Заробити на відсотках. Чи є сенс розміщувати вільні кошти на строковому вкладі

Банки в Україні працюють, попри воєнний стан, блекаути та стрімке падіння рівня доходів українців. А портфелі коштів фізосіб у багатьох банках зростають — тож громадяни намагаються вберегти від знецінення свої накопичення. Як змінюються ставки за депозитами й чи зростатимуть вони.

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До війни грудень був традиційним передріздвяним періодом, коли і магазини, і банки заманювали клієнтів акційними пропозиціями. Але якщо в магазинах були знижки, то в банках — збільшення процентних пунктів до депозитних вкладів для фізосіб. Воєнний рік не гарантує громадянам продовження цієї традиції, хоча у низці банків і запропонували вклади з підвищеними відсотковими ставками. Хоча, з огляду на очікувану за підсумками 2022 року інфляцію, навіть акційний дохід складно прийняти, як різдвяний сюрприз — ставки за депозитами у гривні часто не перевищують 15% річних.

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За даними НБУ, на початок березня у банках розмістили 439 млрд грн на гривневих рахунках населення та 9,1 млн доларів — на валютних. За сім місяців воєнного 2022 року суми на рахунках громадян змінилися: гривні побільшало, а от доларів — менше. За даними Нацбанку, на 1 жовтня у банках розмістили 548,8 млрд грн на гривневих рахунках та 8,57 млн доларів — на валютних. Тобто чітко видно тенденцію припливу гривні та відтоку валюти з рахунків громадян протягом березня-вересня 2022 року.

"Загалом за системою обсяги фондування у гривні незначно зросли (близько 20 млрд грн за 9 місяців, менш ніж на 5%). Внаслідок зростання пасивів у державних банках — через них проходять основні обсяги бюджетних коштів, які йдуть на зарплати військовим, виплати та виплати бюджетним працівникам, соцдопомога тощо. Навпаки, у приватних та іноземних банках обсяги гривневого фондування знизилися як через те, що банки активно погашали рефінансування перед НБУ, так і через те, що кошти міняють у валюту, зокрема, готівкову", — пояснює тенденції на ринку асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

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За його словами, обсяги валютних коштів на рахунках банків знижувалися протягом перших 7 місяців. "Йшли й на готівковий ринок (населення забирало валюту з банків), і на розрахунки за межами країни. Після того, як Нацбанк у липні дозволив купувати валюту із зарахуванням на депозити, тенденція змінилася і є певний приплив валютного фондування", — каже експерт.

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Іван Світек, голова правління Юнекс Банку, наголошує, що інтерес громадян до розміщення коштів на депозитних вкладах є. "На початку війни, як і загалом за системою, спостерігалося короткочасне скорочення депозитного портфеля. Але вже навесні він почав зростати, а позитивна динаміка зберігається і зараз. За 9 місяців з початку року наш роздрібний депозитний портфель зріс на 25%. Приблизно така сама динаміка спостерігається і на ринку загалом", — повідомив Фокус Іван Світек. Він пояснив: поки інтерес до вкладів зберігається на досить високому рівні, і цьому є кілька причин. "З одного боку, приплив стимулюють досить високі ставки. З іншого, частина компаній та населення перенаправляє в депозити вільну ліквідність, яка раніше була спрямована на розвиток бізнесу або придбання активів типу нерухомості, авто", — вважає Іван Світек.

Як змінився обсяг коштів фізосіб у великих банках за березень-вересень 2022 року

Банк Кошти фізосіб, млрд грн, на 1.10.22 Зміна з 1.03.22, % 1 ПриватБанк 301, 3 43,27% 2 Ощадбанк 150,9 30,08% 3 Райффайзен Банк 51,5 17,12% 4 Альфа-Банк 44,7 -9,79% 5 Універсал Банк 42,4 24,75% 6 ПУМБ 36,5 0,54% 7 Укрсиббанк 34,2 15,9% 8 Укрексімбанк 31,4 17,17% 9 Укргазбанк 30,5 23,74% 10 ОТП Банк 23,6 6,7% 11 Креді Агріколь Банк 14 11,63% 12 Кредобанк 11,6 8,8% 13 Південний 11,1 -5,06% 14 А-Банк 10,5 14,7% 15 Таскомбанк 10,3 15,07%

Джерело: НБУ

Микита Малясов, керівник відділу депозитів Управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ зазначає, що зростання обсягу коштів на рахунках громадян у банку, що відбулося в березні-жовтні, забезпечене не завдяки коштам строкових депозитних вкладів, а через кошти на наявних рахунках. Водночас за строковими депозитами очікувався відтік коштів (але більша їх частина "осідала" на теперішніх рахунках клієнтів у нашому банку). Плюс-мінус аналогічна динаміка спостерігалася і загалом по всій банківській системі. Відносно зацікавленості клієнтів в депозитах — безумовно, вона зберігається, хоча й на дещо нижчому рівні, ніж довоєнні значення", — говорить Микита Малясов.

На його думку, серед причин, що спонукають громадян нести кошти до банків для розміщення на строкових вкладах, є:

простота та зрозумілість депозиту, як продукту,

зручність відкриття (більшість банків пропонують цю послугу онлайн у мобільних додатках),

обмеженість доступу громадян до інших інструментів інвестування (зокрема, через обмеження НБУ у воєнний час).

