Не время отпускать: может ли НБУ скоро вернуться к плавающему курсу

В 2023 году Нацбанк может принять решение отказаться от фиксированного на межбанковском валютном рынке курса. Однако для этого должны быть определенные экономические предпосылки.

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Важнейшим условием стабильности курса остается фиксация валютного курса Национальным банком Украины. Без зафиксированного в 2022 году курса девальвация гривны была бы намного глубже, чем 36,57 грн/долл. – курс межбанковского рынка, который установлен регулятором. Об этом пишет Фокус в своей статье "Колебаний не избежать. Как и почему будет меняться валютный курс в 2023 году".

"Курс межбанка жестко зафиксирован, поэтому колебания (спрос и предложения) не оказывают влияния на ценовую динамику. Такая фиксация помогает стране существенно сэкономить на импорте, который стал главным источником поступлений необходимых товаров (в том числе, военного назначения) в страну. И хотя низкий курс доллара сдерживает экспортные доходы, крепкая гривна необходима. В условиях плавающего курса нагрузка была бы существенно больше, как и инфляция", — считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что касается 2023 года и перспективы отправки валютного курса в свободное плавание, то эксперты пока сомневаются в реалистичности такого сценария. "Главным фактором для Нацбанка по решению о режиме курса остается способность рынка по саморегуляции курса. Однако пока такая возможность достаточно ограничена из-за военного положения и наличия значительных геополитических рисков. Поэтому, по нашему мнению, переход к плавающему курсу будет возможен только после завершения активных боевых действий или существенного снижения их интенсивности, когда Национальный банк сможет ослабить валютные ограничения, что станет предпосылкой для перехода к более гибкому курсообразованию", — отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Герман Марченко, директор департамента казначейства ComInBank, говорит, что для возврата к плавающему курсу необходима реализация нескольких важных военных и экономических условий.

Среди таких условий — следующие:

Минимальная инфляция, не превышающая 1-1,5% в месяц;

Сокращение дефицита бюджета не только благодаря макрофинансовой помощи от ЕС, США и международных финансовых институций, а за счет экспортных поступлений в бюджет (экспорт зерна, металла и т.п.), а также налогов, что возможно при возобновлении работы среднего и крупного бизнеса;

Общий рост ВВП до 5-7% в год (на 2023 год увеличение ВВП прогнозируется на уровне 3%);

Успехи ВСУ: прекращение разрушения инфраструктуры, переход к масштабному восстановлению страны, освобождение оккупированных территорий.

Экономист, член Общества финансовых аналитиков Виталий Шапран уверен: пока в Украине война, курс будет оставаться фиксированным.

Напомним, в начале декабря глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк может отказаться от фиксированного курса гривны.

Как сообщалось, в октябре НБУ возглавил финансист Андрей Пышный, а бывшего главу Кирилла Шевченко парламент отправил в отставку.