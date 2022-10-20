Цены прекратят рост в 2023 году, учетная ставка пока останется 25%, — НБУ

В НБУ отметили, что учетная ставка на уровне 25% годовых поддержит курсовую стабильность, а в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов.

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Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой. Потребительская инфляция в Украине составила до 24,6% г/г в сентябре, а базовая инфляция превысила 20% г/г. По предварительным оценкам Национального банка, ускорение инфляции продолжается и в октябре. Об этом сегодня 20 октября сообщили в НБУ.

"Основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины. Среди них: нарушение цепочек снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение издержек бизнеса. Еще одним проинфляционным фактором был эффект переноса на цены корректировки официального курса гривны к доллару США. Дальнейший рост инфляции в мире тоже сказывался на ценах в Украине", — считают аналитики Нацбанка.

По их мнению, в этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при ожидаемом снижении рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики.

"Из-за негативного влияния полномасштабной войны на предложение товаров и ожидания экономических агентов инфляция ускорится до 30% в конце текущего года. Ценовое давление и ожидания будут оставаться контролируемыми, что закладывает фундамент для постепенного замедления инфляции. Национальный банк ожидает, что темпы роста цен начнут замедляться со следующего года благодаря постепенному налаживанию логистики и производства, снижению мировой инфляции и умеренно жестким монетарным условиям", — говорят в Нацбанке. Там ожидают, что инфляция в следующем году замедлится до 20,8%, а через год – ниже 10%.

Также Национальный банк незначительно улучшил оценку падения ВВП в текущем году – до около 32%. В НБУ подчеркнули, что сотрудничество с международными партнерами будет оставаться критически важным источником наполнения бюджета: международная поддержка позволит Национальному банку удерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне, обеспечивать контролируемость ожиданий и макрофинансовую стабильность.

[ + – ] В НБУ подчеркнули: решающее значение имеет международная финансовая поддержка Украины Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

По данным НБУ, основным риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Как сообщил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз, с экономической точки зрения о снижении ставки НБУ вообще не может идти речи, а вот о повышении стоит задуматься.

"Ставка 25% выглядела хорошим шагом в июне. Тогда при тех условиях при той инфляции, когда она еще была 16,4%, и того курса, который тогда официальный был 29,25, а наличный еще 32-33 UAH/USD. Сейчас инфляция ожидается выше 30% в этом году, плюс в следующем тоже точно за 20% (а то и за 30%, хотя НБУ здесь оптимист и пока говорил о 20% с хвостиком). Сейчас уже октябрь, и ставка 25% выглядит как "ни нашим, ни вашим". То есть, и не устраивает тех, кто хочет "всем кредитов", то есть высказывается за снижение ставки и массовую печать денег. И (такая учетная ставка НБУ, — Фокус) не выполняет функции борьбы с инфляцией, потому что и ниже ожидаемой инфляции, и трансмиссионный механизм очень медленно работает, потому что война. Учетная ставка 25%, действительно, здесь и сейчас выглядит как какое-то очень половинчатое решение", — отметил Евгений Дубогрыз.

Напомним, в начале июня 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

Ранее Фокус писал, что рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках.

Как сообщалось, с начала 2022 года продукты в Украине подорожали на 21,8%. А потребительские цены в сентябре 2022 по сравнению с августом выросли на 1,9%.