Скромні відсотки. Який процентний дохід за депозитами пропонують банки

До війни у банках говорили, що клієнти найчастіше розміщують вклади на гривневих рахунках та на строк 6 чи 12 місяців. Але в період високої невизначеності пріоритети громадян частково змінилися: гривня як і раніше користується популярністю, а ось терміни громадяни обирають менші — 1-3 місяці. "До липня найбільшими темпами зростали залишки на карткових рахунках, що стало логічною реакцією на надвисоку невизначеність. У такі періоди людям важливіше зберігати вільний доступ до заощаджень, ніж отримувати обмежений процентний дохід. Але в липні частка вкладів до запитання у загальному портфелі стабілізувалася на рівні 8 % і більше не зростає. Це результат насамперед поступового зростання ставок на короткі терміни в межах 1-3 місяців. Саме ці вклади користуються найбільшою популярністю. І саме на них найбільше вплинуло підвищення облікової ставки", — зазначив Іван Світек. Нагадаємо, НБУ підвищив облікову ставку у червні на 15 п.п. — З 10% до 25% річних.

Ставки за вкладом на три місяці у гривні у деяких великих банках:

ПриватБанк 7% річних

Ощадбанк 9% річних

Райффайзен Банк 6,5% річних

ОТП Банк 8% річних

ПУМБ 12% річних

"Південний" 12% річних

Креді Агріколь Банк 7% річних

Облікова ставка НБУ лише частково мотивувала банки підвищити ставки, але дуже рідко в банках можна зустріти ставки на рівні 18-20%, не кажучи вже про ставки близько 24-25% річних. Здебільшого, на початку грудня банки пропонують ставки за строковими вкладами у межах 6-16% річних. Причина відставання ставок за депозитами від рівня облікової ставки НБУ — ліквідність банків, яким, по суті, не надто потрібні кошти громадян, адже активного кредитування зараз немає.

Банки не пропонують надто високого доходу за строковими вкладами — зазвичай ставки на рівні 6-16% річних

"Ставки за депозитами у гривні майже подвоїлися з початку червня — після того, як НБУ різко підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Але в абсолютному вимірі це збільшення становило близько 5 п.п., що значно менше за крок підвищення облікової ставки у розмірі 15 п.п. Це пояснюється тим, що банківська система залишається надліквідною, щобільше, показник широкої ліквідності постійно зростає, оновлюючи історичні рекорди", — каже Сергій Колодій, головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

А що із валютою? Які валютні вклади є і що з відсотками

За класичними депозитами у доларах та євро доходу немає — ставки у великих банках на рівні 0,1% річних. Такий самий дохід буде у разі розміщення гривні на депозит з конвертацією — після закінчення терміну клієнт може забрати долари чи євро. Максимальна сума такого внеску — 100 тис. грн. Це вклад із купівлею банком валюти під депозит.

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Депозит з конвертацією у валюту — загалом, вдалий експеримент. Який зміг запобігти "втечі" гривні та готівковий ринок. Дозволив банкам припинити відтік валюти, а населенню дещо захистити заощадження. Плюс у відомому степені сприяв відносній стабілізації готівкового курсу: протягом осені він коливався, але значно не змінився", — зазначив Євген Дубогриз.

[ + – ] Громадянам цікаві вклади, але лише на термін 1-3 місяці Фото: УНІАН

У банках відзначають інтерес клієнтів до вкладів із конвертацією — там, де йде купівля банком валюти під депозит. "Такі продукти на сьогодні вже пропонує більшість банківських установ і вони користуються певним стабільним попитом. Але сказати, що цей тип продукту істотно впливає на динаміку гривневого депозитного портфеля, не можемо, попит стабільний без суттєвої динаміки зростання. Певна частина заощаджень клієнтів безумовно "перетікає" в цей продукт, але досі цей потік не є визначальним", — прокоментував Микита Малясов з ПУМБ.

Ще один новий внесок у банках — це депозит "гривня-долар-гривня". За умовами такого вкладу, клієнт розміщує у банку гривню, під яку банк купує валюту на міжбанку, а після закінчення терміну вкладу валюту банк продає, а клієнт на руки отримує гривню. Тут також йде купівля валюти під депозит, але потім йде продаж валюти, тому клієнт і розміщує гривню, і отримує її після закінчення терміну. Сенс вкладу в тому, що якщо НБУ змінить курс міжбанку, то клієнт отримає суму згідно з перерахунком за новим курсом. Тобто це спроба знизити валютні ризики для клієнтів. Ставка за вкладом — 0,01% річних. Однак пропозицій таких вкладів на ринку майже немає, що говорить про те, що банківський ринок не сприйняв серйозно пропозицію НБУ купувати та продавати для клієнтів валюту на міжбанку під такий вклад.

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"Депозит "гривня-долар-гривня" на сьогодні пропонується лише одним усім відомим великим державним банком. Інші банки, зокрема і ПУМБ, поки не поспішають його впроваджувати, що зумовлено низьким потенційним попитом серед клієнтів (оскільки такі депозити мають повертатися зі зворотною конвертацією в гривню, курс якої з іноземних валют на довгострокових термінах зараз дуже важко спрогнозувати)", — розповів Фокусу Микита Малясов.