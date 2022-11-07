Считают прибыль при меньших заработках: как банки Украины переживают войну и кризис
Рентабельность капитала сектора за девять месяцев 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% годом ранее.
С января по сентябрь 2022 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков составила 7,4 млрд грн. В прошлом году этот показатель составил 51,4 млрд грн, сообщила пресс-служба Нацбанка.
Рентабельность капитала сектора за девять месяцев 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% годом ранее. По информации регулятора, причиной является увеличение отчислений в резервы под ожидаемый ущерб в результате войны. С начала года банки сформировали резервы в объеме 99,0 млрд грн, из них за март – сентябрь – 93,3 млрд грн.
Положительной остается и операционная деятельность финучреждений: чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за девять месяцев на 78% р/с. Это свидетельствует об ориентированности бизнес-моделей банков на извлечение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам.
"Сохранение операционной доходности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса", – отметил глава Национального банка Андрей Пышный.
Что было с банками в первые полгода войны
В январе – июне 2022 года, по данным НБУ, банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат в сумме 4,6 млрд. грн. Во втором квартале чистый убыток сектора достиг почти 4,5 млрд. грн. Темпы роста чистого процентного дохода замедлились с 35% в январе–феврале до 19% за март–июнь в годовом исчислении. Все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте.
ТОП-20 самых прибыльных банков по итогам первого полугодия 2022*
- ПриватБанк 6,284 млрд грн,
- УкрСиббанк 724,1 млн грн
- Райффайзен Банк 628,5 млн грн.
- Банк Кредит Днепр 383 млн. грн.
- Пивденный 309,8 млн. грн.
- Универсал Банк – 250,1 млн грн
- Ситибанк 235,6 млн грн
- ПУМБ 218,6 млн грн
- Айбокс Банк 123,3 млн грн
- Восток 106 млн грн
- "Конкорд" 82,4 млн грн
- "Клиринговый дом" 75,4 млн грн
- Идея Банк 72,1 млн грн
- COMINBANK (КИБ) 60,9 млн грн
- Кредобанк 58,4 млн грн
- Банк Форвард 58,2 млн грн
- Банк "Львов" 45,1 млн грн
- Дойче Банк ДБУ 34,2 млн грн
- Креди Агриколь Банк 30,7 млн грн
- СЕБ Корпоративный Банк 29,9 млн. грн.
*данные НБУ
Напомним, правление НБУ 9 августа приняло решение об отнесении АО "Банк Січ" к категории неплатежеспособных. Причина – банк не вернул кредиты рефинансирования.
Как ранее писал Фокус, 2 июня НБУ признал Мегабанк неплатежеспособным. Причиной вывода Мегабанка с рынка стала дыра в капитале в несколько миллиардов, образовавшаяся задолго до российского вторжения.