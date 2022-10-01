Получить свое. Почему в банках дефицит долларов и как забрать валюту со счета

Украинцы, у которых на счетах в банках доллары или евро, сегодня оказались в непростой ситуации – банки задерживают выдачу средств, ссылаясь на дефицит наличной валюты в стране. Фокус выяснил детали и правила.

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Уменьшить спрос на наличную валюту – такую цель поставил НБУ, принимая новые решения по операциям с иностранной валютой. В частности, постановлением правления НБУ от 29 сентября 2022 №211 НБУ увеличил с 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн. (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В Нацбанке рассчитывают, что это позволит дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками осуществляются по курсу, ближе к официальному, чем в случае с покупкой наличных долларов в обменниках.

Еще одним важным изменением стал возврат запрета на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков.

"После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются. Мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и для осуществления оборонных закупок", — отметили в НБУ. Возможность переводить валюту за границу остается у граждан только для оплаты обучения и лечения.

Забрать накопления. Как получить валюту со счета и сколько могут выдать за один день

Отправить на счет в иностранной валюте в Украине граждане могут суммы без ограничений. Хотя в банках и напоминают, что финмониторинг банка обязательно проверит суммы выше порога 400 тыс. грн. (в эквиваленте) – понадобятся документы об источниках происхождения средств. Другое дело – забрать валюту с собственного валютного счета. Здесь действуют ограничения по сумме – не более эквивалента 100 тыс. грн. в день.

"Клиент сможет получить сумму наличных средств с учетом действующих ограничений согласно Постановлению НБУ №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" от 24.02.2022 года", — напомнил Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка. То есть, согласно действующим нормам, утвержденным НБУ, чтобы забрать депозит в долларах на сумму, например, 35 тысяч долларов, нужно будет посетить банк 15 раз.

Иными словами, если каждый рабочий день приходить в отделение за частью вклада, через три недели "миссия" будет выполнена – все средства окажутся на руках у клиента.

[ + – ] Чтобы полностью забрать свой валютный вклад наличными, может уйти несколько недель Фото: Pexels

В банках также напоминают, что желательно заказывать наличные для выдачи суммы вклада заранее – за несколько дней до посещения отделения. Особенно, если речь идет о досрочном закрытии вклада.

"Если клиент желает досрочно закрыть вклад и это предполагает, то за три дня клиент должен обратиться и подать заявление о досрочном закрытии и сразу заказать наличные. Если вклад закрывается в срок, тогда через три дня клиент должен обратиться для заказа наличных денег. Для получения наличной валюты клиенту необходимо за три дня до прихода осуществить предварительный заказ средств через контакт-центр или отделение банка", — говорит Александр Супрунович.

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Сложнее, конечно, ситуация в прифронтовых областях, куда банки часто не могут направить автомобили с наличной валютой. "В филиалах, отделениях банков, местонахождением которых являются территориальные общины, расположенные в районе проведения военных действий или находящиеся во временной оккупации, окружении выдача вкладов осуществляется в пределах остатка средств на счете при наличии наличных средств в кассе филиала/отделения. Решение о выдаче таких средств принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка", — отметил директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичев.

Гривна вместо долларов. Что предлагают банки в связи с дефицитом валюты

В теории все выглядит довольно просто: позвонить в банк, сообщить о желании снять средства с валютного счета, приехать и в назначенный час забрать в кассе деньги. Но во время войны банки столкнулись с логистическими проблемами поставок валюты в Украину, и в НБУ не раз заявляли о том, что проблему дефицита активно решают. "Дефицит наличной иностранной валюты связан исключительно с логистическими изменениями по доставке наличных денег. В Ощадбанке такая проблема отсутствует. В банке достаточно наличных денег для обеспечения и предоставления полного спектра услуг с использованием наличной иностранной валюты", — отметили в пресс-службе Ощадбанка.

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Впрочем, в других банках пока дефицит наличных долларов все еще актуален. На многих форумах в Интернете клиенты разных украинских банков жалуются, что не могут забрать валюту со своих счетов: им либо говорят, что пока валюты нет, и в лучшем случае выдают суммы не в размере установленного НБУ лимита (эквивалент 100 тыс. грн.), а в 3-4 раза меньше. Есть и случаи, когда банк откровенно рекомендует клиенту перевести средства в гривну – то есть, отказаться от получения долларов в пользу осуществления банком перевода суммы вклада на гривневый счет клиента.

Не все банки готовы возвращать валютные вклады в сумме 100 тыс. грн. в день. Часто клиентам предлагают одну тысячу долларов за один визит в отделение.

