Инфляция в Украине будет снижаться и по итогам 2023 года составит 18,7%, — глава НБУ Пышный

По словам главы НБУ Андрея Пышного, ценовое давление в Украине остается значительным из-за последствий войны, но цены уже растут не так активно, как в 2022 году.

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Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку НБУ на уровне 25% годовых. Об этом на пресс-брифинге 26 января сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Это приведет к дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции", — отметил во время брифинга Андрей Пышный.

По его словам, обновленный прогноз НБУ предусматривает сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25% до начала второго квартала 2024 года.

"В 2022 году цены выросли на 26,6%, но за последние три месяца индекс почти не изменился. Сдерживали инфляцию проведенная ВСУ деоккупация регионов, фиксированный курс гривны, отлаженная логистика", — отметил Андрей Пышный.

Он подчеркнул: в то же время ценовое давление остается значительным из-за последствий войны – речь идет, в частности, о разрушениях предприятий и инфраструктуры, нарушении цепочек снабжения.

"Инфляция будет постепенно снижаться и оставаться управляемой, прогнозируется замедление уровня инфляции до 18,7% в 2023 году. Будут способствовать этому сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии", — объяснил глава НБУ.

Напомним, ранее в НБУ прогнозировали, что в 2022 году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при ожидаемом снижении рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики.

Как сообщал Фокус, в 2023 году Нацбанк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса.