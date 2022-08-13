Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка

Купити долари. Які банки вже пропонують купівлю валюти під депозит

гроші, валюта, долари, банк
Фото: corona-wave | Багато банків вже пропонують клієнтам депозит із можливістю купівлі валюти після закінчення його терміну

Нацбанк дозволив банкам безготівковий продаж валюти за умови розміщення громадянами термінових вкладів без можливості дострокового розірвання договору. Фокус з'ясував, у яких банках клієнти можуть купити долари під депозит.

Увесь час з початку повномасштабної війни в Україні було заборонено безготівкове придбання валюти. Тобто було неможливо, як раніше, в інтернет-банкінгу чи застосунку банку купити валюту: у цьому випадку з гривневої картки банк здійснював списання за курсом банку, а на валютну картку одразу ж зараховувалася куплена клієнтом валюта (долари чи євро, злоті).

Але в постанові НБУ №154 від 21 липня безготівковий продаж банками валюти клієнтам-фізособам дозволили. Щоправда, лише за умови розміщення депозиту терміном від 3 місяців.

Дозволено продаж банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 тис. грн. у календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Термин розміщення на вкладному (депозитному) рахунку в банку повинен бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення терміну", — йдеться у постанові НБУ №154.

Які банки вже пропонують купівлю валюти під депозит

Після прийнятого НБУ дозволу на безготівковий продаж доларів та євро низка банків в Україні почали вводити у свої продуктові лінійки спеціальні пропозиції – депозити у гривні з подальшою конвертацією у валюту. Першими про безготівкові операції під час розміщення вкладу повідомили у monobank – проекті Універсал Банку. 3 серпня співзасновник проекту monobank Олег Гороховський написав у соцмережах, що безготівкова покупка валюти можлива у застосунку.

"Купити валюту можна в межах ліміту 50 000 грн. на місяць для розміщення на новий терміновий депозит строком на 3 місяці і більше і для поповнення діючих термінових депозитів, до закінчення терміну яких залишається 3 місяці і більше", — зазначив Гороховський.

Трохи згодом про можливість придбати валюту через розміщення термінового вкладу повідомили й інші банки. Сьогодні такі пропозиції є, зокрема, у ОТП Банку, Кредобанку, Укрексімбанку, ПУМБу. Про те, що безготівкову покупку валюти під депозит запустять вже дуже скоро, Фокусу також повідомили в Райффайзен Банку і Креді Агріколь Банку. В Ощадбанку та ПриватБанку немає послуги безготівкового продажу валюти після розміщення депозиту.

Важливо
Заспокійливе від НБУ. У Нацбанку пояснили, навіщо заборонили обмінникам виставляти курс валют

"Наразі у Кредобанку реалізований депозит на 3 місяці. Надалі можуть розглядатися і варіанти на 6 або 12 місяців. Цю можливість запровадили з 8 серпня 2022 року через подання заяви офлайн при візиті до відділення. На даний час візит на відділення є єдиним каналом подання заяви; щодо онлайн-банкінгу чи застосунку ми розглядаємо таку можливість", — розповів Фокусу Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

купівля валюти, продаж валюти, валюта під депозит, депозит з можливістю купівлі валюти, розмістити депозит, умови вкладу, депозит на суму 50 тисяч гривень, купити долари, оформити вклад, інтернет-банкінг, відділення банку, послуга купівлі валюти, ставка по депозиту
Нацбанк заборонив обмінним пунктам показувати курс на табло, проте це не вплинуло на ситуацію з курсом готівкового ринку
Фото: Наталія Богута

Цікаво, що у банках по-різному підійшли до реалізації дозволеного Нацбанком безготівкового продажу валюти. В одних відразу почали запускати послугу в інтернет-банкінгу і в застосунку, а в інших зробили акцент на відділеннях, де клієнт може оформити договір з умовою подальшої купівлі валюти.

"Наразі працюємо над додаванням сервісу в мобільному застосунку ПУМБ Online – клієнти зможуть оформити новий депозит "Валютний" від 100 доларів з конвертацією з гривневої картки ПУМБу, на строк 3, 6 або 12 місяців. Ми не плануємо запускати сервіс у відділеннях", — зазначив Дмитро Коваль, директор департаменту-трайбу некредитних продуктів Пумба.

Важливо
Буде по 40. Як гривня падає воєнного літа і до чого тут "валютний туризм"

За словами Валентини Розанової, начальника управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку, продаж безготівкової валюти під час розміщення на депозиті в межах щомісячного ліміту становить 50 тис. грн. (в еквіваленті) сьогодні доступний у всіх відділеннях OTП Банку. При цьому клієнт може вибрати будь-який термін вкладу без дострокового розірвання, який становить від 3 місяців.

