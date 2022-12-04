Заработать на процентах. Есть ли смысл размещать свободные средства на срочном вкладе

Банки в Украине работают, несмотря на военное положение, блэкауты и стремительное падение уровня доходов украинцев. А портфели средств физлиц во многих банках растут — так граждане пытаются уберечь от обесценивания свои накопления. Как меняются ставки по депозитам и будут ли они расти.

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До войны декабрь был традиционным предрождественским периодом, когда и магазины, и банки заманивали клиентов акционными предложениями. Но если в магазинах были скидки, то в банках – прибавка процентных пунктов к депозитным вкладам для физлиц. Военный год не гарантирует гражданам продолжения этой традиции, хотя в ряде банков и предложили вклады с повышенными процентными ставками. Хотя, с учетом ожидаемой по итогам 2022 года инфляции, даже акционный доход сложно принять, как рождественский сюрприз – ставки по депозитам в гривне зачастую не превышают 15% годовых.

Объемы растут. Сколько денег принесли украинцы в банки во время войны

По данным НБУ, на начало марта в банках было размещено 439 млрд грн на гривневых счетах населения и 9,1 млн долларов – на валютных. За семь месяцев военного 2022 года суммы на счетах граждан изменились: гривны стало больше, а вот долларов – меньше. Согласно данным Нацбанка, на 1 октября в банках было размещено 548,8 млрд грн на гривневых счетах и 8,57 млн долларов – на валютных. То есть, отчетливо видна тенденция притока гривны и оттока валюты со счетов граждан в течение марта-сентября 2022 года.

"В целом по системе объемы фондирования в гривне незначительно выросли (около 20 млрд грн за 9 месяцев, менее чем на 5%). За счет роста пассивов в государственных банках – через них проходят основные объемы бюджетных средств, которые идут на зарплаты военным, пенсионные выплаты и выплаты бюджетным работникам, соцпомощь и т.д. Напротив, в частных и иностранных банках объемы гривневого фондирования снизились. Как из-за того, что банки активно погашали рефинансирование перед НБУ, так и из-за того, что средства переводятся в валюту, в том числе, наличную", — объясняет тенденции на рынке ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

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По его словам, объемы валютных средств на счетах банков падали в течение первых 7 месяцев. "Шли и на наличный рынок (население забирало валюту из банков), и на расчеты за пределами страны. После того, как Нацбанк в июле разрешил покупать валюту с зачислением на депозиты, тенденция изменилась и есть определенный приток валютного фондирования", — говорит эксперт.

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Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка, отмечает, что интерес граждан к размещению средств на депозитных вкладах есть. "В начале войны, как и в целом по системе, наблюдалось кратковременное сокращение депозитного портфеля. Но уже весной он начал расти, а положительная динамика сохраняется и сейчас. За 9 месяцев с начала года наш розничный депозитный портфель вырос на 25%. Приблизительно такая же динамика наблюдается и по рынку в целом", — сообщил Фокусу Иван Свитек. Он объяснил: пока интерес к вкладам сохраняется на достаточно высоком уровне, и этому есть несколько причин. "С одной стороны, приток стимулируют достаточно высокие ставки. С другой, часть компаний и населения перенаправляет в депозиты свободную ликвидность, которая раньше была направлена ​​на развитие бизнеса или приобретение активов типа недвижимости, авто", — считает Иван Свитек.

Как изменился объем средств физлиц в крупных банках за март-сентябрь 2022 года

Банк Средства физлиц, млрд. грн., на 1.10.22 Изменение с 1.03.22, % 1 ПриватБанк 301, 3 43,27% 2 Ощадбанк 150,9 30,08% 3 Райффайзен Банк 51,5 17,12% 4 Альфа-Банк 44,7 -9,79% 5 Универсал Банк 42,4 24,75% 6 ПУМБ 36,5 0,54% 7 Укрсиббанк 34,2 15,9% 8 Укрексимбанк 31,4 17,17% 9 Укргазбанк 30,5 23,74% 10 ОТП Банк 23,6 6,7% 11 Креди Агриколь Банк 14 11,63% 12 Кредобанк 11,6 8,8% 13 Пивденный 11,1 -5,06% 14 А-Банк 10,5 14,7% 15 Таскомбанк 10,3 15,07%

Источник: НБУ

Никита Малясов, руководитель отдела депозитов Управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ отмечает, что тот рост объема средств на счетах граждан в банке, что произошел в марте-октябре, был обеспечен не за счет срочных депозитных вкладов, а за счет средств на текущих счетах. "При этом по срочным депозитам ожидался отток средств (но большая их часть "оседала" на текущих счетах клиентов в нашем банке). Плюс-минус аналогичная динамика наблюдалась и в целом по всей банковской системе. Относительно заинтересованности клиентов в депозитах – безусловно, она сохраняется, пусть и на несколько более низком уровне, чем довоенные значения", — говорит Никита Малясов.

По его мнению, среди причин, что побуждают граждан нести средства в банки для размещения на срочных вкладах, есть следующие:

простота и понятность депозита, как продукта,

удобство открытия (большинство банков предлагают эту услугу онлайн в мобильных приложениях),

ограниченность доступа граждан к другим инструментам инвестирования (в частности, из-за ограничений НБУ в военное время).

Скромные проценты. Какой процентный доход по депозитам предлагают банки

До войны в банках говорили, что клиенты чаще всего размещают вклады на гривневых счетах и на срок 6 или 12 месяцев. Но в период высокой неопределенности приоритеты граждан частично изменились: гривна, как и прежде, пользуется популярностью, а вот сроки граждане выбирают меньшие – 1-3 месяца. "До июля наибольшими темпами росли остатки на карточных счетах, что явилось логической реакцией на сверхвысокую неопределенность. В такие периоды людям важнее сохранять свободный доступ к сбережениям, чем получать ограниченный процентный доход. Но в июле доля вкладов до востребования в общем портфеле стабилизировалась на уровне 68% и больше не растет. Это результат, прежде всего, постепенного роста ставок на короткие сроки в пределах 1-3 месяцев. Именно эти вклады пользуются наибольшей популярностью. И именно на них больше всего повлияло повышение учетной ставки", — отметил Иван Свитек. Напомним, НБУ повысил учетную ставку в июне на 15 п.п. – с 10% до 25% годовых.

Ставки по вкладу на три месяца в гривне в некоторых крупных банках:

ПриватБанк 7% годовых

Ощадбанк 9% годовых

Райффайзен Банк 6,5% годовых

ОТП Банк 8% годовых

ПУМБ 12% годовых

"Пивденный" 12% годовых

Креди Агриколь Банк 7% годовых

Учетная ставка НБУ лишь частично мотивировала банки повысить ставки, но крайне редко в банках можно встретить ставки на уровне 18-20%, не говоря уже о ставках порядка 24-25% годовых. В основном, в начале декабря банки предлагают ставки по срочным вкладам в пределах 6-16% годовых. Причина отставания ставок по депозитам от уровня учетной ставки НБУ – ликвидность банков, которым, по сути, не слишком и нужны средства граждан, ведь активного кредитования сейчас нет.

Банки не предлагают слишком высокого дохода по срочным вкладам — обычно ставки на уровне 6-16% годовых

"Ставки по депозитам в гривне почти удвоились с начала июня — после того, как НБУ резко повысил учетную ставку с 10% до 25%. Но в абсолютном измерении это увеличение составило около 5 п.п, что значительно меньше шага повышения учетной ставки в размере 15 п.п. Это объясняется тем, что банковская система остается сверхликвидной, более того, показатель широкой ликвидности постоянно растет, обновляя исторические рекорды", — говорит Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

А что с валютой? Какие валютные вклады есть и что с процентами

По классическим депозитам в долларах и евро дохода нет – ставки в крупных банках на уровне 0,1% годовых. Такой же доход будет в случае размещения гривны на депозит с конвертацией – по окончанию срока клиент может забрать доллары или евро. Максимальная сумма такого вклада – 100 тыс. грн. Это вклад с покупкой банком валюты под депозит.

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"Депозит с конвертацией в валюту – в целом, удачный эксперимент. Который смог предотвратить "бегство" гривны и наличный рынок. Позволил банкам прекратить отток валюты, а населению несколько защитить сбережения. Плюс в известной степени способствовал относительной стабилизации наличного курса: в течение осени он колебался, но значительно не изменился", — отметил Евгений Дубогрыз.

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В банках отмечают интерес клиентов к вкладам с конвертацией — там, где идет покупка банком валюты под депозит. "Такие продукты на сегодняшний день уже предлагаются большинством банковских учреждений и пользуются определенным стабильным спросом. Но сказать, что данный тип продукта оказывает существенное влияние на динамику гривневого депозитного портфеля, не можем, спрос стабильный без существенной динамики роста. Определенная часть сбережений клиентов безусловно "перетекает" в данный продукт, но до сих пор этот поток не является определяющим", — прокомментировал Никита Малясов из ПУМБа.

Еще один новый вклад в банках – это депозит "гривна-доллар-гривна". По условиям такого вклада, клиент размещает в банке гривну, под которую банк покупает валюту на межбанке, а по окончанию срока вклада валюту банк продает, а клиент на руки получает гривну. Здесь также идет покупка валюты под депозит, но затем идет продажа валюты, так что клиент и размещает гривну, и получает ее по окончанию срока. Смысл вклада в том, что, если НБУ изменит курс межбанка, то клиент получит сумму, согласно пересчету по новому курсу. То есть, это попытка снизить валютные риски для клиентов. Ставка по вкладу – 0,01% годовых. Однако предложений таких вкладов на рынке почти нет, что говорит о том, что банковский рынок не воспринял всерьез предложение НБУ покупать и продавать для клиентов валюту на межбанке под такой вклад.

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"Депозит "гривна-доллар-гривна" на сегодняшний день предлагается лишь одним всем известным крупным государственным банком. Другие банки, в том числе и ПУМБ, пока не спешат его внедрять, что обусловлено низким потенциальным спросом среди клиентов (поскольку такие депозиты должны возвращаться с обратной конвертацией в гривну, курс которой по иностранным валютам на долгосрочных сроках сейчас очень трудно спрогнозировать)", — рассказал Фокусу Никита Малясов.