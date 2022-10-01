Отримати своє. Чому в банках дефіцит доларів і як забрати валюту з рахунку

Українці, які мають на рахунках у банках долари чи євро, сьогодні опинилися в непростій ситуації — банки затримують видавання коштів, посилаючись на дефіцит готівкової валюти в країні. Фокус з'ясував деталі та правила.

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Зменшити попит на готівкову валюту — таку мету поставив НБУ, ухвалюючи нові рішення щодо операцій з іноземною валютою. Зокрема, постановою правління НБУ від 29 вересня 2022 року №211 НБУ збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової іноземної валюти з наступним розміщенням на депозит від трьох місяців. У Нацбанку розраховують, що це дозволить додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж у випадку купівлі готівкових доларів в обмінниках.

Ще однією важливою зміною стало повернення заборони на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на карти іноземних банків.

"Після більш ніж семи місяців воєнного стану роль такого інструменту для підтримки громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які важливі, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель", — зазначили в НБУ. Можливість переказувати валюту за кордон залишається у громадян лише для оплати навчання та лікування.

Забрати накопичення. Як отримати валюту з рахунку та скільки можуть видати за один день

Надіслати на рахунок в іноземній валюті в Україні громадяни можуть суми без обмежень. Хоча в банках і нагадують, що фінмоніторинг банку обов'язково перевірить суми вище за поріг 400 тис. грн (в еквіваленті) — знадобляться документи про джерела походження коштів. Інша річ — забрати валюту з власного валютного рахунку. Тут діють обмеження за сумою — не більше ніж еквівалент 100 тис. грн на день.

"Клієнт зможе отримати суму готівки з урахуванням чинних обмежень згідно з Постановою НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" від 24.02.2022 року", — нагадав Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку. Тобто, згідно з чинними нормами, затвердженими НБУ, щоб забрати депозит у доларах на суму, наприклад, 35 тисяч доларів, потрібно буде відвідати банк 15 разів.

Іншими словами, якщо кожен робочий день приходити у відділення за частиною вкладу, через три тижні "місія" буде виконана — всі кошти будуть на руках у клієнта.

[ + – ] Щоб повністю забрати свій валютний вклад готівкою, може знадобитися кілька тижнів Фото: Pexels

У банках також нагадують, що бажано замовляти готівку для видавання суми вкладу наперед — за кілька днів до відвідин відділення. Особливо якщо йдеться про дострокове закриття вкладу.

"Якщо клієнт бажає достроково закрити вклад і це передбачає, то за три дні клієнт повинен звернутися та подати заяву про дострокове закриття і відразу замовити готівку. Якщо вклад закривається в строк, тоді через три дні клієнт повинен звернутися для замовлення готівки. Для отримання готівки валюти клієнту необхідно за три дні до приходу здійснити попереднє замовлення коштів через контакт-центр чи відділення банку", – каже Олександр Супрунович.

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Складніша, звичайно, ситуація у прифронтових областях, куди банки часто не можуть спрямувати автомобілі з готівкою. "У філіях, відділеннях банків, місцезнаходженням яких є територіальні громади, розташовані в районі проведення воєнних дій або які знаходяться у тимчасовій окупації, оточенні видавання вкладів здійснюється в межах залишку коштів на рахунку за наявності готівки у касі філії/відділення. Рішення про видавання таких коштів ухвалюється керівником банку і може делегуватися керівнику філії/відділення банку", — зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ігор Фомічов.

Гривня замість доларів. Що пропонують банки через дефіцит валюти

Теоретично все виглядає досить просто: зателефонувати до банку, повідомити про бажання зняти кошти з валютного рахунку, приїхати й у призначений час забрати в касі гроші. Але під час війни банки зіткнулися з логістичними проблемами постачання валюти в Україну, і в НБУ неодноразово заявляли про те, що проблему дефіциту активно вирішують. "Дефіцит готівкової іноземної валюти пов'язаний виключно з логістичними змінами щодо доставки готівки. В Ощадбанку така проблема відсутня. У банку достатньо готівки для забезпечення і надання повного спектру послуг із використанням готівкової іноземної валюти", — зазначили в пресслужбі Ощадбанку.

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Втім, в інших банках поки що дефіцит готівкових доларів все ще актуальний. На багатьох форумах в інтернеті клієнти різних українських банків скаржаться, що не можуть забрати валюту зі своїх рахунків: їм або кажуть, що поки що валюти немає, і в кращому разі видають суми не в розмірі встановленого НБУ ліміту (еквівалент 100 тис. грн), а в 3-4 рази менше. Є й випадки, коли банк відверто рекомендує клієнту переказати кошти в гривню — тобто відмовитися від отримання доларів на користь здійснення банком переказу суми вкладу на гривневий рахунок клієнта.

Не всі банки готові повертати валютні вклади на суму 100 тис. грн на день. Часто клієнтам пропонують одну тисячу доларів за один візит до відділення.

