, а коштом експортних надходжень до бюджету (експорт зерна, металу тощо), а також податків, що можливе в разі відновлення роботи середнього та великого бізнесу,

не лише завдяки макрофінансовій допомозі від ЄС, США та міжнародних фінансових інституцій, а коштом експортних надходжень до бюджету (експорт зерна, металу тощо), а також податків, що можливе в разі відновлення роботи середнього та великого бізнесу, Загальне зростання ВВП до 5-7% на рік (на 2023 збільшення ВВП прогнозується на рівні 3%),

до 5-7% на рік (на 2023 збільшення ВВП прогнозується на рівні 3%), Успіхи ЗСУ: припинення руйнування інфраструктури, перехід до масштабного відновлення країни, звільнення окупованих територій.

Економіст, член Товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран упевнений: поки в Україні війна, курс міжбанку залишатиметься фіксованим.

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"Другий фактор — це обсяги допомоги Україні шляхом конфіскації російських активів. Після візиту Зеленського у США конфіскація стала неминучою. Питання лише у часі початку процедури та обсягів. Тому невизначеність зберігається, і це один із ключових факторів. Я нагадаю, що історично резерви НБУ ніколи не були понад 50 млрд доларів, суми ж репарацій, за даними нашого уряду, досягають 500-700 млрд доларів, тож пускатися в дискусії, фіксований чи ні буде курс, нам варто після того, як ми визначимося з форматом фінансування відновлення України, яка вже точно відбуватиметься не кошти МВФ", — пояснив Віталій Шапран.

З новим курсом. Якими будуть коливання курсу у 2023 році

У 2023 році на курс гривні впливатимуть практично ті ж фактори, що й у 2022 році, а саме — війна в Україні, ситуація із золотовалютними резервами та з обсягами надходжень кредитів та грантів від країн-партнерів, рівень інфляції та загальна ситуація з платіжним балансом (надходженнями валютного виторгу від експорту).

"Курс на 2023 рік залежить від комплексу факторів, частина з яких поки невідома через невизначеність щодо інтенсивності війни та термін її завершення. Тому траєкторію курсу важко передбачити точно на наступний рік. У будь-якому випадку, ми не очікуємо значних та різких змін у курсовій динаміці наступного року, якщо не змінюватимуться геополітичні чинники”, — зазначає Сергій Колодій.

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Жодної стабільності. Яким буде курс долара у 2023 році

На думку Сергія Кучерявого, на валютний курс у 2023 році впливатимуть можливі панічні настрої населення на тлі подій на війні, дефіцит готівкового долара, здійснення бюджетних та військових виплат.

2023 року гривні не прогнозують зміцнення, навпаки, йдеться про можливу девальвацію до рівня 45 гривень за долар.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що зміцнення гривні 2023 року навряд чи можливе. "Я не дуже вірю у можливість зміцнення гривні проти сьогоднішнього офіційного курсу: навіть якщо до цього штовхатиме ймовірний профіцит платіжного балансу через пожвавлення інвестицій та міжнародної допомоги, зміцнення гривні шкодитиме експортерам та темпам відновлення економіки. Але й для апокаліптичних прогнозів про захмарний курс долара немає жодних підстав", — вважає Анна Золотько.

[ + – ] Наприкінці 2022 року населення активно шукало можливості перевести свої заощадження з гривні у долари чи євро Фото: УНІАН

Хай там як, основним фактором для динаміки та рівня курсових коливань у 2023 році буде ситуація на фронті. Хоча, на думку Германа Марченка, на валютний курс впливатиме і політика Нацбанку щодо курсу на міжбанку, і параметри виконання плану держбюджету.

Якщо на початку 2023 року курс може перебувати в межах 40-41 грн за долар, то у другому та третьому кварталі можлива девальвація до 42-45 грн/долар.

У найближчі місяці експерти не бачать підстав для серйозної девальвації.

"Звичайно, валютний ринок демонструє ознаки деякої інертності та має залежність від сезонних тенденцій, тому в перспективі найближчі два місяці за збереження облікової ставки НБУ на рівні 25% річних та офіційного курсу, курс долара не перетне позначку 41 грн/дол.", — вважає Герман Марченко.

Надалі 2023 року висока ймовірність ослаблення курсу гривні до рівня 42-45 грн/дол. Водночас цілком можливо, що Нацбанк перегляне зафіксований на міжбанку курс.

"Вважаю, що у другому півріччі фіксований курс зрушиться до позначки 45,5 грн за долар. Готівковий курс може знаходитися поблизу позначки 50 грн/дол. Водночас багато залежить від обсягів зовнішньої допомоги та реалізації права України на репарації", — резюмував Андрій Шевчишин.

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