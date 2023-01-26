Інфляція в Україні знижуватиметься та за підсумками 2023 року становитиме 18,7%, — голова НБУ Пишний

За словами голови НБУ Андрія Пишного, ціновий тиск в Україні залишається значним через наслідки війни, але ціни вже зростають не так активно, як у 2022 році.

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Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку НБУ на рівні 25% річних. Про це на пресбрифінгу 26 січня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Це призведе до подальшого зростання привабливості гривневих активів, підтримки курсової стабільності й поступового зниження інфляції", — зазначив під час брифінгу Андрій Пишний.

За його словами, оновлений прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки НБУ на рівні 25% до початку другого кварталу 2024 року.

"У 2022 році ціни зросли на 26,6%, але за останні три місяці індекс майже не змінився. Стримували інфляцію проведена ЗСУ деокупація регіонів, фіксований курс гривні, налагоджена логістика", — зазначив Андрій Пишний.

Він підкреслив: водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни — йдеться, зокрема, про руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюжків постачання.

"Інфляція поступово знижуватиметься та залишатиметься керованою, прогнозується уповільнення рівня інфляції до 18,7% у 2023 році. Сприятимуть цьому збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", — пояснив голова НБУ.

Нагадаємо, раніше в НБУ прогнозували, що у 2022 році інфляція досягне близько 30%, але в наступні роки вона повинна сповільнитися під час очікуваного зниження ризиків безпеки і злагодженої монетарної та фіскальної політики.

Як повідомляв Фокус, у 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу.