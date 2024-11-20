Люди имеют значение: рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года
Бизнес ищет специалистов. В 2024 году компании разместили уже даже не десятки — сотни тысяч вакансий. А на рынке труда продолжается эра соискателей. Между тем, работодатели играют в игру "кто заплатит больше", и это актуально не только для крутых квалифицированных специалистов.
Рынок труда Украины изменился, как и зарплаты, и подходы компаний к своим кадрам. Сегодня иногда и вчерашние студенты уже имеют возможность трудоустройства на открытую позицию на условиях, как минимум, не хуже, чем были у опытного сотрудника компании, который сейчас на фронте защищает страну от врага.
Маркером рынка труда в 2024 году стал не просто дефицит кадров, но и довольно стремительный рост лояльности руководства и совладельцев бизнесов к своему персоналу. Еще в начале 2023 года многие говорили работникам — работайте в офисе. А сегодня гибридный или полностью дистанционный формат никого не удивит, а удивит скорее заявление компании об обязанности работать в офисе. Еще не так давно работникам предприятий хаотично назначали рабочие смены, несмотря на то, что у людей может быть своя жизнь вне работы и собственные потребности. А сейчас на предприятиях говорят, что пытаются учитывать все факторы, важные для конкретного работника. Где-то составляют индивидуальный график смен, где-то предлагают пол рабочего дня, а где-то открывают на территории компании детсад, чтобы поощрить работать женщин с детьми.
Компании заметили людей, и оказалось, что работники действительно имеют значение. Это те люди, которые создают бизнес собственноручно и каждый день. Это те, кого сейчас ответственные работодатели не хотят (и не могут себе позволить) потерять, а значит, ищут варианты, как привлечь работников, как привлечь таланты, как вообще им просто понравиться. Для этого придумывают учебные программы, планируют стратегические сессии, корпоративные мероприятия, совместные волонтерские проекты, предоставляют бесплатные языковые курсы и оплачивают медицинские страховки. Но чаще всего — повышают заработные платы и обещают социальные гарантии и материальную помощь на случай неожиданной беды.
Да, статистика пока не говорит о бешеном росте окладов, и все же средняя зарплата во втором квартале 2024 года выросла на 22% до 20 964 гривен (по сравнению с тем же периодом 2023 года). Повышения происходят, а специалисты знают, что если доходы будут недостаточными, стоит просто выйти на рынок. А рынок сейчас целиком на стороне соискателей.
Изголодавшиеся по дефициту кадров компании готовы ставить оклады на уровне 30-40+ тыс грн. и выше. Ведь лучше инвестировать в хорошего специалиста, чем остановить работу подразделения или предприятия.
Выращивать кадры внутри — важный тренд последних трех лет. Ведь часто именно лояльные уже к бренду сотрудники готовы развиваться и заполнять вакантные позиции. Здесь компании больше всего в выигрыше, потому что такие люди — часть команды, и с ними работать гораздо проще, чем с выходцами из другой корпоративной среды.
Однако людей украинским компаниям все равно не хватает. Кризис углубляется, экономическая состоятельность снижается, от различных бизнесов все чаще слышать фразу "а работать некому". И в этой ситуации решений не так и много — обращать взоры на молодежь и работать со студентами, начиная с первокурсников, обращать внимание на женщин в декретных отпусках, которые потенциально готовы работать полдня или два-три дня в неделю, обращать внимание на специалистов, которые через несколько лет планируют выйти на пенсию — такие люди всю жизнь посвятили своей профессии и могут удивить любого эйчара-миллениума.
Вариант, который остается еще в запасе, поскольку требует вмешательства государства, — мигранты из других стран. Однако и этот вариант не сегодня, то в следующем году или через год может стать реальностью. Ведь экономику создают люди. А лучшие работодатели — это те, кто готов ценить своих людей и предоставлять им поддержку, а также пространство и стимулы для развития.
Недвижимость
После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство строителей поставили реализацию своих проектов на паузу. Однако многие компании в стране вернулись к работам по строительству жилой, нежилой и инфраструктурной недвижимости уже со второй половины 2022-го. И несмотря на все военные риски активность на стройках оживляется. По данным Госстата, объем выполненных строительных работ в Украине в январе-июне 2024 года увеличился на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зафиксирован рост объемов как в сегменте жилья (+16,8%), так и в нежилом сегменте (+31,6%) и инженерном строительстве (+46,1%).
