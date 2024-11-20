Люди мають значення: рейтинг найкращих роботодавців України 2024 року
Бізнес шукає фахівців. В 2024 році компанії розмістили вже навіть не десятки — сотні тисяч вакансій. А на ринку праці продовжується ера пошукачів. Тим часом, роботодавці грають у гру "хто заплатить більше", і це актуально не лише для крутих кваліфікованих фахівців.
Ринок праці України змінився, як і зарплати, і підходи компаній до своїх кадрів. Сьогодні подекуди і вчорашні студенти вже мають можливість працевлаштування на відкриту позицію на умовах, як мінімум, не гірших, ніж були в досвідченого співробітника компанії, який зараз на фронті боронить країну від ворога.
Маркером ринку праці в 2024 році став не просто дефіцит кадрів, але й доволі стрімке зростання лояльності керівництва і співвласників бізнесів до свого персоналу. Ще на початку 2023 року багато хто казав працівникам – працюйте в офісі. А сьогодні гібридний або й повністю дистанційний формат нікого не здивує, а здивує скоріше заява компанії щодо обов’язку працювати в офісі. Ще не так давно працівникам підприємств хаотично призначали робочі зміни, не зважаючи, що у людей може бути своє життя поза роботою і власні потреби. А зараз на підприємствах кажуть, що намагаються враховувати усі чинники, важливі для конкретного працівника. Десь складають індивідуальний графік змін, десь пропонують пів робочого дня, а десь відкривають на території компанії дитсадок, щоб заохотити працювати жінок з дітьми.
Компанії помітили людей, і виявилось, що працівники дійсно мають значення. Це ті люди, що створюють бізнес власноруч і кожного дня. Це ті, кого зараз відповідальні роботодавці не хочуть (і не можуть собі дозволити) втратити, а значить, шукають варіанти, як привернути працівників, як залучити таланти, як загалом їм просто сподобатись. Для цього придумують навчальні програми, планують стратегічні сесії, корпоративні заходи, спільні волонтерські проєкти, надають безкоштовні мовні курси та оплачують медичні страховки. Але найчастіше – підвищують заробітні плати та обіцяють соціальні гарантії та матеріальну допомогу на випадок неочікуваної біди.
Так, статистика поки не каже про шалене зростання окладів, і все ж середня зарплата в другому кварталі 2024 року зросла на 22% до 20 964 гривень (порівняно з тим же періодом 2023 року). Підвищення відбуваються, а фахівці знають, що якщо доходи будуть недостатніми, варто просто вийти на ринок. А ринок зараз цілком на боці пошукачів.
Зголоднілі дефіцитом кадрів компанії готові ставити оклади на рівні 30-40+ тис грн. та вище. Адже краще інвестувати у гарного фахівця, ніж зупинити роботу підрозділу чи й підприємства.
Вирощувати кадри всередині – важливий тренд останніх трьох років. Адже часто саме лояльні вже до бренду співробітники готові розвиватися і заповнювати вакантні позиції. Тут компанії найбільше у виграші, бо такі люди – частина команди, і з ними працювати набагато простіше, ніж з вихідцями з іншого корпоративного середовища.
Проте людей українським компаніям все рівно не вистачає. Криза поглиблюється, економічна спроможність знижується, від різних бізнесів все частіше чути фразу "а працювати нема кому". І в цій ситуації рішень не так і багато – звертати погляди на молодь та працювати зі студентами, починаючи з першокурсників, звертати увагу на жінок у декретних відпустках, які потенційно готові працювати пів дня або два-три дні на тиждень, звертати увагу на фахівців, які через кілька років планують вийти на пенсію – такі люди все життя присвятили своїй професії і можуть здивувати будь-якого ейчара-міленіума.
Варіант, який залишається ще в запасі, бо потребує втручання держави, — мігранти з інших країн. Проте і цей варіант не сьогодні, то наступного року чи через рік може стати реальністю. Адже економіку створюють люди. А найкращі роботодавці – це ті, хто готовий цінувати своїх людей та надавати їм підтримку, а також простір і стимули для розвитку.
