Ціни припинять рости у 2023 році, облікова ставка поки залишиться 25%, — НБУ

У НБУ наголосили, що облікова ставка на рівні 25% річних підтримає курсову стабільність, а надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів.

Related video

Інфляція за умов війни очікувано зростає, але залишається керованою. Споживча інфляція в Україні становила до 24,6% р/р у вересні, а базова інфляція перевищила 20% р/р. За попередніми оцінками Національного банку, прискорення інфляції продовжується й у жовтні. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомили у НБУ.

"Основними факторами зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни Росії проти України. Серед них: порушення ланцюжків постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення витрат бізнесу. Ще одним проінфляційним фактором був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США. Подальше зростання інфляції у світі теж позначалося на цінах в Україні", — вважають аналітики Нацбанку.

На їхню думку, цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитись за очікуваного зниження ризиків безпеки та злагодженої монетарної та фіскальної політики.

"Через негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів та очікування економічних агентів інфляція прискориться до 30% наприкінці цього року. Ціновий тиск та очікування залишатимуться контрольованими, що закладає фундамент для поступового уповільнення інфляції. Національний банк очікує, що темпи зростання цін розпочнуть сповільнюватися з наступного року завдяки поступовому налагодженню логістики та виробництва, зниженню світової інфляції та помірно жорстким монетарним умовам”, — кажуть у Нацбанку. Там очікують, що інфляція наступного року сповільниться до 20,8%, а за рік — нижче за 10%.

Також Національний банк незначно покращив оцінку падіння ВВП у цьому році — близько 32%. У НБУ наголосили, що співпраця з міжнародними партнерами залишатиметься критично важливим джерелом наповнення бюджету: міжнародна підтримка дозволить Національному банку утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні, забезпечувати контрольованість очікувань та макрофінансову стабільність.

[ + – ] У НБУ наголосили: вирішальне значення має міжнародна фінансова підтримка України Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

За даними НБУ, основним ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії Росії проти України.

Як повідомив асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз, з економічного погляду про зниження ставки НБУ взагалі не може йтися, а ось про підвищення варто замислитися.

"Ставка 25% виглядала гарним кроком у червні. Тоді за тих умов за тієї інфляції, коли вона ще була 16,4%, і того курсу, який тоді офіційний був 29,25, а готівка ще 32-33 UAH/USD. Зараз інфляція очікується вище 30% цього року, плюс наступного теж точно за 20% (а то й за 30%, хоча НБУ тут оптиміст і поки говорив про 20% із хвостиком). Зараз уже жовтень, і ставка 25% виглядає як "ні нашим, ні вашим". Тобто, і не влаштовує тих, хто хоче "усім кредитів", тобто висловлюється за зниження ставки та масовий друк грошей. І (така облікова ставка НБУ, — Фокус) не виконує функції боротьби з інфляцією, тому що і нижче за очікувану інфляцію, і трансмісійний механізм дуже повільно працює, тому що війна. Облікова ставка 25%, справді, тут і зараз виглядає як якесь дуже половинчасте рішення", — зазначив Євген Дубогриз.

Нагадаємо, на початку червня 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

Раніше Фокус писав, що зростання ставки НБУ має підштовхнути підвищення вартості ресурсів, тобто відбитися на депозитних ставках.

Як повідомлялося, з початку 2022 року продукти в Україні подорожчали на 21,8%. А споживчі ціни у вересні 2022 року порівняно із серпнем зросли на 1,9%.