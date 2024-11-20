Люди имеют значение: рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года

Рынок труда Украины изменился, как и зарплаты, и подходы компаний к своим кадрам. Сегодня иногда и вчерашние студенты уже имеют возможность трудоустройства на открытую позицию на условиях, как минимум, не хуже, чем были у опытного сотрудника компании, который сейчас на фронте защищает страну от врага.

Маркером рынка труда в 2024 году стал не просто дефицит кадров, но и довольно стремительный рост лояльности руководства и совладельцев бизнесов к своему персоналу. Еще в начале 2023 года многие говорили работникам — работайте в офисе. А сегодня гибридный или полностью дистанционный формат никого не удивит, а удивит скорее заявление компании об обязанности работать в офисе. Еще не так давно работникам предприятий хаотично назначали рабочие смены, несмотря на то, что у людей может быть своя жизнь вне работы и собственные потребности. А сейчас на предприятиях говорят, что пытаются учитывать все факторы, важные для конкретного работника. Где-то составляют индивидуальный график смен, где-то предлагают пол рабочего дня, а где-то открывают на территории компании детсад, чтобы поощрить работать женщин с детьми.

Компании заметили людей, и оказалось, что работники действительно имеют значение. Это те люди, которые создают бизнес собственноручно и каждый день. Это те, кого сейчас ответственные работодатели не хотят (и не могут себе позволить) потерять, а значит, ищут варианты, как привлечь работников, как привлечь таланты, как вообще им просто понравиться. Для этого придумывают учебные программы, планируют стратегические сессии, корпоративные мероприятия, совместные волонтерские проекты, предоставляют бесплатные языковые курсы и оплачивают медицинские страховки. Но чаще всего — повышают заработные платы и обещают социальные гарантии и материальную помощь на случай неожиданной беды.

Да, статистика пока не говорит о бешеном росте окладов, и все же средняя зарплата во втором квартале 2024 года выросла на 22% до 20 964 гривен (по сравнению с тем же периодом 2023 года). Повышения происходят, а специалисты знают, что если доходы будут недостаточными, стоит просто выйти на рынок. А рынок сейчас целиком на стороне соискателей.

Изголодавшиеся по дефициту кадров компании готовы ставить оклады на уровне 30-40+ тыс грн. и выше. Ведь лучше инвестировать в хорошего специалиста, чем остановить работу подразделения или предприятия.

Выращивать кадры внутри — важный тренд последних трех лет. Ведь часто именно лояльные уже к бренду сотрудники готовы развиваться и заполнять вакантные позиции. Здесь компании больше всего в выигрыше, потому что такие люди — часть команды, и с ними работать гораздо проще, чем с выходцами из другой корпоративной среды.

Однако людей украинским компаниям все равно не хватает. Кризис углубляется, экономическая состоятельность снижается, от различных бизнесов все чаще слышать фразу "а работать некому". И в этой ситуации решений не так и много — обращать взоры на молодежь и работать со студентами, начиная с первокурсников, обращать внимание на женщин в декретных отпусках, которые потенциально готовы работать полдня или два-три дня в неделю, обращать внимание на специалистов, которые через несколько лет планируют выйти на пенсию — такие люди всю жизнь посвятили своей профессии и могут удивить любого эйчара-миллениума.

Вариант, который остается еще в запасе, поскольку требует вмешательства государства, — мигранты из других стран. Однако и этот вариант не сегодня, то в следующем году или через год может стать реальностью. Ведь экономику создают люди. А лучшие работодатели — это те, кто готов ценить своих людей и предоставлять им поддержку, а также пространство и стимулы для развития.

Недвижимость

В Украине компании продолжают во время войны сдавать в эксплуатацию проекты жилищного строительства

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство строителей поставили реализацию своих проектов на паузу. Однако многие компании в стране вернулись к работам по строительству жилой, нежилой и инфраструктурной недвижимости уже со второй половины 2022-го. И несмотря на все военные риски активность на стройках оживляется. По данным Госстата, объем выполненных строительных работ в Украине в январе-июне 2024 года увеличился на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зафиксирован рост объемов как в сегменте жилья (+16,8%), так и в нежилом сегменте (+31,6%) и инженерном строительстве (+46,1%).

По информации порталов недвижимости, сейчас рынок переживает рост спроса на загородное жилье, увеличение популярности новостроек с современной инфраструктурой, рост цен на недвижимость из-за инфляции и подорожания строительных материалов. Речь идет и о развитии арендного рынка в крупных городах вследствие высоких цен и мобильности населения. Также эксперты обращают внимание на дигитализацию рынка — распространение онлайн-платформ для покупки, продажи и аренды недвижимости, что упрощает процесс поиска и оформления сделок.

Согласно данным порталов по поиску работы, строителям сейчас предлагают зарплату в среднем на уровне 30 тыс. грн. За год количество вакансий в строительстве выросло на 11%.