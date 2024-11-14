"Наша репутація працює — це значно скорочує час закриття вакансії", — Людмила Горова, директорка з управління персоналом "Агропросперіс"

Група компаній "Агропросперіс" здійснює фінансування виробництва та експорту агропродукції (пшениці, сої, ріпаку, кукурудзи і соняшнику) в Україні з 2007 року, обробляє 280 тисяч га. Про те, як працює з кадровими питаннями "Агропросперіс" під час повномасштабної війни, як шукає нові таланти, допомагає громадам, підвищує зарплати і забезпечує навчання спеціалістів, ми говорили з директоркою з управління персоналом "Агропросперіс" Людмилою Горовою.

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В Україні брак робочої сили у вересні 2024-го посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу. Чи відчула таку ж проблему компанія "Агропросперіс"? На ваш погляд, які головні чинники вплинули на поглиблення дефіциту кадрів в Україні в останні два з половиною роки?

Наразі, коли ми шукаємо новий персонал за відкритими вакансіями, бачимо, що кандидатів на загал значно менше на всі вакансії, ніж до повномасштабного вторгнення. Це ми відчуваємо, як і всі інші бізнеси. Та навіть це не є головним викликом. Головний виклик – війна та ситуація невизначеності, в якій бізнесу доводиться здійснювати свою діяльність, будувати плани розвитку. З першого дня війни ми працюємо над утриманням персоналу.

На дефіцит кадрів впливає відтік людей за кордон (за наявними оцінками, виїхали за кордон 6-8 млн людей, і серед них — найбільш активний прошарок населення для працевлаштування, молодь та люди середнього віку), мобілізація та ризик мобілізації, коли чоловіки не зацікавлені в офіційному працевлаштуванні.

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Багато великих працедавців активно виступають за економічне бронювання, а в парламенті вже є кілька законопроектів. На ваш погляд, як запровадження економічного бронювання змінило б ситуацію на ринку праці?

Я підтримую ініціативу запровадити економічне бронювання. Так ситуація зміниться на більш прогнозовану для компаній, які розраховують бізнес-плани, покладаючись на ключовий персонал. Ми ніколи не знаємо достеменно, чи забронюють на наступний період працівників, які нам життєво потрібні, чи ні. До того ж, у нас постійні зміни. Ризики, що мобілізують працівників, які нам потрібні для посівної або роботи на елеваторах для здійснення подальшого експорту агропродукції.

Ще до повномасштабної війни компанії часто залучали молодь через співпрацю з університетами і коледжами, через програми стажувань, стипендій, практик. Що робить в цьому напрямі "Агропросперіс", як залучаєте нових спеціалістів?

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Для нас найкраще працюють рекомендації колег. Це наш найпотужніший спосіб залучення нових талантів. Люди, яких рекомендують, вже лояльні, вмотивовані, знають про компанію з першоджерела, дійсно прагнуть у нас працювати. Всі вакансії спочатку оголошуємо на внутрішніх ресурсах і передусім розглядаємо кандидатів від наших працівників. На стажування беремо людей знову ж таки за рекомендацією: це діти наших орендодавців, колег, їхніх знайомих – студенти старших курсів, випускники, молоді фахівці.

Нас знають як стабільну надійну компанію, що постійно розвивається, тому молодь до нас активно приходить на стажування. Ми переважно працюємо в сільській місцевості (основні регіони діяльності – Вінниччина, Хмельниччина, Чернігівщина, Сумщина), де всі всіх знають, часто наші компанії є бюджетоутворюючими для населених пунктів та громад, де вони розташовані. Тож наша репутація працює на нас, і це значно скорочує час закриття вакансії.

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Наскільки важливо взагалі сьогодні компаніям залучати на практику, стажування учнів вишів та коледжів, чи впливає це на загальну ситуацію з кадрами?

На мою думку, це слід робити з дитсадочка і зі шкіл, що ми і втілюємо в життяз 2007 року, коли наша 41 (на сьогодні) агрокомпанія почала вести виробництво на 280 тис. га. Наша мета – щоби люди хотіли жити і працювати в селі, і всі наші соціальні проєкти скеровані на її досягнення.

Наші соціальна програма працює на те, щоб робити життя в селі зручнішим, цікавішим, різноманітнішим. З початку роботи в Україні та дотепер у цей напрям інвестовано понад 20 млн доларів США. Протягом поточного року у громадах, де працюємо, ми систематично підтримували сільські та районні бібліотеки, передаючи набори книг-класики української та світової літератури у партнерстві з "Видавництвом Старого Лева", посилювали юнацький командний спорт; допомагали фельдшерсько-акушерським пунктам, закладам освіти, колективам художньої самодіяльності, піклувалися про людей похилого віку, встановлювали зупинки громадського транспорту. З перших днів війни діє Благодійний фонд "Агропросперіс", який на сьогодні надав допомогу постраждалим від війни працівникам та орендодавцям на загальну суму 28,8 млн грн. Загалом реальну підтримку відчули 2 722 заявників та їхніх рідних. Переважно, йдеться про кошти на товари першої необхідності, ремонти домівок після влучань ворожих снарядів, допомогу на переїзд до безпечніших регіонів країни.

Оскільки брак персоналу останні роки лише поглиблюється, часто бізнес вважає за краще навчити своїх фахівців, щоб самостійно виростити потрібні кадри. Для вашої компанії чи є актуальним питання навчання працівників?

