Убытки, отток валюты, фиксированный курс. Как банки пережили первый год войны

С момента вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля 2022 года банки работали на "военных рельсах". Несмотря на все сложности, системе удалось и заработать прибыль, и избежать громких банкротств. Фокус узнал, что помогло банкам выстоять и как они будут реагировать на вызовы 2023 года.

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Когда 24 февраля жители Киева утром услышали первые взрывы и узнали о вторжении ВС РФ в Украину, то первой реакцией многих стало снятие средств со своих счетов наряду со срочной поездкой на АЗС за заправкой полного бака. В тот день можно было наблюдать длинные очереди как на заправках и в продуктовых магазинах, так и к банкоматам. В тот же день Национальный банк предпринял ряд шагов, чтобы не допустить кризиса в банковском секторе.

Среди таких мер, в частности, была фиксация курса на уровне 29,25 грн за доллар, ограничение на снятие наличных на уровне 100 тыс грн в день, запрет на выдачу наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей.

"Банковская система устояла, и это заслуга, в том числе, НБУ. "В том числе", поскольку в общей формуле успеха следует учитывать, прежде всего, украинцев, которые, на удивление банков и регулятора не стали массово выводить средства из финучреждений в начале войны. А также сами банки и, конечно, наших западных партнеров, без финансовой помощи которых страна не смогла бы избежать очень серьезного финансового кризиса", — отмечает Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка.

Своевременная помощь. Какие решения Нацбанка были ключевыми для банков в 2022 году

Чтобы удержать банковский сектор от кризисных явлений, с первого дня войны России против Украины Нацбанк активно включился в принятие антикризисных мер.

"К началу войны банковский сектор подошел очень подготовленным в вопросах управления ключевыми рисками, присущими банкам (кредитный риск, риск ликвидности, риски достаточности капитала, риск прибыльности). Все это благодаря тому, что банки подошли к кризису со значительным запасом капитала и ликвидности, операционно устойчивыми и эффективными, имели планы действий на случай неблагоприятных событий", — объяснил заместитель главы правления банка "Південний" Максим Цымбал.

[ + – ] Нацбанк уже 24 февраля отреагировал на вторжение — принял ряд важных решений, которые стабилизировали финансовый сектор Фото: НБУ

Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка, говорит, что решения НБУ в первые часы войны были быстрыми и профессиональными, что позволило сразу нивелировать валютный риск, затормозить массовый вывод капитала и предотвратить кризис ликвидности.

"Возвращение в начале июня к использованию учетной ставки в качестве основного инструмента монетарной политики было достаточно профессиональным шагом, ведь золотовалютные резервы сжигались очень быстро. И это уже рассматривалось, как сильная угроза для макрофинансовой стабильности", — уверен Сергей Колодий. Он подчеркнул: в 2022 году банкопада в Украине не произошло, а с рынка были выведены либо банки, имевшие серьезные проблемы еще до войны, либо связанные со страной-агрессором.

По словам ассоциированного эксперта CASE Украина Евгения Дубогрыза, важными для поддержки банков стали такие решения НБУ:

Отмена мер воздействия за невыполнение банками пруденциальных нормативов Повышение ставки с 10 до 25% Фиксация курса в начале вторжения Ослабление правил в валютных операциях населения – разрешение покупать валюту на трехмесячный депозит, что позволило стабилизировать курс.

Среди ключевых решений НБУ, что поддержали банковский сектор, стала широкомасштабная программа поддержки банковской системы ликвидностью в первые дни войны – выдача кредитов рефинансирования. Кроме того, серьезно поддержало рынок решение НБУ ограничить вывод валюты за рубеж.

Не только убытки. Каким стал финансовый результат банков по итогам 2022 года

По итогам 2022 года украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее. Фактически, прибыль сектора сократилась в три раза в течение первого военного года, и на то были причины.

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"Война – главный и единственный фактор. Из-за вторжения пострадали бизнес и население, ухудшилось финансовое состояние и возможность обслуживать взятые ранее кредиты. Следствие – рост объемов неработающих кредитов и рост отчислений в резервы по кредитному убытку. Эти резервы и "съели" доходность банков в 2022 году", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Какие банки получили в 2022 году наибольшую прибыль

Банк Прибыль, млрд грн ПриватБанк 30,25 Укрсиббанк 3,53 Ситибанк 2,82 Универсал Банк 2,4 Райффайзен Банк 1,55

Источник: НБУ

Максим Цымбал также подчеркнул: главный фактор уменьшения доходности банковской системы – это отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам юридических и физических лиц. "За 2022 год банковская система в целом сформировала резервы на 118,8 млрд. грн (против 3,4 млрд. грн в 2021 году). Именно этот фактор является определяющим, так как операционный доход банков в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 38,3%, а операционные расходы выросли несущественно (+3,9%)", — говорит Максим Цымбал.

