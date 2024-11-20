Люди мають значення: рейтинг найкращих роботодавців України 2024 року

Ринок праці України змінився, як і зарплати, і підходи компаній до своїх кадрів. Сьогодні подекуди і вчорашні студенти вже мають можливість працевлаштування на відкриту позицію на умовах, як мінімум, не гірших, ніж були в досвідченого співробітника компанії, який зараз на фронті боронить країну від ворога.

Маркером ринку праці в 2024 році став не просто дефіцит кадрів, але й доволі стрімке зростання лояльності керівництва і співвласників бізнесів до свого персоналу. Ще на початку 2023 року багато хто казав працівникам – працюйте в офісі. А сьогодні гібридний або й повністю дистанційний формат нікого не здивує, а здивує скоріше заява компанії щодо обов’язку працювати в офісі. Ще не так давно працівникам підприємств хаотично призначали робочі зміни, не зважаючи, що у людей може бути своє життя поза роботою і власні потреби. А зараз на підприємствах кажуть, що намагаються враховувати усі чинники, важливі для конкретного працівника. Десь складають індивідуальний графік змін, десь пропонують пів робочого дня, а десь відкривають на території компанії дитсадок, щоб заохотити працювати жінок з дітьми.

Компанії помітили людей, і виявилось, що працівники дійсно мають значення. Це ті люди, що створюють бізнес власноруч і кожного дня. Це ті, кого зараз відповідальні роботодавці не хочуть (і не можуть собі дозволити) втратити, а значить, шукають варіанти, як привернути працівників, як залучити таланти, як загалом їм просто сподобатись. Для цього придумують навчальні програми, планують стратегічні сесії, корпоративні заходи, спільні волонтерські проєкти, надають безкоштовні мовні курси та оплачують медичні страховки. Але найчастіше – підвищують заробітні плати та обіцяють соціальні гарантії та матеріальну допомогу на випадок неочікуваної біди.

Так, статистика поки не каже про шалене зростання окладів, і все ж середня зарплата в другому кварталі 2024 року зросла на 22% до 20 964 гривень (порівняно з тим же періодом 2023 року). Підвищення відбуваються, а фахівці знають, що якщо доходи будуть недостатніми, варто просто вийти на ринок. А ринок зараз цілком на боці пошукачів.

Зголоднілі дефіцитом кадрів компанії готові ставити оклади на рівні 30-40+ тис грн. та вище. Адже краще інвестувати у гарного фахівця, ніж зупинити роботу підрозділу чи й підприємства.

Вирощувати кадри всередині – важливий тренд останніх трьох років. Адже часто саме лояльні вже до бренду співробітники готові розвиватися і заповнювати вакантні позиції. Тут компанії найбільше у виграші, бо такі люди – частина команди, і з ними працювати набагато простіше, ніж з вихідцями з іншого корпоративного середовища.

Проте людей українським компаніям все рівно не вистачає. Криза поглиблюється, економічна спроможність знижується, від різних бізнесів все частіше чути фразу "а працювати нема кому". І в цій ситуації рішень не так і багато – звертати погляди на молодь та працювати зі студентами, починаючи з першокурсників, звертати увагу на жінок у декретних відпустках, які потенційно готові працювати пів дня або два-три дні на тиждень, звертати увагу на фахівців, які через кілька років планують вийти на пенсію – такі люди все життя присвятили своїй професії і можуть здивувати будь-якого ейчара-міленіума.

Варіант, який залишається ще в запасі, бо потребує втручання держави, — мігранти з інших країн. Проте і цей варіант не сьогодні, то наступного року чи через рік може стати реальністю. Адже економіку створюють люди. А найкращі роботодавці – це ті, хто готовий цінувати своїх людей та надавати їм підтримку, а також простір і стимули для розвитку.

Нерухомість

В Україні компанії продовжують під час війни здавати в експлуатацію проєкти житлового будівництва

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість будівельників поставили реалізацію своїх проєктів на паузу. Проте чимало компаній в країні повернулися до робіт із будівництва житлової, нежитлової та інфраструктурної нерухомості вже з другої половини 2022-го. І попри всі військові ризики активність на будівництвах пожвавлюється. За даними Держстату, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-червні 2024 року збільшився на 37,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Зафіксоване зростання обсягів як у сегменті житла (+16,8%), так і у нежитловому сегменті (+31,6%) та інженерному будівництві (+46,1%).

За інформацією порталів нерухомості, наразі ринок переживає зростання попиту на заміське житло, збільшення популярності новобудов з сучасною інфраструктурою, зростання цін на нерухомість через інфляцію та здорожчання будівельних матеріалів. Йдеться і про розвиток орендного ринку в великих містах внаслідок високих цін та мобільності населення. Також експерти звертають увагу на дигіталізацію ринку — поширення онлайн-платформ для купівлі, продажу та оренди нерухомості, що спрощує процес пошуку та оформлення угод.

Відповідно до даних порталів з пошуку роботи, будівельникам наразі пропонують зарплату в середньому на рівні 30 тис. грн. За рік кількість вакансій у будівництві зросла на 11%.