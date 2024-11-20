Банківський сектор України розвивається та надає громадянам повний спектр послуг попри усі воєнні виклики. Експерти проаналізували діяльність банків, як роботодавців, та назвали трьох найкращих.

В Україні банківський сектор продовжує підтримувати економіку кредитуванням. За даними НБУ, нарощення чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу триває. Про це йдеться у новому дослідженні Фокусу "Рейтинг найкращих роботодавців України 2024".

Загалом за третій квартал 2024 року кредити банків як за обсягами, так і за темпами найбільше зросли у клієнтів в оптовій торгівлі та агросекторі. При цьому, якість кредитного портфеля поліпшується: частка непрацюючих кредитів (NPL) зменшилася до 32,3% – на 2,2 в. п. за ІII квартал та на 5,5 в. п. за рік.

Тим часом, громадяни країни продовжують довіряти банкам, і це помітно за обсягом коштів, яку населення розміщує в банках. За даними НБУ, обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1,2% (+15,4% р/р) за рахунок приросту у вересні. Кошти населення в іноземній валюті зросли на 2,3% (+6,0% р/р) передусім завдяки збільшенню залишків на поточних рахунках.

За даними Work.ua, у листопаді 2024 року в середньому в Україні середня зарплата в категорії "Фінанси, банк" в Україні — 19000 грн. Проте зарплати в галузі зростають, а в банках кажуть про щорічне проведення підвищення окладів. За даними кадрових порталів, зарплата старшого касира-операціоніста у великому банку становить 22-28 тис. грн, а менеджеру з продажу банківських продуктів пропонують оклад 25-35 тис. грн.

Зарплати в банках зростають - дається взнаки дефіцит кадрів і конкуренція за фахівців Фото: Getty Images

Лідери рейтингу: в яких банках України найкращі умови праці

ПУМБ. Банк працює на банківському ринку України з 1991 року та обслуговує 1,7 млн клієнтів. За 2023 рік він надав нові робочі місця 1485 українцям, що майже вдвічі більше ніж у 2022 році. На кінець 2023 року в банку працювали 6 846 осіб. До соціального пакета банку входить матеріальна підтримка у разі серйозного лікування співробітників, лікування дітей та смерті близьких родичів, підтримка родини у разі смерті співробітника. Банк також надає матеріальну допомогу співробітникам у разі втрати чи пошкодженні житла, поранення працівників та загибелі членів їхніх родин унаслідок бойових дій, у разі виїзду родин з окупованих територій. Щорічно в ПУМБ відбувається перегляд зарплат. У 2023 році з урахуванням ситуації на ринку праці збільшені оклади у середньому на +13% для 96% персоналу.

ОТП Банк. Банк вже 25 років працює на ринку України, а загальна сума податків, які ОТП Банк сплатив за 2023 рік, становить 4,8 млрд грн. У банку працюють понад 2 тис. осіб. Своїм співробітникам ОТП Банк пропонує конкурентну оплату, яка щорічно переглядається, кар’єрне зростання, навчальні програми, читацький клуб, курси англійської мови. ОТП Банк пропонує також гнучкий графік, опції працювати дистанційно або в гібридному форматі. Банк плідно співпрацює із 27 українськими вишами та двічі на рік залучає студентів на практику або стажування.

Credit Agricole Ukraine. Банк обслуговує 400 тис. клієнтів. Своїм співробітникам пропонує стабільну роботу з можливістю кар’єрного зростання, конкурентну зарплату, страхування життя і медичне страхування, гібридний формат роботи (як в офісі, так і дистанційно). У банку діє програма допомоги співробітникам у разі загибелі або травмування на війні, а також програма відпочинку в санаторіях. Також співробітникам доступна психологічна допомога, зокрема індивідуальні та групові консультації. В Credit Agricole Ukraine вирішують проблему кадрового дефіциту за допомогою внутрішньої мобільності та програм перенавчання.

Нещодавно Фокус писав, що в Україні активність шукачів роботи то скорочується через міграцію людей за кордон та мобілізацію, а восени спостерігається пік ділової активності, і середня зарплата в країні зросла на 1 000 грн.