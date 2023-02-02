Карточная проблема: банки готовятся менять условия обслуживания счетов для украинцев

Новые нормы обязательного резервирования не оставляют выбора банкам – им важно нарастить объем средств на срочных депозитных счетах и одновременно снизить объем денег на карточных текущих счетах.

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В банках Украины уже накоплено слишком много денег, что оказывает негативное влияние на валютный рынок, а также способствует раскручиванию маховика инфляции. Чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, НБУ принял решение ужесточить требования к обязательным резервам банков. Этот шаг должен мотивировать банки активнее привлекать средства на срочные вклады, то есть, приведет к росту ставок по депозитам на срок от 1 до 12 месяцев. А вот условия по счетам "до востребования" банки будут менять таким образом, чтобы клиентам было невыгодно хранить на них средства. Об этом пишет Фокус в новом обзоре "Деньги дорожают. Кому выгодны новые правила для банков и почему ставки по депозитам вырастут".

"Последние изменения нормативов обязательных резервов (ОР) будут иметь несколько аспектов для банков: увеличение общего размера обязательных резервов, увеличение относительного веса средств до востребования в базе для расчета резервов и включение отдельных выпусков ОВГЗ в активы, за счет которых можно выполнять требования по обязательным резервам. В результате банки увеличат остатки средств на корсчетах в НБУ, которые не приносят банкам дохода, возрастут относительные стимулы привлекать срочные средства вместо средств до востребования, а также возрастет спрос на ОВГЗ", — объяснил аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук.

По его мнению, можно ожидать определенное повышение ставок банков как по гривневым срочным депозитам, так и по валютным.

"Повышение обязательных резервов по средствам до востребования снижает маржу, которую банки зарабатывают на этих средствах. Поэтому вполне вероятно, что они снизят ставки, которые платят по средствам до востребования и будут пытаться привлекать срочные вклады", — отметил эксперт.

Напомним, НБУ с 11 февраля на 5 п. п. (с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте) повысил нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц. А с 11 марта будут повышены еще на 10 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам "до востребования" и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в гривне, так и в иностранных валютах. По мнению Нацбанка, эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе.

[ + – ] Банки будут стараться мотивировать клиентов размещать деньги на срочных депозитах Фото: Flickr

Валерий Овчинников, руководитель управления менеджмента активов и пассивов ПУМБ, напомнил, что 11 января на 5% уже произошло повышение норм НБУ по резервированию, и это примерно на 60 млрд. грн. увеличило обязательные резервы банковской системы.

"Неизменные, относительно низкие нормы НБУ по срочным депозитам будут помогать банкам, но не существенно, потому что в условиях военного положения надеяться на то, что клиенты массово начнут размещать средства на срочные депозиты только из-за наличия там оплаты маловероятно и не соответствует практике. В лучшем случае, могут появиться короткие депозиты вместо платы по счетам до востребования, но это решение не по существу, а по форме может лишь усложнить операционные процессы работы банков", — отметил Валерий Овчинников.

Скорее всего, новые нормы резервирования заставят банки пересмотреть ставки по счетам "до востребования" – кто-то вовсе уберет из своей линейки продуктов вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, а кто-то сократит доходность до 0,1-1% годовых.

"В итоге повышение норм резервирования приведет к резкому уменьшению привлекательности средств "до востребования" для банков. Финучреждения, в принципе, предпочитают привлечение срочных средств, а при растущих нормативах резервирования этот вопрос становится особенно острым. Но не следует забывать о другой стороне этого вопроса – клиентах банков. Которые даже несмотря на огромную разницу между ставками "до востребования" и срочными вкладами выбирают первые", — отметил Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка.

Как ранее сообщалось, Нацбанк принял меры, которые будут стимулировать банки уменьшить объем средств на счетах "до востребования", но одновременно повлияют на рост объема срочных вкладов в банках.

Ранее Фокус писал, что правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку НБУ на уровне 25% годовых.