"Формальних обмежень на зняття готівкової валюти в межах еквівалента 100 тис. грн на день не існує. Але з огляду на дефіцит банкнот іноземної валюти в Україні нещодавно на ринку активно курсувала інформація, що клієнтам часто не вдається отримати готівкову валюту в будь-який момент. Стандартного правила тут немає: якщо в касі банку є готівкові долари або євро, він видасть потрібну суму", — пояснює Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Отже, клієнт, який відправляється в банк за валютою зі свого валютного рахунку, має не так багато варіантів:

Забрати гривню замість доларів чи євро. Продовжити термін вкладу (або погодитись залишити кошти на поточному рахунку в інвалюті "до кращих часів"). Домовитись з менеджером банку про поетапне отримання коштів у розмірі денного ліміту, який пропонує банк. Дізнатися про можливість конвертації суми доларового вкладу в іншу іноземну валюту (якщо банк має таку послугу та необхідну готівкову валюту) та забрати вклад в іншій валюті (євро, фунти стерлінгів, злоті).

[ + – ] В Україні спостерігається дефіцит готівкових доларів. З іншими валютами таких проблем немає Фото: Pexels

Як зазначає Ганна Золотько, дефіцит готівкової валюти здебільшого пов'язаний саме з доларами, а з іншими валютами такої проблеми не спостерігається.

"Що стосується інших валют, то тут великої проблеми немає і не було. Про це свідчить дуже слабкий попит на євро з боку банків на готівкових аукціонах НБУ. В останні два аукціони регулятор продавав лише по 20 млн євро із запропонованих 100 млн. Британські фунти і злоті взагалі не мають попиту. Основною іноземною валютою для українців залишається американський долар", — розповіла Фокусу Ганна Золотько.

Й інші обмеження. Які ліміти є на валютні операції громадян в Україні та за кордоном

Валютні обмеження щодо карткових рахунків українців діють і для операцій усередині країни, і для операцій за межами України. "Видавання за межами України готівки з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті, не перевищує в еквіваленті 12 500 гривень на кожні сім календарних днів", — нагадали в Ощадбанку.

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Якщо ж йдеться про оплату за кордоном гривневою карткою послуг чи товарів, то максимальна сума для таких розрахунків на місяць не може перевищити еквівалент 100 тис. грн (за курсом 30 вересня це приблизно 2 380 доларів). Важливо пам'ятати: йдеться про платежі з усіх рахунків клієнта банку, які відкриті у гривні.

Заборонені й перекази SWIFT із валютного рахунку в Україні на валютний рахунок за кордоном. Щоправда, із деякими винятками.

Дозволено, згідно з постановою НБУ №172, переказувати валюту за кордон:

для оплати навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави;

для оплати витрат на лікування у медичних закладах іноземної держави;

для покриття витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання).

Крім того, волонтерам дозволено закупівлю за валюту деяких товарів у межах ліміту в еквіваленті 400 тис. грн.

[ + – ] З України приватним особам дозволено виводити валюту лише для оплати лікування та навчання – на рахунки клінік та університетів Фото: лечение коронавируса

А ось із-за кордону в Україну відправляти валюту можна.

"Обмеження переказів в Україну не такі жорсткі та стосуються, переважно, географічних ознак. Не можна переказувати кошти з підсанкційних країн. Обмеження з отримання готівки, що надійшли переказом, такі самі, як і для зняття готівки з рахунку: не більше ніж еквівалент 100 тис. грн на день", — пояснила Ганна Золотько.

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Наразі банки активно намагаються вирішити питання постачання готівкової валюти.

"Проблему з нестачею валюти ми вирішили самостійно. Банк уклав угоди з банками-нерезидентами про купівлю та продаж готівкової іноземної валюти. Налагоджено логістику, що дозволило оперативно вирішувати проблему підвищеного попиту на готівкову валюту", — розповів Фокусу Олександр Супрунович.

Загалом зараз валютні вклади в банках не користуються особливою популярністю. Причин дві: вкрай низькі ставки та побоювання продовження дефіциту готівкової валюти в країні.

"Значення ставок на ринку варіюються від 0,01 до 2,75% (для депозитів терміном на 6 місяців у доларах США) та від 0,01% до 2,00% (для депозитів терміном на 6 місяців у євро). Депозитні вклади в іноземній валюті використовуються клієнтами більше для збереження валюти, ніж для отримання прибутку", — зазначили в ОТП Банку.

[ + – ] Багато українців відмовляються від розміщення грошей на рахунках у банках, побоюючись продовження дефіциту валюти в країні Фото: Pexels

На думку Ганни Золотько, з огляду на нинішні ставки для вкладів у доларах і євро навряд чи можна розраховувати більш ніж на 0,5-1,5% річних на найдовші терміни без права дострокового розірвання договору. Як зазначає Ганна Золотько, дещо інакша ситуація зі спеціальними депозитними продуктами під купівлю валюти.

"Навіть невеликі банки не дають за такими вкладами більш-менш серйозні відсотки. Здебільшого, прибутковість таких депозитів становить 0,01-0,1% річних. Але саме вони популярні серед українців. Причому тим більша, чим більша різниця між курсом продажу іноземної валюти на готівковому та безготівковому ринках", — каже Ганна Золотько.

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Тобто, незважаючи на відсутність процентного доходу, громадяни цікавляться депозитами на три місяці, згідно з умовами яких на рахунок йде гривня, а після закінчення терміну дії вкладу банк видає клієнту валюту. Така "депозитна схема" покликана вгамувати ажіотаж на готівковому валютному ринку. Можливо, Нацбанку вдасться цього досягти, зокрема завдяки рішенню про збільшення максимальної суми вкладу, за яким йде продаж безготівкової валюти, з 50 тис. грн до 100 тис. грн.