По информации порталов недвижимости, сейчас рынок переживает рост спроса на загородное жилье, увеличение популярности новостроек с современной инфраструктурой, рост цен на недвижимость из-за инфляции и подорожания строительных материалов. Речь идет и о развитии арендного рынка в крупных городах вследствие высоких цен и мобильности населения. Также эксперты обращают внимание на дигитализацию рынка — распространение онлайн-платформ для покупки, продажи и аренды недвижимости, что упрощает процесс поиска и оформления сделок.
Согласно данным порталов по поиску работы, строителям сейчас предлагают зарплату в среднем на уровне 30 тыс. грн. За год количество вакансий в строительстве выросло на 11%.
Фармацевтика
Несмотря на войну фармацевтический рынок Украины восстанавливается: растут продажи лекарств, увеличивается доля продукции украинского производства на рынке, фармакологические компании расширяют географию экспорта. По данным Госстата, в январе-июне 2024 года производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов увеличилось на 6,8% по сравнению с январем-июнем прошлого года.Важно
Более подробную статистику дает исследование компании Proxima Research, по данным которой, по итогам 9 месяцев 2024 года объемы продаж товаров "аптечной корзины" составили 139,7 млрд грн, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В физических единицах показатели продаж выросли на 1,5% до 958,7 млн упаковок. Наибольший рост демонстрируют диетические добавки, объемы продаж которых увеличились на 28% в денежном и на 15% в натуральном выражении. В структуре розничных продаж за январь-сентябрь 2024-го отмечается увеличение доли отечественных препаратов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В то же время если говорить об упаковке, то здесь аналитики отмечают увеличение доли зарубежных производителей.Важно
Медианная зарплата в категории "Медицина, фармацевтика" по данным кадрового портала Work.ua в ноябре 2024 года составляет 21500 грн. При этом, например, зарплата фармацевта выросла на 13% до 22 тыс. грн, а медицинского представителя — на 26% до 31,5 тыс. грн.
Информационные технологии
Отечественный IT-сектор во время войны столкнулся с такими же важными вызовами, как и многие компании в других сферах: безопасность, снижение количества международных заказчиков, текучесть кадров. Именно вопрос, как не потерять таланты и как в военных условиях построить программы поддержки сотрудников и реализовать антикризисные меры, решают работодатели IT-отрасли в 2024 году.Важно
По словам экспертов, сейчас IT-сектор находится в кризисном состоянии. Падение сектора специалисты оценивают на уровне 70%, ведь 95% компаний работали на аутсорсинге. И в условиях войны западные компании опасаются заключать контракты с украинскими специалистами. Об этом, например, говорит эксперт рейтинга — генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрий Гороховский.
"IT-отрасль на 95% работала с зарубежным клиентом, который сейчас перестал заказывать в Украине, потому что смотрит новости NBC, Fox News и т.д., поэтому реже обращается к украинским компаниям", — рассказал Фокусу Юрий Гороховский.
Поэтому человекоцентричность — подход, который выделяют руководители компаний IT-отрасли в Украине. В компаниях говорят: когда таланты, которые сотрудничают с компанией, становятся партнерами, а не средством для построения бизнеса, образуется качественный продукт.
Медианная зарплата разработчиков в 2024 году, по сравнению с 2023-м, выросла до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.
По данным портала разработчиков DOU, зарплаты специалистов уровня Team Lead, Senior, Junior и Intern имеют тенденцию к снижению. Медиана "мидлов" в 2024 году не изменилась. В целом самые высокие зарплаты разработчикам предлагают продуктовые компании, а сервисные (аутсорсинговые) — самые низкие.