Ми вже давно закриваємо потреби в навчанні переважно власними силами. Маємо особливість: наші працівники є досить унікальні. Майже всі вони універсальні, тобто володіють більше, ніж одним фахом або спеціалізацією. Ми приймаємо на роботу людей, здатних до навчання, і навчаємо їх самостійно за нашими алгоритмами, розробленими всередині компанії. Це не стільки формальні курси, програми, тренінги, скільки навчання на робочому місці.

Питання навчання працівників для нас дуже актуальне. Ми живемо в світі, який постійно змінюється, а разом з ним змінюється ситуація в країні, на ринку, на світових ринках. Світ все більше діджиталізується, тому навіть від робочих спеціальностей вже вимагаються нові знання й навички. В аграрній сфері сучасний комбайн вже зовсім не той, який ви побачите на сторінках старих підручників. І сучасний елеватор зовсім інший, і методи зберігання і відбору проб зерна суттєво змінилися. Тому для руху вперед навчання працівників — одне з головних завдань бізнесу.

Директорка з управління персоналом "Агропросперіс" Людмила Горова

Розкажіть, будь ласка, які програми, курси, тренінги пропонуєте співробітникам? Для чого інвестувати у навчання, яка мета і який результат?

Зараз в світі є тренд lifelonglearning, тобто постійне навчання протягом життя. В нашій компанії також, адже щорічно запроваджуємо нові рішення і технології, як то електронна черга на елеваторах, HR-бот у месенджерах тощо. Будь-яка нова технологія або рішення потребують навчання. Наприклад, оскільки ми працюємо на виробництві, потрібно постійно проводити навчання, пов’язані з безпекою праці. З часів ковіду та враховуючи, що наші підприємства знаходяться в різних регіонах, ми впровадили систему онлайн-навчання через внутрішній АП-Портал. Це дистанційна система, що дозволяє проводити повний цикл навчання та тестування, з чіткою інтеграцією структури всіх компаній групи та всіх працівників групи, від трактористів до керівників, а також надає доступ до єдиної бази знань.

Навчання побудоване різними способами. Інколи це класичний навчальний курс зі слайдами, прикладами, ілюстраціями та перевірочними завданнями наприкінці. Також багато і коротких відео-інструкцій, наприклад, з основних технологічних операцій, метою яких є швидко дати покроковий план дій працівнику, який зараз знаходиться в полі. Кожному новому працівникові призначаються обов’язкові навчальні курси в залежності від його посади. Далі за кожним напрямком на АП-Порталі передбачені щорічні тестування або щорічні оновлення знань (якщо були впроваджені якісь зміні в діяльності певної категорії працівників).

Звичайно, проводимо й очні тренінги, адже нічого не замінить цінності живого спілкування. Враховуючи нашу специфіку, часто такі опанування нових знань та вмінь відбувається прямо в полі або на базі з технікою, або в майстерні. З 2022 року наші пріоритетні теми для керівників – лідерство під час війни. Також приділяємо увагу навчанню працівників з надання першої домедичної допомоги та самодопомоги, практикам психологічної стійкості. Інвестиції в навчання – це прямі інвестиції в розвиток бізнесу.

Планове навчання на виробництві, в одній з агрокомпаній Групи

Не секрет, що для бізнесу завжди було актуальним питання утримання цінних кадрів – керівників середньої та вищої ланки, технічних фахівців, фінансистів із гарним досвідом та так званих галузевих спеціалістів. Чи звертаєте увагу на мотивацію, на можливості кар’єрного зростання всередині компанії, чи заохочуєте своїх спеціалістів зростати разом із компанією?

Безумовно, питання утримання цінних кадрів є для нас актуальним. Згідно дослідженням задоволеності персоналу, які проводимо щорічно, наші працівники найбільше цінують стабільність компанії. Тому регулярно проводимо онлайн-етери з керівництвом, інформуючи персонал про фінансовий стан компанії, виплачуємо заробітні плати вчасно та в повному обсязі, щорічно підвищуємо зарплати та виконуємо всі зобов’язання перед працівниками навіть під час війни.

Наша головна мотиваційна програма – це Партнерська програма, якою пишаємося і яка отримала визнання в Україні та навіть за її межами. Вона надає працівникам можливість вкласти власні кошти в наш бізнес та отримувати відсотки на свої інвестиції. Це найкращий спосіб отримати зацікавлених у результаті працівників, які ставляться до бізнесу, як до власного.

В Україні за Партнерську програму маємо нагороду премії "HR-бренд Україна" в 2016 році. В 2021 році кейс про програму поповнив бібліотеку провідної міжнародної бізнес-школи INSEAD, яка налічує понад 2 300 навчальних ситуацій з усього світу.

HR-фахівці часто говорять про те, що рівень зарплати не є головним мотиваційним чинником для спеціалістів залишатись в компанії, тим не менш, ринковий рівень зарплат завжди має значення. Чи збільшуєте зарплати спеціалістам, чи плануєте підвищення в наступному році? На ваш погляд, як рівень зарплати зараз впливає на ситуацію з браком кадрів загалом?

Перегляд заробітних плат ми в "Агропросперіс" проводимо щорічно. Як у часи ковіду, так і під час війни ми повністю продовжуємо виконувати всі свої зобов’язання перед працівниками, компанія регулярно переглядає заробітні плати, виплачує їх вчасно та в повному обсязі. На наступний рік теж запланований перегляд заробітних плат, як і в попередні роки. Рівень зарплати зараз впливає на ситуацію з браком кадрів, оскільки війна повернула людей на базовий рівень потреб, а основною стала потреба в безпеці. Вчасно виплачена заробітна плата — це передусім про безпеку.