Заспокійливе від НБУ. У Нацбанку пояснили, навіщо заборонили обмінникам виставляти курс валют

Глава Ради НБУ вважає, що подібні рішення виправдані у воєнний час.

Мінімізація спекуляцій та створення конкурентного середовища на валютному ринку України є причиною рішення НБУ заборонити обмінним пунктам валют показувати готівковий курс. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

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У воєнний час НБУ зацікавлений у дисципліні на валютному ринку України і щоб усі учасники ринку дотримувалися норм валютного законодавства та регуляторних актів Нацбанку. За словами Данилишина, тому НБУ вважає неприпустимим розхитування ситуації з готівковим курсом валют задля отримання додаткової вигоди небанківськими структурами, де населення купує готівкову валюту.

"Під час війни подібні рішення НБУ є виправданими. Наразі немає жодних підстав для валютної паніки. Ситуація на валютному ринку поступово приходить у норму. Наша економіка отримала адекватний рівень обмінного курсу, який посилить стійкість фінансових ринків", — написав Данилишин.

Глава Ради НБУ вважає, що відновлення експорту зерна, а також подальша фінансова підтримка України з-за кордону стане додатковою умовою збільшення фінансової стабільності нашої країни.

За словами Данилишина, тільки за перший тиждень після того, як НБУ 21 липня опустив курс гривні до 36,6 гривень за долар США, було помічено позитивні ефекти для економіки. Якщо за період із січня до травня валютні резерви України скоротилися на 6 млрд доларів, то після корекції курсу чистий викуп іноземної валюти, проведений НБУ, склав 650 мільйонів доларів.

"Корекція курсу валют в умовах війни не означає нестабільності. Економіка України поступово адаптується до нових умов, а це вимагає обґрунтованого статус-кво на ринку валютообмінних операцій", — пише Данилишин.

Тому мінімізація спекуляцій та створення конкурентного середовища на валютному ринку України є причиною рішення НБУ заборонити обмінним пунктам валют показувати готівковий курс.

Станом на 31 липня НБУ встановив наступний курс валют:

Долар США — 36,56 гривні

Євро — 36,99 гривень

Як уже писав Фокус, у НБУ назвали умови повернення плаваючого курсу долара. Поки що Нацбанк України не планує перегляд курсу гривні до долара США і розраховує, що цей курс протримається так само довго, як і попередній.