Какие банки получили в 2022 году самый крупный убыток

Банк Убыток, млрд грн Сенс Банк -6,96 Укрэксимбанк -6,88 Укргазбанк -2,76 ПроКредит Банк -1,65 Идея Банк -0,65

Источник: НБУ

За 2022 год 46 банков получили прибыль, и 21 банк сработал в прошлом году с убытком. Самыми прибыльным стал по итогам года государственный ПриватБанк – его чистая прибыль достигла 30,25 млрд грн, а самым убыточным – банк российского миллиардера Михаила Фридмана "Сенс Банк" (экс-Альфа Банк Украина), убыток которого составил почти 7 млрд грн.

Кредитный вопрос. Что происходит с кредитами бизнесу в Украине во время войны

Иван Свитек отметил, что ухудшение финансовых показателей банков напрямую связано с существенным ухудшением платежной дисциплины заемщиков. И этот фактор будет влиять на финансовые результаты банков еще длительное время, поскольку часть NPL (неработающие кредиты – Фокус) еще остается в "серой зоне": значительная часть задолженности была реструктуризирована, но часть таких кредитов в итоге также перейдет в категорию проблемных, а значит, потребует резервирования.

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"По данным НБУ, на 1 января 2023 года доля NPL в банковском секторе в целом выросла до 38%. Это после длительного снижения в течение 2018-2022 годов, когда показатель сократился с 55% до 27%. Но следует признать, что общая цифра NPL частично демонстрирует масштаб проблемы. Во-первых, война еще продолжается, во-вторых, часть ранее реструктуризированных займов также перейдет в категорию проблемных. Хотя мы чувствуем некоторое оживление экономики, понемногу возобновляется кредитование, рост доли NPL будет продолжаться в ближайшее время", — считает Иван Свитек.

[ + – ] Чаще всего банки в 2022 году кредитовали агросектор, и в 2023 году эти клиенты также будут получать финансирование Фото: stringfixer.com

С учетом роста портфеля неработающих кредитов, банкам было сложно в 2022 году отважиться на активизацию кредитования. В итоге, портфели кредитов во многих банках упали.

"Кредиты за год снизились на 3,5% с 1044 млрд грн до 1008 млрд грн. При этом, кредиты корпоративному сектору остались неизменными, благодаря реализации государственных программ поддержки кредитования прежде всего "5-7-9%", а кредиты населению упали на 13,5%", — сообщил Сергей Колодий. Евгений Дубогрыз говорит, что главная программа кредитования – это "5-7-9%", которая в прошлом году помогла профинансировать посевную. А все остальные госпрограммы пока находятся на этапе разработки или "тестирования".

Как менялся объем кредитов и депозитов в банках

Показатель На 1.01.2022 На 1.01.2023 Изменение, % Кредиты юрлиц, млрд грн 566,60 553,70 -2,33 Кредиты физлиц, млрд грн 200,20 134,30 -49,07 Средства юрлиц, млрд грн 799,84 942,70 15,15 Средства физлиц в гривне, млрд грн 456,96 593,40 22,99 Средства физлиц в валюте, млрд долл. 9,89 9,54 -3,67

Источник: НБУ

Всего в прошлом году в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено более 18 тысяч кредитных договоров на общую сумму 76,15 млрд грн.

[ + – ] Кабмин весной 2022 года выделил 20 млрд гривен на льготное кредитование агропредприятий Фото: Пресслужба Кабмина

В 2023 году банки будут кредитовать бизнес, однако, в основном, речь идет либо о кредитовании по госпрограммам, либо о кредитовании с гарантиями иностранных финучреждений, либо об овердрафтах для малого и среднего бизнеса. "По результатам последнего опроса банковского сообщества об условиях кредитования, в 4 квартале 2022 года банки улучшили свои взгляды на возобновление кредитования бизнеса. Около 46% респондентов ожидают увеличения объема кредитования бизнеса в следующие 12 месяцев. Наибольший интерес прогнозируется к гривневым краткосрочным кредитам и займам для малого и среднего бизнеса. Спрос на долгосрочные и валютные кредиты и дальше будет сокращаться, ввиду вероятных курсовых рисков", — считает Максим Цымбал.

