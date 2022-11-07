Считают прибыль при меньших заработках: как банки Украины переживают войну и кризис

Рентабельность капитала сектора за девять месяцев 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% годом ранее.

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С января по сентябрь 2022 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков составила 7,4 млрд грн. В прошлом году этот показатель составил 51,4 млрд грн, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Рентабельность капитала сектора за девять месяцев 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% годом ранее. По информации регулятора, причиной является увеличение отчислений в резервы под ожидаемый ущерб в результате войны. С начала года банки сформировали резервы в объеме 99,0 млрд грн, из них за март – сентябрь – 93,3 млрд грн.

Положительной остается и операционная деятельность финучреждений: чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за девять месяцев на 78% р/с. Это свидетельствует об ориентированности бизнес-моделей банков на извлечение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам.

"Сохранение операционной доходности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса", – отметил глава Национального банка Андрей Пышный.

Что было с банками в первые полгода войны

В январе – июне 2022 года, по данным НБУ, банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в сумме 4,6 млрд. грн. Во втором квартале чистый убыток сектора достиг почти 4,5 млрд. грн. Темпы роста чистого процентного дохода замедлились с 35% в январе–феврале до 19% за март–июнь в годовом исчислении. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте.

ТОП-20 самых прибыльных банков по итогам первого полугодия 2022*

ПриватБанк 6,284 млрд грн,

УкрСиббанк 724,1 млн грн

Райффайзен Банк 628,5 млн грн.

Банк Кредит Днепр 383 млн. грн.

Пивденный 309,8 млн. грн.

Универсал Банк – 250,1 млн грн

Ситибанк 235,6 млн грн

ПУМБ 218,6 млн грн

Айбокс Банк 123,3 млн грн

Восток 106 млн грн

"Конкорд" 82,4 млн грн

"Клиринговый дом" 75,4 млн грн

Идея Банк 72,1 млн грн

COMINBANK (КИБ) 60,9 млн грн

Кредобанк 58,4 млн грн

Банк Форвард 58,2 млн грн

Банк "Львов" 45,1 млн грн

Дойче Банк ДБУ 34,2 млн грн

Креди Агриколь Банк 30,7 млн ​​грн

СЕБ Корпоративный Банк 29,9 млн. грн.

*данные НБУ

Напомним, правление НБУ 9 августа приняло решение об отнесении АО "Банк Січ" к категории неплатежеспособных. Причина – банк не вернул кредиты рефинансирования.

Как ранее писал Фокус, 2 июня НБУ признал Мегабанк неплатежеспособным. Причиной вывода Мегабанка с рынка стала дыра в капитале в несколько миллиардов, образовавшаяся задолго до российского вторжения.