Нерухомість
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість будівельників поставили реалізацію своїх проєктів на паузу. Проте чимало компаній в країні повернулися до робіт із будівництва житлової, нежитлової та інфраструктурної нерухомості вже з другої половини 2022-го. І попри всі військові ризики активність на будівництвах пожвавлюється. За даними Держстату, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-червні 2024 року збільшився на 37,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Зафіксоване зростання обсягів як у сегменті житла (+16,8%), так і у нежитловому сегменті (+31,6%) та інженерному будівництві (+46,1%).
За інформацією порталів нерухомості, наразі ринок переживає зростання попиту на заміське житло, збільшення популярності новобудов з сучасною інфраструктурою, зростання цін на нерухомість через інфляцію та здорожчання будівельних матеріалів. Йдеться і про розвиток орендного ринку в великих містах внаслідок високих цін та мобільності населення. Також експерти звертають увагу на дигіталізацію ринку — поширення онлайн-платформ для купівлі, продажу та оренди нерухомості, що спрощує процес пошуку та оформлення угод.
Відповідно до даних порталів з пошуку роботи, будівельникам наразі пропонують зарплату в середньому на рівні 30 тис. грн. За рік кількість вакансій у будівництві зросла на 11%.
Фармацевтика
Попри війну фармацевтичний ринок України відновлюється: зростають продажі ліків, збільшується частка продукції українського виробництва на ринку, фармакологічні компанії розширюють географію експорту. За даними Держстату, у січні-червні 2024 року виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів збільшилося на 6,8% у порівнянні з січнем-червнем минулого року.Важливо
Більш детальну статистику дає дослідження компанії Proxima Research, за даними якої, за підсумками 9 місяців 2024 року обсяги продажу товарів "аптечного кошика" становили 139,7 млрд грн, що на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У фізичних одиницях показники продажу зросли на 1,5% до 958,7 млн упаковок. Найбільше зростання демонструють дієтичні добавки, обсяги продажу яких збільшилися на 28% у грошовому та на 15% у натуральному вираженні. У структурі роздрібного продажу за січень–вересень 2024-го відзначається збільшення частки вітчизняних препаратів у грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Водночас якщо казати про упаковки, то тут аналітики відмічають збільшення частки закордонних виробників.Важливо
Медіанна зарплата в категорії "Медицина, фармацевтика" за даними кадрового порталу Work.ua в листопаді 2024 року складає 21500 грн. При цьому, наприклад, зарплата фармацевта зросла на 13% до 22 тис. грн, а медичного представника — на 26% до 31,5 тис. грн.
Інформаційні технології
Вітчизняний IT-сектор під час війни зіткнувся з такими самими важливими викликами, як і багато компаній в інших сферах: безпека, зниження кількості міжнародних замовників, плинність кадрів. Саме питання, як не втратити таланти та як у воєнних умовах побудувати програми підтримки співробітників і реалізувати антикризові заходи, вирішують роботодавці IT-галузі у 2024 році.Важливо
За словами експертів, зараз IT-сектор перебуває в кризовому стані. Падіння сектору фахівці оцінюють на рівні 70%, адже 95% компаній працювали на аутсорсингу. Та в умовах війни західні компанії побоюються укладати контракти з українськими фахівцями. Про це, приміром, каже експерт рейтингу — генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрій Гороховський.
"IT-галузь на 95% працювала із закордонним клієнтом, який зараз перестав замовляти в Україні, бо дивиться новини NBC, Fox News тощо, тож рідше звертається до українських компаній", — розповів Фокусу Юрій Гороховський.
Тож людиноцентричність — підхід, який виділяють керівники компаній IT-галузі в Україні. У компаніях кажуть: коли таланти, які співпрацюють з компанією, стають партнерами, а не засобом для побудови бізнесу, утворюється якісний продукт.
Медіанна зарплата розробників у 2024 році, порівняно з 2023-м, зросла до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.
За даними порталу розробників DOU, зарплати фахівців рівня Team Lead, Senior, Junior та Intern мають тенденцію до зниження. Медіана "мідлів" 2024 року не змінилася. Загалом найвищі зарплати розробникам пропонують продуктові компанії, а сервісні (аутсорсингові) — найнижчі.
Промисловість
Війна боляче вдарила по промисловим активам в Україні, у перший рік військових дій промислове виробництво, за даними Держстату, впало на 36,7%. Але вже в 2023 році багатьом підприємствам вдалось налагодити виробничі потужності та здійснювати продажі, зокрема і на експорт. У Держстаті повідомили, що за минулий рік промислове виробництво в Україні 2023 року зросло на 6,8%. Цьому сприяли збільшення ділової активності, стабільна робота енергосистеми протягом майже всього періоду, стабільна робота перебудованих після початку війни логістичних маршрутів, а також початок роботи морського коридору у другій половині 2023 року. У 2024 році промисловість продовжувала нарощувати обсяги – як повідомили у Держстаті, за перше півріччя 2024 року промвиробництво в Україні зросло на 11%в переробній промисловості, на 9,3% — у видобувній промисловості та розробленні кар’єрів, на 1,5% — у постачанні електроенергії, газу, пари. Загалом обсяг реалізованої промислової продукції в січні-червні 2024 року сягнув 1707,9 млрд грн, з яких на експорт – 351,7 млрд грн.
Медіанна зарплата в категорії "Робочі спеціальності, виробництво" за даними кадрового порталу Work.ua, в листопаді 2024 року складає 22500 грн.
Нафта і газ
Нафтогазовий сектор протягом останніх років продовжує зростання, попри обстріли ЗС РФ газосховищ та місць видобутку нафти і газу. У 2023 році державна компанія "Укргазвидобування" — найбільша газовидобувна компанія — видобула 13,9 млрд куб. м валового природного газу. Таким чином, компанія на 5% збільшила видобуток порівняно з 2022 роком. Тим часом, компанія "Укрнафта" у 2023 році збільшила видобуток природного газу до майже 1,1 млрд куб. м.(+ 6% порівняно з 2022 роком). Але приватні компанії минулого року скоротили обсяги видобутку газу на 14% до 3,7 млрд куб. м. Обсяги видобутку нафти також зростають, хоча і меншими темпами.Важливо
У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,41 млн тонн нафти, що вище на 3% показника 2022 року. Що ж стосується імпорту пального, то в 2023 році в Україну було імпортовано 7,6 млн тонн дизелю та бензинів загальною вартістю 7,8 млрд дол. Основними постачальниками палива були Греція, Індія, Литва, Польща та Туреччина, звідки до країни потрапило 57% імпортного палива. За даними Work.ua, у листопаді 2024 року середня зарплата на позиції "Оператор АЗС" в Україні — 15500 грн. За останній рік вона зросла на 11%.
Телекомунікації
Телекомунікаційна галузь потерпає від ворожих атак: вже пошкоджено понад 25% фіксованих мереж. Проте під час війни компанії навчилися працювати швидко і реагувати на виклики миттєво, тож оперативно відновлюють інфраструктуру завдяки своїм працівникам, які під час воєнного стану і мобілізації в Україні — на вагу золота.
Через війну змінюється і напрям розвитку телекомунікаційних технологій в країні. Пріоритетними є безпека не лише мереж і захист даних, а передусім співробітників компаній та їхніх сімей.
Як і кожна галузь в Україні, телеком зараз відчуває дефіцит кадрів, тому провідні роботодавці цінують кожного свого фахівця. За даними аналітики Work.ua, підвищення заробітної плати залишається одним із інструментів, які вони використовували для подолання проблеми. Середня зарплата у галузі "Телекомунікація та зв'язок" в Україні становить 25 000 грн. Зазначимо, що це медіана заробітних плат за даними з 11301 вакансії, розміщеної на порталі в цій категорії станом на листопад 2024 року.
Попри воєнні виклики, Україна торік посіла перше місце серед 121 держави за показником стабільності фіксованого інтернету, про що повідомляє Міністерство цифрової трансформації, із посиланням на дослідження Digital Quality of Life Index за 2023 рік.
Харчова промисловість
Попри повномасштабну війну та еміграцію частини українців за кордон виробництво харчових продуктів в Україні зростає, бо, по-перше, їжу споживачі у будь-якому випадку месять купувати, по-друге, частина готових продуктів експортується. За даними Держстату, виробництво харчових продуктів у першому півріччі 2024 року зросло на 17,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зростання продемонстрували виробництво цукру (+39,4%) та олії (+37,4%), натомість виробництво м'яса, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості трохи знизилося.
На внутрішньому ринку виробникам непросто, адже постійне зростання цін та зниження доходів призводить до того, що середній клас переходить з сегменту дорогих продуктів у сегмент дешевих. Тобто, у той час, як споживання м'ясних, рибних, молочних продуктів знижується, попит на дешеві продукти, такі як хліб та картопля, зростає, що призводить до певних перекосів у сфері.
Станом на листопад 2024 року середня зарплата у харчовій промисловості за даними кадрового порталу становить 16 314 грн на місяць. У Києві середня зарплата по галузі складає 25,5 тис. грн.
Аграрна галузь
Українські агрокомпанії продовжують забезпечувати стабільно високий збір сільськогосподарських культур. В Мінагрополітики в листопаді 2024 року поінформували, що в Україні вже намолочено більше 68,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,9 млн га. Загалом зібрано 49,9 млн тонн зернових та майже 19 млн тонн олійних.Важливо
Попри виклики повномасштабної війни, Україна залишається ключовим постачальником на світових ринках зерна та соняшникової олії з часткою понад 10% міжнародної торгівлі. 2023 року експортовано 16,1 млн т пшениці до 65 країн, 26,2 млн т кукурудзи до 80 країн і 5,7 млн т соняшникової олії до 130 країн світу.
Але, як йдеться у дослідженні Національного інституту стратегічних досліджень, військова агресія РФ призвела до погіршення продовольчої безпеки в Україні, яке спричинене, зокрема, порушеними логістичними ланцюгами, зруйнованими інфраструктурою, господарствами та виробництвами, зменшенням кількості виробленого продовольства на працюючих підприємствах. Минулого року сума прямих збитків, завданих агропромисловому комплексу України, перевищила 8,7 млрд дол. США. За оцінками ФАО, через війну сільські домогосподарства в Україні зазнали близько 2,25 млрд дол. збитків.Важливо
Одним з найважливіших питань для агрокомпаній є збереження кадрів, адже без фахівців забезпечувати розвиток агровиробництва неможливо. У компаніях кажуть про дефіцит трактористів і комбайнерів, агротехніків. Щоб покращити ситуацію з кадрами, компанії розвивають програми з навчальними закладами та запроваджують стажування і масштабні внутрішні проєкти з навчання співробітників. Середня зарплата в категорії "Сільське господарство, агробізнес" в Україні, за даними Work.ua, станом на листопад 2024 року становить 20000 грн.
Виробництво алкогольних напоїв
"Алкогольна культура" в Україні з початку повномасштабної війни пройшла шлях від "сухого закону" до стрімкого зростання споживання. За перші 7 місяців 2024-го до об'єми податків зросли на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. І справа не в зростанні акцизів, адже вони зросли лише в липні 2024 року.Важливо
Структура ринку за час війни значно змінилася у бік міцних напоїв. Експерти пояснюють: справа не в тому, що українці стали більше пити, хоча вживання алкоголю дійсно є найшвидшим способом зняття стресу. Річ у тім, що попит на алкоголь наразі формує значно менша аудиторія, та ще й зі значним перекосом у бік чоловіків, адже мільйони жінок виїхали за кордон. Відповідно споживання слабоалкогольних напоїв і вина знижується: за даними Держстату, виробництво виноградних вин за півроку знизилося на 1,1%. Натомість виробництво лікеро-горілчаної продукції за перші шість місяців 2024-го зросло на 8,9%.
Ритейл
Хоча під час війни торгівля, як галузь України, що є ланкою між виробниками та покупцями, зазнає ударів з багатьох боків, вона й досі залишається справжнім драйвером економіки країни. Згідно з аналітичним дослідженням Retail Association of Ukraine і опитування RAU серед понад 100 членів Асоціації ритейлерів, якщо влітку 2024 року працювало близько 20 тис. торговельних точок у восьми основних галузях ритейлу (як продовольчий, так і непродовольчий ритейл, аптечна торгівля, одяг, техніка й електроніка, мережі АЗК тощо), то станом на середину року приріст склав 837 торгових об’єктів.
Внесок роздрібної та оптової торгівлі у валовий внутрішній продукт України становить 13,8%. У торгівлі до повномасштабної війни працювало 3,5 млн людей. Ритейл — це справжнє живильне середовище для інновацій у всіх сферах.
За словами голови Асоціації ритейлерів України Андрія Жука, галузь не тільки вижила, але й адаптувалася до нових реалій.
"Український ритейл розвивається та зростає, незважаючи ні на що", — додав Жук під час World Retail Congress.
Серед перепон для ведення торгівельного бізнесу експерти називають зростання цін на сировину, нестачу робочої сили та ускладнену логістику. Але попри те, що ризики залишаються, а доходи населення на чверть нижче за довоєнні, конкуренція на ринку ритейлу, насамперед продуктового, не зменшується.
Українці витрачають на харчі понад половину доходів, і ця частка від початку війни тільки зростає. Як свідчить опитування компанії Deloitte, 66% свого бюджету українці витрачають на товари першої необхідності, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник.
"Україна — єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", — зазначили у Deloitte.
Відповідно до даних сайтів пошуку роботи середня зарплата в категорії "Роздрібна торгівля" в Україні становить 18600 грн.
Автодилери
Повномасштабна війна, девальвація гривні, проблеми з постачанням запчастин неабияк вплинули на роботу підприємств — представників автобізнесу. Однак, як зазначають головні роботодавці в автогалузі, з перших днів війни вони сплачують податки (часто наперед), зарплати співробітникам, а також донатять ЗСУ. Зважаючи на те, що військові відчувають потребу в транспорті, автобізнес разом із міжнародними партнерами-автоімпортерами передає Силам оборони України автівки, а також компанії запровадили систему знижок на сервіс для військових, правоохоронців, рятувальників і членів їхніх сімей.
Щодо загальної ситуації із авторинком в Україні, то він оговтався від стресу на початку повномасштабного вторгнення, відновив імпорт автівок і запчастин, а також перезапустив і навіть розвинув автосервіс, наростив обсяги та не припиняє допомагати армії, сплачувати зарплати і податки.
У 2024 році кількість угод з купівлі автомобілів, особливо нових, в Україні зросла. Ба більше, покупці обирають транспортні засоби і в преміальному сегменті. Згідно із даними Мінекономіки, середня вартість автомобіля в 2023 році зросла на 20% порівняно з аналогічними періодами 2020-2021 років. За підсумками 2023 року в Україні було продано майже 61 000 нових легкових автомобілів більш як на 105,5 млрд. грн. Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні, відповідно до даних "Украстопром", було зареєстровано 53 000 нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Енергетика
Енергетична галузь 2024 року знаходиться у кризовому стані через масовані обстріли ЗС РФ. Навесні 2024 року внаслідок атак постраждало кілька стратегічно важливих для енергосистеми теплових електростанцій, також була уражена Запорізька ГЕС. Важкий стан енергетики не міг не позначитись на звичайних громадянах – оператор "Укренерго" запроваджував планові та екстрені відключення. Тим часом компанії розпочали ремонти, але скільки потужностей підключились до роботи восени, інформації немає.
Проте експерти, опитані Фокусом, впевнені, що можливі майбутні удари ЗС РФ по електростанціям та мережам можуть знову вплинути на дефіцит потужності та призвести до запровадження взимку графіків відключень. Своєю чергою, складніше переживати зиму стає і тому, що станції ВДЕ виробляють набагато менші обсяги електроенергії. Україна продовжує імпорт електроенергії із Угорщини, Словаччини, Польщі, Молдови і Румунії. Але заявлених обсягів імпорту за умови нових пошкоджень енергооб’єктів навряд вистачить, щоб протягом зими уникнути потреби у відключеннях.
Тим часом, Україна готується до масованих атак на об'єкти енергетики, про що вже заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Він зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення українська енергетика змогла вистояти і показала, що здатна реалізовувати інноваційні рішення та, попри все, наміри Російської Федерації знищити економіку України не досягають мети.
Фінанси
Попри військову агресію РФ, фінансовий сектор України залишається стабільною галуззю, яка максимально підтримує бізнес та українців. Станом на листопад 2024 року в країні працюють 62 банки. Фінсектор продовжує підтримувати компанії кредитуванням – за даними НБУ, нарощення чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу триває: за III квартал він зріс на 6.9% (+22.9% р/р). Обсяги чистих гривневих кредитів малому бізнесу збільшилися на 28.0% (рік до року). Упродовж третього кварталу 2024 року кредити як за обсягами, так і за темпами найбільше зросли у клієнтів в оптовій торгівлі та агросекторі.