Не только карточки. Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

С кредитами для населения все тоже весьма непросто. Однако если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам ввиду крайне низкого спроса, то со второго полугодия 2022 года рынок кредитов для населения начал восстанавливаться. Сначала выдавали кэш-кредиты, открывали лимиты на кредитные карты, а затем появились и новые выдачи по автокредитованию и по ипотеке.

"Постепенно небольшими шагами возобновляется кредитование по счетам (овердрафтам) и кредитным карточкам. Также наблюдается постепенное возобновление и в автокредитовании. Конечно, банки в нынешних условиях применяют более аккуратные подходы с целью нивелирования дополнительных рисков", — отмечает Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

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По мнению Ивана Свитека, кредитование населения сегодня уже идет достаточно активно.

"Банки и небанковские учреждения сосредоточены, прежде всего, на небольших кредитах наличными и карточных лимитах, поскольку эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги. Вполне вероятно оживление лизинга в части финансирования автомобилей", — прогнозирует Иван Свитек.

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По данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

В октябре 2022 года Кабмин запустил программу льготного ипотечного кредитования "єОселя", и эксперты ожидают, что большинство новых кредитов в 2023 году будет выдано именно в рамках этой программы.

"Ипотека может постепенно восстанавливаться по государственным программам. Но на большие объемы пока рассчитывать не стоит. Даже несколько миллиардов ипотечных кредитов в этом году – это уже будет успех программы "єОселя", — уверен Евгений Дубогрыз.

Депозиты растут. Сколько денег хранит население в банках и что со ставками

В 2022 году объем гривневых вкладов населения рос, а валютных – сокращался.

"Валютные вложения – срочные депозиты и текущие счета – объем снизился почти на $500 млн, или на 5% за год. Гривневые депозиты росли – +139 млрд грн или +30% за год. Но одновременно ухудшалась их срочность: около 72% гривневых вложений населения – это средства по требованию и текущие счета. В начале прошлого года было чуть больше 50%", — отметил Евгений Дубогрыз.

Средства граждан на гривневых счетах за прошлый год выросли на 23%, а вот объем средств в валюте в банках упал на 3,67%

По словам Александра Супруновича, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и на протяжении 3-4 месяцев банки наблюдали массовое снятие средств с текущих счетов и досрочное расторжение вкладов (депозитов), которые такую возможность предусматривали. Но с апреля 2022 года постепенно стабилизировалась ситуация на финансовом рынке, началось повышение процентных ставок по вкладам в национальной валюте, что повлияло на уровень доверия населения к банкам и постепенный рост депозитных портфелей.

"Надеемся, что в течение 2023 года банки будут предлагать своим клиентам постепенное увеличение процентных ставок по депозитам в национальной валюте на среднесрочные периоды (до 6 месяцев), и мы будем наблюдать частичное повышение процентных ставок по вкладам в иностранной валюте, чтобы наполнять валютный портфель", — говорит Супрунович.

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По мнению Сергея Колодия, ставки по депозитам в этом году могут вырасти, однако такой рост не будет быстрым.

"Существуют два важных фактора для этого: 1) ликвидность банковской системы будет оставаться высокой, в первую очередь, из-за внешнего финансирования бюджетных потребностей, которое будет сильным и в последующие годы; 2) снижение рисков безопасности, ожидаемое в конце года, может привести к уменьшению учетной ставки НБУ", — отметил Сергей Колодий.

Вполне вероятно, что в 2023 году ставки по гривневым депозитам физлиц будут находиться в пределах 10-18% годовых, а по вкладам в валюте – в пределах 0,01-3,5% годовых.

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"По вкладам в гривне сроком 12 месяцев банки будут предлагать до 18-19% годовых. Оживление экономики и потребительского спроса, надеюсь, будет понемногу заставлять более активно поднимать ставки и крупнейшие банки. Что касается валютных вкладов, то их рост прекратится, как только будет открыта возможность покупать иностранную валюту за безналичную гривну без дополнительных условий. Кроме того, банки будут очень активно стимулировать клиентов переносить валюту с текущих счетов на срочные вклады, поскольку с увеличением норм резервирования такие средства приносят банку прямые убытки. Это означает, что будут появляться суперкороткие валютные вклады сроком в несколько дней", — рассказал Фокусу Иван Свитек.