Купити долари. Які банки вже пропонують купівлю валюти під депозит

Нацбанк дозволив банкам безготівковий продаж валюти за умови розміщення громадянами термінових вкладів без можливості дострокового розірвання договору. Фокус з'ясував, у яких банках клієнти можуть купити долари під депозит.

Увесь час з початку повномасштабної війни в Україні було заборонено безготівкове придбання валюти. Тобто було неможливо, як раніше, в інтернет-банкінгу чи застосунку банку купити валюту: у цьому випадку з гривневої картки банк здійснював списання за курсом банку, а на валютну картку одразу ж зараховувалася куплена клієнтом валюта (долари чи євро, злоті).

Але в постанові НБУ №154 від 21 липня безготівковий продаж банками валюти клієнтам-фізособам дозволили. Щоправда, лише за умови розміщення депозиту терміном від 3 місяців.

Дозволено продаж банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 тис. грн. у календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Термин розміщення на вкладному (депозитному) рахунку в банку повинен бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення терміну", — йдеться у постанові НБУ №154.

Які банки вже пропонують купівлю валюти під депозит

Після прийнятого НБУ дозволу на безготівковий продаж доларів та євро низка банків в Україні почали вводити у свої продуктові лінійки спеціальні пропозиції – депозити у гривні з подальшою конвертацією у валюту. Першими про безготівкові операції під час розміщення вкладу повідомили у monobank – проекті Універсал Банку. 3 серпня співзасновник проекту monobank Олег Гороховський написав у соцмережах, що безготівкова покупка валюти можлива у застосунку.

"Купити валюту можна в межах ліміту 50 000 грн. на місяць для розміщення на новий терміновий депозит строком на 3 місяці і більше і для поповнення діючих термінових депозитів, до закінчення терміну яких залишається 3 місяці і більше", — зазначив Гороховський.

Трохи згодом про можливість придбати валюту через розміщення термінового вкладу повідомили й інші банки. Сьогодні такі пропозиції є, зокрема, у ОТП Банку, Кредобанку, Укрексімбанку, ПУМБу. Про те, що безготівкову покупку валюти під депозит запустять вже дуже скоро, Фокусу також повідомили в Райффайзен Банку і Креді Агріколь Банку. В Ощадбанку та ПриватБанку немає послуги безготівкового продажу валюти після розміщення депозиту.

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"Наразі у Кредобанку реалізований депозит на 3 місяці. Надалі можуть розглядатися і варіанти на 6 або 12 місяців. Цю можливість запровадили з 8 серпня 2022 року через подання заяви офлайн при візиті до відділення. На даний час візит на відділення є єдиним каналом подання заяви; щодо онлайн-банкінгу чи застосунку ми розглядаємо таку можливість", — розповів Фокусу Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

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Цікаво, що у банках по-різному підійшли до реалізації дозволеного Нацбанком безготівкового продажу валюти. В одних відразу почали запускати послугу в інтернет-банкінгу і в застосунку, а в інших зробили акцент на відділеннях, де клієнт може оформити договір з умовою подальшої купівлі валюти.

"Наразі працюємо над додаванням сервісу в мобільному застосунку ПУМБ Online – клієнти зможуть оформити новий депозит "Валютний" від 100 доларів з конвертацією з гривневої картки ПУМБу, на строк 3, 6 або 12 місяців. Ми не плануємо запускати сервіс у відділеннях", — зазначив Дмитро Коваль, директор департаменту-трайбу некредитних продуктів Пумба.

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За словами Валентини Розанової, начальника управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку, продаж безготівкової валюти під час розміщення на депозиті в межах щомісячного ліміту становить 50 тис. грн. (в еквіваленті) сьогодні доступний у всіх відділеннях OTП Банку. При цьому клієнт може вибрати будь-який термін вкладу без дострокового розірвання, який становить від 3 місяців.

Депозит із можливістю купівлі валюти у банках можна розмістити на строк 3, 6 або 12 місяців. І лише на суму 50 тис. грн.

Керівник із заощаджень і транзакційних послуг департаменту платежів приватних клієнтів Райффайзен Банку Сергій Анніков каже, що банк планує найближчим часом ввести можливість оформити депозит з подальшою купівлею клієнтом валюти в інтернет-банкінгу. А у Креді Агріколь Банку Фокусу повідомили, що такий вклад оформлятимуть у відділеннях, і лише за умови розміщення шестимісячного строкового вкладу.

"Банк планує продавати тільки долар США під відкриття депозиту від шести місяців (мінімальний термін валютних вкладів у банку) у відділеннях. Наразі банк перебуває на етапі реалізації даної послуги. Впровадження послуги у мобільному застосунку поки не планується", — зазначив Дмитро Коваленко, директор по маркетингу та продуктам Креді Агріколь Банку.

Внесок без відсотків. Навіщо розміщувати депозит із можливістю купівлі валюти

Вклад із можливістю безготівкової купівлі валюти розміщується у гривні, але видача вкладу відбувається у валюті, а тому в банках для таких вкладів діють умови, рівнозначні розміщенню стандартних вкладів в іноземній валюті. Для вкладника це означає нарахування на суму вкладу 0,01% річних. Якщо перерахувати за картковим курсом великого банку 37,35 USDUAH, виходить, що після закінчення строку вкладу з урахуванням обмеження 50 тис. грн. клієнт зможе купити 1340 доларів. А з урахуванням процентної ставки 0,01% річних прибутковість вкладу становитиме 0,3 долара при розміщенні на 3 місяці та 0,6 дол. – при розміщенні вкладу на 6 місяців.

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"Для певної аудиторії послуга може справді бути цікавою, адже курс купівлі безготівкової валюти є досить привабливим: операція здійснюється за курсом міжбанківського валютного ринку України", — зазначає Дмитро Коваленко. Справді, основний плюс купівлі валюти через депозит – це придбання за картковим курсом, який набагато ближчий до курсу міжбанку, ніж готівковий ринок.

Скільки можна купити доларiв на суму 50 тис. грн.

на готівковому ринку: 1256 дол. (курс 39,8 USDUAH, станом на 12.08.2022)

дол. (курс 39,8 USDUAH, станом на 12.08.2022) через безготівкову покупку під депозит: 1340 дол. (курс 37,35 USDUAH, станом на 12.08.2022)

Тобто при розміщенні такого вкладу, незважаючи на фактичну відсутність відсоткового доходу, є можливість придбати більше валюти, ніж на ту ж суму на готівковому ринку – у приватних обмінниках чи касах банків. Однак це все за умови, що ситуація на валютному ринку залишатиметься плюс-мінус стабільною і через три місяці – на той час, коли закінчиться термін дії депозитного договору.

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У банках кажуть, що бачать попит на депозит із можливістю подальшої купівлі валюти. Але це попит поступово знижується.

"Попит виник відразу і поступово зі стабілізацією готівкового курсу на ринку почав знижуватися і попит на купівлю безготівкової валюти на депозит", — каже Валентина Розанова. У Райффайзен Банку та ПУМБі зазначили, що бачать інтерес до послуги купівлі валюти під депозит. А ось у Кредобанку вважають, що значного попиту на такі вклади не буде.

"З огляду на обмеження суми продажів — еквівалент 50 тис. грн. на місяць і додаткові комісії, які банки вводять паралельно під цю послугу, думаю, що купівля безготівкової валюти під депозит не буде дуже популярною. Хоча клієнти, які мають заощадження в невеликих сумах і які прагнуть диверсифікувати портфель, можуть скористатися цією послугою", — наголосив Олександр Супрунович.