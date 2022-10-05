Не оправдал надежд. Почему ушел глава НБУ Кирилл Шевченко и что теперь будет с гривной

Глава правления НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что покидает пост. За назначение нового главы Нацбанка парламент может проголосовать уже очень скоро. Изменится ли политика НБУ, и как приход нового руководителя важнейшего экономического ведомства отразится на курсе гривны и сотрудничестве с МВФ?

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Уход главы такого крупного ведомства, как Нацбанк, ставит перед экономикой Украины новые вызовы. С другой стороны, это же событие позволяет прогнозировать определенные перемены в монетарной и валютной сферах, которые при нынешнем главе Кирилле Шевченко считались маловероятными. Однако в целом опрошенные Фокусом эксперты не приветствуют ротацию в НБУ. "Смена главы НБУ — плохой знак, особенно в тяжелое военное время. Потребуется время для системы и партнеров для знакомства с новым главой Центробанка, адаптации. Порой этого времени нет, особенно когда необходимы быстрые решения", — считает руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин.

В Центре экономической стратегии (ЦЭС) отмечают, что неожиданная смена главы Нацбанка в военное время – это тяжелые перемены.

"Очень жаль, что господин Шевченко уходит, тем более, в столь тяжелое время. Любые изменения сейчас будут сложнее, чем когда-либо, поэтому я надеюсь, что новый глава продолжит политику НБУ по ответственному монетарному финансированию бюджета. Кто бы ни пришел на должность, он получит сильный институт в очень тяжелое время, и при принятии решений придется часто выбирать между плохим и худшим вариантом. Валютная политика станет одним из ключевых проблемных моментов", — отметила на своей странице в Facebook заместитель исполнительного директора ЦЭС Мария Репко.

По своей воле и не только: почему уходит Кирилл Шевченко

В своем сообщении Кирилл Шевченко отметил, что подал на рассмотрение президенту заявление об отставке, а основной причиной такого решения назвал состояние здоровья.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность главы НБУ", — сообщил Шевченко. Он отметил, что считает себя антикризисным менеджером, который выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

"Дополнительно отмечу наши усилия в дипломатической плоскости – с одной стороны, мы активизировали механизмы международной финансовой помощи Украине, с другой – инициировали на международном уровне ряд решений, ослабивших экономику агрессора. Сегодня НБУ действительно сильнее, чем когда-либо, в способности встречать вызовы и преодолевать кризисы, достойно проходит проверку войной. И сохраняет свою способность являться основой послевоенного восстановления экономики и направлять на это весь финансовый сектор", — написал Кирилл Шевченко.

[ + – ] До прихода на пост главы НБУ Кирилл Шевченко возглавлял государственный Укргазбанк Фото: УНИАН

Некоторые эксперты согласны, что решение главы НБУ уйти может быть связано с его здоровьем.

"Я думаю, что причина, которую озвучил сам Шевченко – по состоянию здоровья – это правда, поэтому не думаю, что это связано с какими-то конфликтами, давлением на Шевченко или желанием сменить главу НБУ", — говорит аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Однако на рынке существует и другое мнение. В частности, близкий к руководству НБУ эксперт сообщил Фокусу, что речь идет не просто о желании самого Кирилла Шевченко оставить должность, но и о том, что этого хотят во власти (речь об Офисе президента).

Хотя сам Шевченко сообщил об уходе по собственному желанию, некоторые эксперты склоняются к мысли, что таково решение Офиса президента

"К сожалению, Шевченко не оправдал надежд, которые на него возлагали властные круги. Оказалось, что он тактик, а не стратег. Резкое увеличение ставки не принесло Украине ни низкую инфляцию, ни стабильный курс, но принесло большие кредиты и рекордные вложения банков в депосертификаты НБУ, что негативно повлияет на отчисления НБУ в государственный бюджет. На фоне спорных результатов Шевченко начал интенсивную дискуссию из-за СМИ с правительством и с Минфином, в частности. Такие шаги выглядели не просто бессмыслицей, а реальным шоком для участников рынка. Думаю, что терпение у Офиса президента закончилось, и имеем отставку со ссылкой на состояние здоровья", — сообщил Фокусу эксперт, который пожелал не называть свое имя, но который близок к руководству Национального банка.

Много решений: чем помог глава НБУ Кирилл Шевченко банкам и экономике Украины

Кирилл Шевченко руководил Нацбанком с июля 2020 года. За это время было принято немало важных решений, а НБУ, по мнению экспертов, доказал свою полную независимость от политического влияния.

Конечно, ключевыми решениями стали те, которые Нацбанк и, в частности, Кирилл Шевченко принимали в военное время.

"Фиксация курса и запрет на переводы, а также отрегулированная банковская система позволили избежать ошибок 2014-2015 годов с обвальным падением курса. При этом, НБУ оставил возможность гривневых переводов за рубеж для обеспечения жизни беженцев. И хотя позже спекулянты использовали данный путь для "валютного туризма", НБУ последовательно сужал возможность для такой деятельности", — комментирует Андрей Шевчишин.

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз называет несколько ключевых решений НБУ и его главы, которые позволили в военное время и стабилизировать валютный рынок, и усилить надежность банковского сектора.