Промышленность
Война больно ударила по промышленным активам в Украине, в первый год военных действий промышленное производство, по данным Госстата, упало на 36,7%. Но уже в 2023 году многим предприятиям удалось наладить производственные мощности и осуществлять продажи, в том числе и на экспорт. В Госстате сообщили, что за прошлый год промышленное производство в Украине 2023 года выросло на 6,8%. Этому способствовали увеличение деловой активности, стабильная работа энергосистемы в течение почти всего периода, стабильная работа перестроенных после начала войны логистических маршрутов, а также начало работы морского коридора во второй половине 2023 года. В 2024 году промышленность продолжала наращивать объемы — как сообщили в Госстате, за первое полугодие 2024 года промпроизводство в Украине выросло на 11% в перерабатывающей промышленности, на 9,3% — в добывающей промышленности и разработке карьеров, на 1,5% — в поставке электроэнергии, газа, пара. В целом объем реализованной промышленной продукции в январе-июне 2024 года достиг 1707,9 млрд грн, из которых на экспорт — 351,7 млрд грн.
Медианная зарплата в категории "Рабочие специальности, производство" по данным кадрового портала Work.ua, в ноябре 2024 года составляет 22500 грн.
Нефть и газ
Нефтегазовый сектор в последние годы продолжает рост, несмотря на обстрелы ВС РФ газохранилищ и мест добычи нефти и газа. В 2023 году государственная компания "Укргаздобыча" — крупнейшая газодобывающая компания — добыла 13,9 млрд куб. м валового природного газа. Таким образом, компания на 5% увеличила добычу по сравнению с 2022 годом. Между тем, компания "Укрнафта" в 2023 году увеличила добычу природного газа до почти 1,1 млрд куб. м. (+ 6% по сравнению с 2022 годом). Но частные компании в прошлом году сократили объемы добычи газа на 14% до 3,7 млрд куб. м. Объемы добычи нефти также растут, хотя и меньшими темпами.Важно
В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,41 млн тонн нефти, что выше на 3% показателя 2022 года. Что же касается импорта топлива, то в 2023 году в Украину было импортировано 7,6 млн тонн дизеля и бензинов общей стоимостью 7,8 млрд долл. Основными поставщиками топлива были Греция, Индия, Литва, Польша и Турция, откуда в страну попало 57% импортного топлива. По данным Work.ua, в ноябре 2024 года средняя зарплата на позиции "Оператор АЗС" в Украине — 15500 грн. За последний год она выросла на 11%.
Телекоммуникации
Телекоммуникационная отрасль страдает от вражеских атак: уже повреждено более 25% фиксированных сетей. Однако во время войны компании научились работать быстро и реагировать на вызовы мгновенно, поэтому оперативно восстанавливают инфраструктуру благодаря своим работникам, которые во время военного положения и мобилизации в Украине — на вес золота.
Из-за этого меняется и направление развития телекоммуникационных технологий в стране. Приоритетными являются безопасность не только сетей и защита данных, а прежде всего сотрудников компаний и их семей.
Как и каждая отрасль в Украине, телеком сейчас испытывает дефицит кадров, поэтому ведущие работодатели ценят каждого своего специалиста. По данным аналитики Work.ua, повышение заработной платы остается одним из инструментов, которые они использовали для преодоления проблемы. Средняя зарплата в отрасли "Телекоммуникации и связь" в Украине составляет 25 000 грн. Отметим, что это медиана заработных плат по данным из 11301 вакансии, размещенной на портале в этой категории по состоянию на ноябрь 2024 года.
Несмотря на военные вызовы, Украина в прошлом году заняла первое место среди 121 государства по показателю стабильности фиксированного интернета, о чем сообщает Министерство цифровой трансформации, со ссылкой на исследование Digital Quality of Life Index за 2023 год.
Пищевая промышленность
Несмотря на полномасштабную войну и эмиграцию части украинцев за границу производство пищевых продуктов в Украине растет, потому что, во-первых, еду потребители в любом случае месят покупать, во-вторых, часть готовых продуктов экспортируется. По данным Госстата, производство пищевых продуктов в первом полугодии 2024 года выросло на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост продемонстрировали производство сахара (+39,4%) и масла (+37,4%), зато производство мяса, продуктов мукомольно-крупяной промышленности немного снизилось.