"Формальных ограничений на снятие наличной валюты в пределах эквивалента 100 тыс. грн. в день не существует. Но, учитывая дефицит банкнот иностранной валюты в Украине, не так давно по рынку активно курсировала информация, что клиентам часто не удается получить наличную валюту в любой момент. Стандартного правила здесь нет: если в кассе банка есть наличные доллары или евро, он выдаст нужную сумму", — объясняет Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Итак, у клиента, который отправляется в банк за валютой со своего валютного счета, есть не так много вариантов:

Забрать гривну вместо долларов или евро Продлить срок вклада (или согласиться оставить средства на текущем счете в инвалюте "до лучших времен") Договориться с менеджером банка о поэтапном получении средств в размере дневного лимита, который предлагает банк Узнать о возможности конвертации суммы долларового вклада в другую иностранную валюты (если у банка есть такая услуга и необходимая наличная валюта) и забрать вклад в другой валюте (евро, фунты стерлингов, злотые)

[ + – ] В Украине наблюдается дефицит наличных долларов. С другими валютами таких проблем нет Фото: Pexels

Как отмечает Анна Золотько, дефицит наличной валюты, в основном, связан именно с долларами, а с другими валютами такой проблемы не наблюдается.

"Что касается других валют, то здесь большой проблемы нет и не было. Об этом свидетельствует очень слабый спрос на евро со стороны банков на наличных аукционах НБУ. В последние два аукциона регулятор продавал всего по 20 млн евро из предложенных 100 млн. Британские фунты и злотые вообще не пользуются спросом. Основной иностранной валютой для украинцев остается американский доллар", — рассказала Фокусу Анна Золотько.

И другие ограничения. Какие лимиты есть на валютные операции граждан в Украине и за рубежом

Валютные ограничения по карточным счетам украинцев действуют и для операций внутри страны, и для операций за пределами Украины. "Выдача за пределами Украины наличных средств со всех счетов клиента банка, открытых в национальной валюте, не превышает в эквиваленте 12500 гривен на каждые семь календарных дней", — напомнили в Ощадбанке.

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Если же речь об оплате за границей гривневой картой услуг или товаров, то максимальная сумма для таких расчетов в месяц не может превысить эквивалент 100 тыс. грн. (по курсу 30 сентября это примерно 2380 долларов). Важно помнить: речь идет о платежах со всех счетов клиента банка, открытых в гривне.

Запрещены и переводы SWIFT с валютного счета в Украине на валютный счет за рубежом. Правда, с некоторыми исключениями.

Разрешено, согласно постановлению НБУ №172, переводить валюту за рубеж:

для оплаты за обучение на счета учебных заведений иностранного государства

для оплаты расходов на лечение в медицинских учреждениях иностранного государства

для покрытия расходов на транспортировку больных, оплаты расходов, связанных со смертью граждан за границей (транспортные расходы и расходы на погребение)

Кроме того, волонтерам позволена закупка за валюту некоторых товаров в рамках лимита в эквиваленте 400 тыс. грн.

[ + – ] Из Украины частным лицам разрешено выводить валюту только для оплаты лечения и обучения — на счета клиник и университетов Фото: UNICEF

А вот из-за границы в Украину отправлять валюту можно.

"Ограничения переводов в Украину не столь жесткие и касаются, в основном, географических признаков. Нельзя перечислять средства из подсанкционных стран. Ограничения по получению наличных средств, поступивших переводом, такие же, как и для снятия наличных со счета: не более эквивалента 100 тыс. грн в день", — объяснила Анна Золотько.

Дефицитный доллар. Что будет дальше с валютой в Украине

Сейчас банки активно пытаются решить вопрос поставок наличной валюты.

"Проблему с нехваткой валюты мы решили самостоятельно. Банк заключил соглашения с банками-нерезидентами о покупке и продаже наличной иностранной валюты. Налажена логистика, что позволило оперативно решать проблему повышенного спроса на наличную валюту", — рассказал Фокусу Александр Супрунович.

В целом, сейчас валютные вклады в банках не пользуются особой популярностью. Причин две: крайне низкие ставки и опасения продолжения дефицита наличной валюты в стране.

"Значения ставок на рынке варьируются от 0,01 до 2,75% (для депозитов сроком на 6 месяцев в долларах США) и от 0,01% до 2,00% (для депозитов сроком на 6 месяцев в евро). Депозитные вклады в иностранной валюте используются клиентами больше для сохранения валюты, чем для получения прибыли", — отметили в ОТП Банке.

[ + – ] Многие украинцы отказываются от размещения денег на счетах в банках, опасаясь продолжения дефицита валюты в стране Фото: Pexels

По мнению Анны Золотько, учитывая нынешние ставки для вкладов в долларах и евро, вряд ли можно рассчитывать более чем на 0,5-1,5% годовых на самые длинные сроки без права досрочного расторжения договора. Как отмечает Анна Золотько, несколько иначе обстоит ситуация со специальными депозитными продуктами под покупку валюты.

"Даже небольшие банки не дают по таким вкладам более-менее серьезные проценты. В основном, доходность таких депозитов составляет 0,01-0,1% годовых. Но именно они популярны среди украинцев. Причем тем больше, чем больше разница между курсом продажи иностранной валюты на наличном и безналичном рынках", — говорит Анна Золотько.

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То есть, несмотря на отсутствие процентного дохода, граждане интересуются депозитами на три месяца, согласно условиям которых на счет идет гривна, а по окончанию срока действия вклада банк выдает клиенту валюту. Такая "депозитная схема" призвана утихомирить ажиотаж на наличном валютном рынке. Возможно, Нацбанку удастся этого достичь, в том числе, благодаря решению об увеличении максимальной суммы вклада, по которому идет продажа безналичной валюты, с 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн.