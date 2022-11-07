Рахують прибуток за менших заробітків: як банки України переживають війну та кризу

Рентабельність капіталу сектора за дев'ять місяців 2022 року становила 4,3% порівняно з 32,1% роком раніше.

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Із січня по вересень 2022 року чистий прибуток платоспроможних українських банків склав 7,4 млрд грн. Минулого року цей показник становив 51,4 млрд грн, повідомила пресслужба Нацбанку.

Рентабельність капіталу сектора за дев'ять місяців 2022 року становила 4,3% порівняно з 32,1% роком раніше. За інформацією регулятора, причиною є збільшення відрахувань до резервів під очікувані збитки внаслідок війни. З початку року банки сформували резерви обсягом 99,0 млрд грн, із них за березень – вересень — 93,3 млрд грн.

Позитивною залишається й операційна діяльність фінустанов: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за дев'ять місяців на 78% р/р. Це свідчить про орієнтованість бізнес-моделей банків на отримання прибутку з урахуванням виваженого підходу до ризиків.

"Збереження операційної прибутковості дозволить більшості банків самостійно відновити капітал після проходження поточної кризи", — зазначив голова Національного банку Андрій Пишний.

Що було з банками в перші пів року війни

У січні – червні 2022 року, за даними НБУ, банки продемонстрували негативний фінансовий результат у сумі 4,6 млрд грн. У другому кварталі чистий збиток сектора досяг майже 4,5 млрд грн. Темпи зростання чистого відсоткового доходу сповільнилися з 35% у січні – лютому до 19% за березень – червень у річному обчисленні. Всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки споживчих кредитів. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

ТОП 20 найприбутковіших банків за підсумками першого півріччя 2022*

"ПриватБанк" 6,284 млрд грн,

"УкрСиббанк" 724,1 млн грн

"Райффайзен Банк" 628,5 млн грн

"Банк Кредит Дніпро" 383 млн грн

"Південний" 309,8 млн грн

"Універсал Банк" 250,1 млн грн

"Сітібанк" 235,6 млн грн

ПУМБ 218,6 млн. грн.

"Айбокс Банк" 123,3 млн грн

"Схід" 106 млн грн

"Конкорд" 82,4 млн грн

"Кліринговий дім" 75,4 млн грн

"Ідея Банк" 72,1 млн грн

COMINBANK (КІБ) 60,9 млн грн

"Кредобанк" 58,4 млн грн.

"Банк Форвард" 58,2 млн грн

Банк "Львів" 45,1 млн грн

"Дойче Банк" ДБУ 34,2 млн грн

"Креді Агріколь Банк" 30,7 млн ​​грн

СЕБ "Корпоративний банк" 29,9 млн грн

*дані НБУ

Нагадаємо, правління НБУ 9 серпня ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — банк не повернув кредити на рефінансування.

Як раніше писав Фокус, 2 червня НБУ визнав "Мегабанк" неплатоспроможним. Причиною виведення "Мегабанку" з ринку стала дірка в капіталі розміром у кілька мільярдів, що утворилася задовго до російського вторгнення.