На внутреннем рынке производителям непросто, ведь постоянный рост цен и снижение доходов приводит к тому, что средний класс переходит из сегмента дорогих продуктов в сегмент дешевых. То есть, в то время, как потребление мясных, рыбных, молочных продуктов снижается, спрос на дешевые продукты, такие как хлеб и картофель, растет, что приводит к определенным перекосам в сфере.
По состоянию на ноябрь 2024 года средняя зарплата в пищевой промышленности по данным кадрового портала составляет 16 314 грн в месяц. В Киеве средняя зарплата по отрасли составляет 25,5 тыс. грн.
Аграрная отрасль
Украинские агрокомпании продолжают обеспечивать стабильно высокий сбор сельскохозяйственных культур. В Минагрополитики в ноябре 2024 года проинформировали, что в Украине уже намолочено более 68,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 18,9 млн га. Всего собрано 49,9 млн тонн зерновых и почти 19 млн тонн масличных.Важно
Несмотря на вызовы полномасштабной войны, Украина остается ключевым поставщиком на мировых рынках зерна и подсолнечного масла с долей более 10% международной торговли. В 2023 году экспортировано 16,1 млн т пшеницы в 65 стран, 26,2 млн т кукурузы в 80 стран и 5,7 млн т подсолнечного масла в 130 стран мира.
Но, как говорится в исследовании Национального института стратегических исследований, военная агрессия РФ привела к ухудшению продовольственной безопасности в Украине, которое вызвано, в частности, нарушенными логистическими цепочками, разрушенными инфраструктурой, хозяйствами и производствами, уменьшением количества производимого продовольствия на работающих предприятиях. В прошлом году сумма прямых убытков, нанесенных агропромышленному комплексу Украины, превысила 8,7 млрд долл. США. По оценкам ФАО, из-за войны сельские домохозяйства в Украине понесли около 2,25 млрд долл. убытков.Важно
Одним из важнейших вопросов для агрокомпаний является сохранение кадров, ведь без специалистов обеспечивать развитие агропроизводства невозможно. В компаниях говорят о дефиците трактористов и комбайнеров, агротехников. Чтобы улучшить ситуацию с кадрами, компании развивают программы с учебными заведениями и вводят стажировки и масштабные внутренние проекты по обучению сотрудников. Средняя зарплата в категории "Сельское хозяйство, агробизнес" в Украине, по данным Work.ua, по состоянию на ноябрь 2024 года составляет 20000 грн.
Производство алкогольных напитков
"Алкогольная культура" в Украине с начала полномасштабной войны прошла путь от "сухого закона" до стремительного роста потребления. За первые 7 месяцев 2024-го объемы налогов выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И дело не в росте акцизов, ведь они выросли только в июле 2024 года.Важно
Структура рынка за время войны значительно изменилась в сторону крепких напитков. Эксперты объясняют: дело не в том, что украинцы стали больше пить, хотя употребление алкоголя действительно является самым быстрым способом снятия стресса. Дело в том, что спрос на алкоголь сейчас формирует значительно меньшая аудитория, да еще и со значительным перекосом в сторону мужчин, ведь миллионы женщин выехали за границу. Соответственно потребление слабоалкогольных напитков и вина снижается: по данным Госстата, производство виноградных вин за полгода снизилось на 1,1%. Зато производство ликеро-водочной продукции за первые шесть месяцев 2024-го выросло на 8,9%.
Ритейл
Хотя во время войны торговля, как отрасль Украины, которая является звеном между производителями и покупателями, испытывает удары со многих сторон, она до сих пор остается настоящим драйвером экономики страны. Согласно аналитическому исследованию Retail Association of Ukraine и опросу RAU среди более 100 членов Ассоциации ритейлеров, если летом 2024 года работало около 20 тыс. торговых точек в восьми основных отраслях ритейла (как продовольственный, так и непродовольственный ритейл, аптечная торговля, одежда, техника и электроника, сети АЗК и т.д.), то по состоянию на середину года прирост составил 837 торговых объектов.
Вклад розничной и оптовой торговли в валовой внутренний продукт Украины составляет 13,8%. В торговле до полномасштабной войны работало 3,5 млн человек. Ритейл — это настоящая питательная среда для инноваций во всех сферах.
По словам главы Ассоциации ритейлеров Украины Андрея Жука, отрасль не только выжила, но и адаптировалась к новым реалиям.
