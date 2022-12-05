Валюта под депозит: граждане охотно покупают доллары через банковский вклад

В банках рассказали, что депозит с конвертацией в доллары пользуется популярностью, несмотря на ставку по такому вкладу на уровне 0,1% годовых.

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По классическим депозитам в долларах и евро дохода нет – ставки в крупных банках на уровне 0,1% годовых. Такой же доход будет в случае размещения гривны на депозит с конвертацией – по окончанию срока клиент может забрать доллары или евро. Максимальная сумма такого вклада с покупкой валюты под депозит – 100 тыс. грн. Об этом пишет Фокус в новой статье "Заработать на процентах. Есть ли смысл размещать свободные средства на срочном вкладе".

"Депозит с конвертацией в валюту – в целом, удачный эксперимент. Который смог предотвратить "бегство" гривны и наличный рынок. Позволил банкам прекратить отток валюты, а населению несколько защитить сбережения. Плюс в известной степени способствовал относительной стабилизации наличного курса: в течение осени он колебался, но значительно не изменился", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

В банках отмечают интерес клиентов к вкладам с покупкой валюты под него. "Такие продукты на сегодняшний день уже предлагаются большинством банковских учреждений и пользуются определенным стабильным спросом. Но сказать, что данный тип продукта оказывает существенное влияние на динамику гривневого депозитного портфеля, не можем, спрос стабильный без существенной динамики роста. Определенная часть сбережений клиентов безусловно "перетекает" в данный продукт, но до сих пор этот поток не является определяющим", — говорит руководитель отдела депозитов Управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Никита Малясов.

Ежемесячно банки покупают на межбанке под выплаты по депозиту с конвертацией 200 млн долларов

А по словам заместителя председателя правления банка "Пивденный" Максима Цымбала, депозитный продукт с конвертацией в доллар, запущенный НБУ в августе, приобрел большую популярность среди банков. "Уже в сентябре объем покупки валюты на условиях размещения на депозит составил около 200 млн. долларов. С 1 октября НБУ повысил лимит с 50 тысяч гривен до 100 тысяч гривен, но это не отразилось на существенном росте объемов покупки валюты. В октябре объем покупки валюты на депозит составил примерно такую ​​же сумму, как и в сентябре", — отметил Цымбал.

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Валюта под депозит: в банках рассказали, как купить доллары через размещение вклада

Ранее Фокус писал, что после принятого НБУ в июле постановлением №154 разрешения на безналичную продажу долларов и евро ряд банков в Украине начали вводить в свои продуктовые линейки специальные предложения – депозиты в гривне с последующей конвертацией в валюту.

Напомним, в связи с изменением учетной ставки НБУ до 25% годовых банки повысили ставки по депозитам, но уровень ставок по депозитам в крупных и средних банках часто вполовину ниже, чем уровень учетной ставки НБУ.