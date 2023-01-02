Чи не час відпускати: чи може НБУ скоро повернутися до плаваючого курсу

У 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу. Однак для цього мають бути певні економічні передумови.

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Найважливішою умовою стабільності курсу залишається фіксація валютного курсу Національним банком України. Без зафіксованого у 2022 році курсу девальвація гривні була б набагато глибшою, ніж 36,57 грн/дол. – курс міжбанківського ринку, встановлений регулятором. Про це пише Фокус у своїй статті "Коливань не уникнути. Як і чому змінюватиметься валютний курс у 2023 році".

"Курс міжбанку жорстко зафіксований, тому коливання (попит та пропозиції) не впливають на цінову динаміку. Така фіксація допомагає країні суттєво заощадити на імпорті, який став головним джерелом надходжень необхідних товарів (у тому числі військового призначення) до країни. І хоча низький курс долара стримує експортні доходи, міцна гривня необхідна. В умовах плаваючого курсу навантаження було б суттєво більшим, як і інфляція ", — вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що стосується 2023 року і перспективи відправлення валютного курсу у вільне плавання, то експерти поки що сумніваються в реалістичності такого сценарію. "Головним фактором для Нацбанку за рішенням про режим курсу залишається здатність ринку з саморегуляції курсу. Однак поки що така можливість досить обмежена через воєнний стан і наявні значні геополітичні ризики. Тому, на нашу думку, перехід до плаваючого курсу буде можливий лише після завершення активних бойових дій чи суттєвого зниження їх інтенсивності, коли Національний банк зможе послабити валютні обмеження, що стане передумовою для переходу до більш гнучкого курсоутворення ”, — зазначає головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Герман Марченко, директор департаменту казначейства ComInBank, каже, що для повернення до плаваючого курсу потрібна реалізація кількох важливих військових та економічних умов.

Серед таких умов такі:

Мінімальна інфляція, що не перевищує 1-1,5% на місяць;

Скорочення дефіциту бюджету не лише завдяки макрофінансовій допомозі від ЄС, США та міжнародних фінансових інституцій, а за рахунок експортних надходжень до бюджету (експорт зерна, металу тощо), а також податків, що можливе при відновленні роботи середнього та великого бізнесу;

Загальне зростання ВВП до 5-7% на рік (на 2023 збільшення ВВП прогнозується на рівні 3%);

Успіхи ЗСУ: припинення руйнування інфраструктури, перехід до масштабного відновлення країни, звільнення окупованих територій.

Економіст, член Товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран упевнений: поки в Україні війна, курс залишатиметься фіксованим.

Нагадаємо, на початку грудня глава НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу гривні.

Як повідомлялося, у жовтні НБУ очолив фінансист Андрій Пишний, а колишнього главу Кирила Шевченка парламент відправив у відставку.