"Украинский ритейл развивается и растет, несмотря ни на что", — добавил Жук во время World Retail Congress.
Среди препятствий для ведения торгового бизнеса эксперты называют рост цен на сырье, нехватку рабочей силы и усложненную логистику. Но несмотря на то, что риски остаются, а доходы населения на четверть ниже довоенных, конкуренция на рынке ритейла, прежде всего продуктового, не уменьшается.
Украинцы тратят на продукты более половины доходов, и эта доля с начала войны только растет. Как свидетельствует опрос компании Deloitte, 66% своего бюджета украинцы тратят на товары первой необходимости, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель.
"Украина — единственная среди исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%", — отметили в Deloitte.
Согласно данным сайтов поиска работы средняя зарплата в категории "Розничная торговля" в Украине составляет 18600 грн.
Автодилеры
Полномасштабная война, девальвация гривны, проблемы с поставками запчастей сильно повлияли на работу предприятий — представителей автобизнеса. Однако, как отмечают главные работодатели в автоотрасли, с первых дней войны они платят налоги (часто наперед), зарплаты сотрудникам, а также донатят ВСУ. Учитывая то, что военные испытывают потребность в транспорте, автобизнес вместе с международными партнерами-автоимпортерами передает Силам обороны Украины автомобили, а также компании ввели систему скидок на сервис для военных, правоохранителей, спасателей и членов их семей.
Что касается общей ситуации с авторынком в Украине, то он оправился от стресса в начале полномасштабного вторжения, возобновил импорт автомобилей и запчастей, а также перезапустил и даже развил автосервис, нарастил объемы и не прекращает помогать армии, платить зарплаты и налоги.
В 2024 году количество сделок по покупке автомобилей, особенно новых, в Украине выросло. Более того, покупатели выбирают транспортные средства и в премиальном сегменте. Согласно данным Минэкономики, средняя стоимость автомобиля в 2023 году выросла на 20% по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов. По итогам 2023 года в Украине было продано почти 61 000 новых легковых автомобилей более чем на 105,5 млрд. грн. В течение трех кварталов 2024 года в Украине, согласно данным "Украстопром", было зарегистрировано 53 000 новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Энергетика
Энергетическая отрасль 2024 года находится в кризисном состоянии из-за массированных обстрелов ВС РФ. Весной 2024 года в результате атак пострадало несколько стратегически важных для энергосистемы тепловых электростанций, также была поражена Запорожская ГЭС. Тяжелое состояние энергетики не могло не сказаться на обычных гражданах — оператор "Укрэнерго" вводил плановые и экстренные отключения. Между тем компании начали ремонты, но сколько мощностей подключились к работе осенью, информации нет.
Однако эксперты, опрошенные Фокусом, уверены, что возможные будущие удары ВС РФ по электростанциям и сетям могут снова повлиять на дефицит мощности и привести к введению зимой графиков отключений. В свою очередь, сложнее переживать зиму становится и потому, что станции ВИЭ производят гораздо меньшие объемы электроэнергии. Украина продолжает импорт электроэнергии из Венгрии, Словакии, Польши, Молдовы и Румынии. Но заявленных объемов импорта при условии новых повреждений энергообъектов вряд ли хватит, чтобы в течение зимы избежать потребности в отключениях.
Между тем, Украина готовится к массированным атакам на объекты энергетики, о чем уже заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения украинская энергетика смогла выстоять и показала, что способна реализовывать инновационные решения и, несмотря на все, намерения Российской Федерации уничтожить экономику Украины не достигают цели.
Финансы
Несмотря на военную агрессию РФ, финансовый сектор Украины остается стабильной отраслью, которая максимально поддерживает бизнес и украинцев. По состоянию на ноябрь 2024 года в стране работают 62 банка. Финсектор продолжает поддерживать компании кредитованием — по данным НБУ, наращивание чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса продолжается: за III квартал он вырос на 6.9% (+22.9% г/г). Объемы чистых гривневых кредитов малому бизнесу увеличились на 28.0% (год к году). В течение третьего квартала 2024 года кредиты как по объемам, так и по темпам больше всего выросли у клиентов в оптовой торговле и агросекторе.