В частности, по словам Евгения Дубогрыза, речь идет о таких решениях:

фиксация ключевой ставки и обменного курса в начале войны вместе с введением жестких ограничений на движение капитала. Это предотвратило масштабный отток капитала

"подкрепление" банков денежными средствами в начале вторжения. Это и бланковое рефинансирование, и прямое подкрепление отделений и банкоматов наличными. Позволило сохранить доверие к банкам и унять панику

ослабление банковских регуляций – фактическая "отмена" нормативов капитала на время военного положения. Дало банкам чувствовать себя более свободно, начать признавать реальный ущерб, фокусироваться на текущей работе без формальной привязки к выполнению "нормативов мирного времени"

повышение учетной ставки с 10 до 25% в июне. Показало, что НБУ готов признавать реальность, готов признавать реальные риски экономики и реальную стоимость денег в воюющей стране.

старт переговоров с МВФ по поводу новой программы и успешных переговоров о выделении двух траншей Rapid Financing от МВФ. Позволило привлечь средства для финансирования дефицита бюджета и дало сигнал партнерам, что Украину можно кредитовать даже во время большой войны.

[ + – ] Стабильность банковского сектора — одна из заслуг Кирилла Шевченко, во время войны из крупных банков рынок покинул лишь харьковский Мегабанк

"В целом, НБУ имел четкий план действий – по монетарной политике и по банковскому регулированию – на случай начала большой войны, и внедрил этот план в действия непосредственно после начала вторжения. Это и есть главное решение – что такой план был подготовлен, и что он был реалистичен и его удалось реализовать", — говорит Евгений Дубогрыз.

Что дальше: кто возглавит НБУ и что будет с курсом гривны

Практически сразу же после объявления Шевченко об отставке появились сообщения о том, что нового главу парламент назначит уже даже на этой неделе. "Сейчас начались консультации по новому главе. Думаю, в течение нескольких дней этот вопрос решим. Заявление Шевченко об отставке рассмотрим уже на этой неделе на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады. И тогда, если кадровые консультации будут успешными, сможем вынести на голосование вопрос о назначении нового главы правления регулятора", — отметил народный депутат, глава комитета ВРУ по налогам Данил Гетманцев, передает "Укринформ".

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Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале отметил, что новым главой правления НБУ станет экс-топ-менеджер Ощадбанка. "Новым Главой НБУ станет Андрей Пышный. Его кандидатуру внесут сразу после голосования отставки господина Шевченко в ближайшее время. Назначение состоится тоже уже на этой неделе. Подсказка: в день голосования бюджета в первом чтении", — написал Ярослав Железняк.

Среди кандидатур, которые могли бы возглавить НБУ, эксперты называют также почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, банкира (экс-главу "Райффайзен Банка Аваль") Владимира Лавренчука. Однако большинство все же склонны к мысли, что пост перейдет Андрею Пышному. Об этом пишут и в ряде СМИ.

"Назначение Пышного логично еще и потому, что его кандидатура больше всего подходит Банковой. В последнее время он тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности, в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола", — отмечается в статье издания "Экономическая правда".

[ + – ] Народные депутаты самым реальным кандидатом на пост главы НБУ считают бывшего главу правления Ощадбанка Андрея Пышного Фото: УНИАН

Так или иначе, кто бы ни стал новым главой НБУ, ему (или ей) точно придется провести ротацию внутри Нацбанка – каждый глава ведомства всегда сам назначает своих замов и руководителей ключевых подразделений. Кроме того, придется уладить взаимоотношения с Министерством финансов, которые в период работы Кирилла Шевченко были достаточно напряженными. А вот, будет ли пересмотрена политика НБУ в направлении монетарной и валютной сфер, пока однозначных данных нет.

"Думаю, что конца войны изменений существенных не будет, хотя могут быть определенные изменения в отдельных направлениях в зависимости от того, кто станет новым председателем, например – более активная "печать" денег, финансирование дефицита бюджета, или, например, более активная борьба и прикрытие определенных точек утечки валюты из системы, которые известны и регулятору, и всему рынку, или более активная позиция в вопросе банков, где собственниками являются подсанкционные лица", — строит предположения Иван Угляница.

По его мнению, говоря о валютном курсе, есть вероятность, что до конца войны не будет изменений в политике в этом направлении. "Новый глава, наоборот, может даже быть более консервативным с точки зрения репрайсинга курса, то есть, ослабления курса к более реальному из-за политических рисков для себя", — считает Угляница.

По словам Андрея Шевчишина, сейчас действующая валютная политика показывает свою эффективность.

"Ее изменение можно отодвинуть, пока не изменятся условия. Тем не менее, нельзя исключать перспективы еще одного сдвига фиксированного курса межбанка в случае выхода наличного рынка в баланс", — говорит Андрей Шевчишин.

Евгений Дубогрыз уверен, что кардинальных решений для финансового рынка от нового главы НБУ в ближайшее время ждать не стоит.

"Из решений по монетарной политике единственное, что может измениться, это подход к формированию курса, возвращение к плавающему курсу. Но даже это вряд ли произойдет до конца года", — отмечает эксперт. Он также подчеркивает, что смена руководства в Нацбанке вряд ли приведет к каким-либо изменениям в договоренностях Украины с Международным валютным фондом. "Вряд ли смена главы НБУ во время "военных" переговоров с МВФ произошла бы, если бы МВФ или другие наши партнеры были категорически против. Изменение (в руководстве НБУ) не должно повлиять на процесс переговоров и текущих договоренностей, прежде всего, с МВФ", — рассуждает Евгений Дубогрыз.

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