Депозит із можливістю купівлі валюти у банках можна розмістити на строк 3, 6 або 12 місяців. І лише на суму 50 тис. грн.

Керівник із заощаджень і транзакційних послуг департаменту платежів приватних клієнтів Райффайзен Банку Сергій Анніков каже, що банк планує найближчим часом ввести можливість оформити депозит з подальшою купівлею клієнтом валюти в інтернет-банкінгу. А у Креді Агріколь Банку Фокусу повідомили, що такий вклад оформлятимуть у відділеннях, і лише за умови розміщення шестимісячного строкового вкладу.

"Банк планує продавати тільки долар США під відкриття депозиту від шести місяців (мінімальний термін валютних вкладів у банку) у відділеннях. Наразі банк перебуває на етапі реалізації даної послуги. Впровадження послуги у мобільному застосунку поки не планується", — зазначив Дмитро Коваленко, директор по маркетингу та продуктам Креді Агріколь Банку.

Внесок без відсотків. Навіщо розміщувати депозит із можливістю купівлі валюти

Вклад із можливістю безготівкової купівлі валюти розміщується у гривні, але видача вкладу відбувається у валюті, а тому в банках для таких вкладів діють умови, рівнозначні розміщенню стандартних вкладів в іноземній валюті. Для вкладника це означає нарахування на суму вкладу 0,01% річних. Якщо перерахувати за картковим курсом великого банку 37,35 USDUAH, виходить, що після закінчення строку вкладу з урахуванням обмеження 50 тис. грн. клієнт зможе купити 1340 доларів. А з урахуванням процентної ставки 0,01% річних прибутковість вкладу становитиме 0,3 долара при розміщенні на 3 місяці та 0,6 дол. – при розміщенні вкладу на 6 місяців.

Важливо
Що з курсом долара? Хто виграє від курсу 36,6 USDUAH і коли зупиниться курсове ралі

"Для певної аудиторії послуга може справді бути цікавою, адже курс купівлі безготівкової валюти є досить привабливим: операція здійснюється за курсом міжбанківського валютного ринку України", — зазначає Дмитро Коваленко. Справді, основний плюс купівлі валюти через депозит – це придбання за картковим курсом, який набагато ближчий до курсу міжбанку, ніж готівковий ринок.

Скільки можна купити доларiв на суму 50 тис. грн.

  • на готівковому ринку: 1256 дол. (курс 39,8 USDUAH, станом на 12.08.2022)
  • через безготівкову покупку під депозит: 1340 дол. (курс 37,35 USDUAH, станом на 12.08.2022)

Тобто при розміщенні такого вкладу, незважаючи на фактичну відсутність відсоткового доходу, є можливість придбати більше валюти, ніж на ту ж суму на готівковому ринку – у приватних обмінниках чи касах банків. Однак це все за умови, що ситуація на валютному ринку залишатиметься плюс-мінус стабільною і через три місяці – на той час, коли закінчиться термін дії депозитного договору.

Приватбанк, купівля валюти, продаж валюти, валюта під депозит, депозит з можливістю купівлі валюти, розмістити депозит, умови вкладу, депозит на суму 50 тисяч гривень, купити долари, оформити вклад, інтернет-банкінг, відділення банку, послуга купівлі валюти, ставка за депозитом
Деякі великі банки не запустили покупку безготівкової валюти під депозит, серед таких – ПриватБанк
Фото: УНІАН

У банках кажуть, що бачать попит на депозит із можливістю подальшої купівлі валюти. Але це попит поступово знижується.

"Попит виник відразу і поступово зі стабілізацією готівкового курсу на ринку почав знижуватися і попит на купівлю безготівкової валюти на депозит", — каже Валентина Розанова. У Райффайзен Банку та ПУМБі зазначили, що бачать інтерес до послуги купівлі валюти під депозит. А ось у Кредобанку вважають, що значного попиту на такі вклади не буде.

"З огляду на обмеження суми продажів — еквівалент 50 тис. грн. на місяць і додаткові комісії, які банки вводять паралельно під цю послугу, думаю, що купівля безготівкової валюти під депозит не буде дуже популярною. Хоча клієнти, які мають заощадження в невеликих сумах і які прагнуть диверсифікувати портфель, можуть скористатися цією послугою", — наголосив Олександр Супрунович.