При этом, качество кредитного портфеля отечественных банков улучшается уже более года. Доля неработающих кредитов (NPL) уменьшилась до 32,3% — на 2,2 п. п. за ІII квартал и на 5.5 п. п. за год. В Нацбанке отметили: доля NPL в дальнейшем сокращается по всей банковской системе, активнее всего — в государственных банках. Украинцы продолжают доверять банкам, и это заметно также по количеству средств, которые население размещает в банках.
По данным НБУ, в третьем квартале 2024 года обязательства банков в дальнейшем росли: на 0,6% за счет прироста средств населения, задолженности по налогам и средствами в расчетах. Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2% (+15,4% г/г) за счет прироста в сентябре. Средства населения в иностранной валюте выросли на 2,3% (+6.0% г/г) прежде всего благодаря увеличению остатков на текущих счетах. Срочные депозиты в валюте также возобновили рост на 0,6% за квартал (-5,1% г/г).
По данным Work.ua, в ноябре 2024 года в среднем по Украине средняя зарплата в категории "Финансы, банк" в Украине — 19000 грн.
Наша методика: как был составлен Рейтинг лучших работодателей Украины 2024
В 2024 году Фокус выделил 13 отраслей, составляющих, по нашему мнению, основу экономики Украины. Далее в рамках каждой отрасли мы отобрали от четырех до восьми крупных игроков — компаний, которые имеют всеукраинский охват и где трудоустроено от 400 и более человек. Для компаний из сегмента "Недвижимость и строительство" требования по количеству работников были уменьшены, поскольку даже крупнейшие девелоперы Украины не держат в штате несколько сотен сотрудников, ведь часто пользуются услугами компаний-подрядчиков.
Список из 82 компаний мы разослали ведущим экспертам в сфере трудоустройства, бизнеса и подбора персонала для оценки компаний. В рамках опроса мы просили экспертов присвоить каждой компании баллы от 1 до 10, где 1-2 — негативная репутация компании как работодателя, а 9-10 — отличная репутация, соискатели стремятся работать в этой компании.
На итоговую оценку экспертов влияли следующие показатели: официальное трудоустройство, средний уровень заработной платы, возможности для карьерного роста, наличие тренингов и обучения, программ стажировок для студентов, программы для ветеранов, сотрудничество с вузами, отзывы работников об удовлетворенности работой в конкретной компании. Также одним из важных параметров, на который мы просили эксперта обратить внимание, в 2024 году стала поддержка сотрудников во время войны, а также предоставление работникам возможности дистанционной работы.
В результате опроса итоговые баллы за каждую компанию преобразованы в средний арифметический балл, после чего компании ранжированы в пределах каждой отрасли от самого высокого балла до самого низкого. В итоговом рейтинге работодателей 39 компаний-работодателей — лидеров в каждой отрасли.
Кто составлял Рейтинг лучших работодателей Украины 2024
Эксперты Фокуса
- Галина Морозова, старший консультант компании Hudson Ukraine. До этого работала HR региональных офисов Укрпочты и ТЕДИС Украина.
- Виталий Михайлов, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры", эксперт по подбору персонала и кадровых решений с многолетним опытом.
- Доминика Иванова-Бекар, HR-эксперт. Имеет более 18 лет управленческого опыта на должностях директора по персоналу в национальных и международных компаниях, а с 2019 года в роли HR-консультанта сотрудничает с компаниями на рынках Украины, Казахстана и Польши в вопросах развития и трансформации HR-системы.
- Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba. Специалист в области управления персоналом, который имеет более 19 лет опыта работы в ведущих компаниях Украины и в международных рекрутинговых компаниях.
- Наталья Слинько, СЕО консалтингового агентства TalentMatch. Имеет 17-летний опыт работы в подборе и оценке персонала. Эксперт в Executive Search, HR-консалтинге и IT-рекрутинге.
- Юрий Гороховский, генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd, эксперт по подбору персонала и кадровых решений с многолетним опытом.
- Николай Зазуляк, CEO и основатель международного HR сервиса NUWORKERS. Специалист в области рекрутинга, имеет успешный опыт реализации HR и HR-Tech проектов.