При цьому, якість кредитного портфеля вітчизняних банків поліпшується вже понад рік. Частка непрацюючих кредитів (NPL) зменшилася до 32,3% – на 2,2 в. п. за ІII квартал та на 5.5 в. п. за рік. У Нацбанку зауважили: частка NPL надалі скорочується по всій банківській системі, найактивніше – у державних банках. Українці продовжують довіряти банкам, і це помітно також по кількості коштів, яку населення розміщує в банках.
За даними НБУ, у третьому кварталі 2024 року зобов’язання банків надалі зростали: на 0,6% за рахунок приросту коштів населення, заборгованості за податками та коштами в розрахунках. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1,2% (+15,4% р/р) за рахунок приросту у вересні. Кошти населення в іноземній валюті зросли на 2,3% (+6.0% р/р) передусім завдяки збільшенню залишків на поточних рахунках. Строкові депозити у валюті також відновили зростання на 0,6% за квартал (-5,1% р/р).
За даними Work.ua, у листопаді 2024 року в середньому в Україні середня зарплата в категорії "Фінанси, банк" в Україні — 19000 грн.
Наша методика: як було складено Рейтинг найкращих роботодавців України 2024
У 2024 році Фокус виділив 13 галузей, що становлять, на нашу думку, основу економіки України. Далі в межах кожної галузі ми відібрали від чотирьох до восьми великих гравців — компаній, які мають всеукраїнське охоплення та де працевлаштовано від 400 і більше людей. Для компаній з сегменту "Нерухомість і будівництво" вимоги із кількості працівників були зменшені, оскільки навіть найбільші девелопери України не тримають у штаті кілька сотень співробітників, адже часто користуються послугами компаній-підрядників.
Список із 82 компанії ми розіслали провідним експертам у сфері працевлаштування, бізнесу та підбору персоналу для оцінки компаній. У межах опитування ми просили експертів привласнити кожній компанії бали від 1 до 10, де 1–2 — негативна репутація компанії як роботодавця, а 9–10 — чудова репутація, претенденти прагнуть працювати в цій компанії.
На підсумкову оцінку експертів впливали такі показники: офіційне працевлаштування, середній рівень заробітної плати, можливості для кар'єрного зростання, наявність тренінгів і навчання, програм стажувань для студентів, програми для ветеранів, співпраця з вишами, відгуки працівників щодо задоволеності роботою у конкретній компанії. Також одним із важливих параметрів, на який ми просили експерта звернути увагу, у 2024 році стала підтримка співробітників під час війни, а також надання працівникам можливості дистанційної роботи.
Унаслідок опитування підсумкові бали за кожну компанію перетворені на середній арифметичний бал, після чого компанії ранговані в межах кожної галузі від найвищого бала до найнижчого. У підсумковому рейтингу роботодавців 39 компаній-роботодавців — лідерів у кожній галузі.
Хто складав Рейтинг найкращих роботодавців України 2024
Експерти Фокусу
- Галина Морозова, старша консультантка компанії Hudson Ukraine. До цього працювала HR регіональних офісів Укрпошти та ТЕДІС Україна.
- Віталій Михайлов, директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери", експерт із підбору персоналу та кадрових рішень із багаторічним досвідом.
- Домініка Іванова-Бекар, HR-експертка. Має понад 18 років управлінського досвіду на посадах директорки з персоналу у національних та міжнародних компаніях, а з 2019 року в ролі HR-консультантки співпрацює з компаніями на ринках України, Казахстану та Польщі у питаннях з розвитку та трансформації HR-системи.
- Максим Розгон, керуючий партнер консалтингової компанії Osoba. Спеціаліст в області управління персоналом, який має більше 19 років досвіду роботи в провідних компаніях України та в міжнародних рекрутингових компаніях.
- Наталія Слинько, СЕО консалтингової агенції TalentMatch. Має 17-річний досвід роботи в підборі та оцінці персоналу. Експерт в Executive Search, HR-консалтингу та IT-рекрутингу.
- Юрій Гороховський, генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd, експерт із підбору персоналу та кадрових рішень із багаторічним досвідом.
- Микола Зазуляк, CEO та засновник міжнародного HR сервісу NUWORKERS. Спеціаліст в області рекрутингу, має успішний досвід реалізації HR і HR-Tech проектів.