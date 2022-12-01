Валюта на замку: коли у НБУ можуть скасувати фіксований курс долара

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, фіксований курс долара запровадили не назавжди, але відмовлятися від цієї стратегії зараз недоречно.

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Через 9 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україні ще не бачать підстав для скасування фіксованого курсу долара. Про це виданню Forbes заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Спільна позиція ключового персоналу НБУ — фіксований курс ще має відігравати певний час свою роль. І я її підтримую", — зазначив він.

За його словами, фіксований курс долара запровадили не назавжди: рано чи пізно від цієї стратегії відмовляться, але зараз плаваючий курс вводити недоречно.

"Рано чи пізно ми повернемося і до плаваючого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде справді доречним", — підкреслив глава НБУ.

Андрій Пишний також зазначив, що принципових розбіжностей з МВФ щодо цього питання немає.

Як довго курс буде заморожено

Однозначної відповіді це питання поки немає. Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна" заявляв, що офіційний курс долара буде заморожений щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

Він також додав, що такий перехід та відновлення триватиме певний час, і відбуватиметься дуже обережно та поступово. Нацбанк робитиме це для того, щоб уникнути різких змін та потрясінь економічної системи.

Водночас негативним підсумком падіння рівня платоспроможності бізнес-клієнтів банків за підсумками трьох кварталів 2022 року стало зростання портфелів проблемних кредитів у банках (NPL). Саме погані кредити можуть серйозно похитнути надійність банків, серед яких не так багато справді стійких. Про це, зокрема, йдеться у новій статті Фокусу "Гроші у пітьмі. Наскільки стійкі банки й чи готові вони зберегти гроші клієнтів".

Раніше Фокус писав, що з січня по жовтень 2022 року чистий прибуток платоспроможних українських банків склав 7,4 млрд грн. Тоді як за той самий період 2021 року — 51,4 млрд грн.