Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023
В течение 2023 года в Украине во всех отраслях происходило соревнование по уровню повышения заработной платы. Украина потеряла много человеческих ресурсов из-за войны, оккупации и миграции. Восстановление экономики после существенного проседания в 2022 году продолжается, и этот процесс — очень непростой. Украинцы все тщательнее изучают условия, чтобы отдать предпочтение то ли компании из международного холдинга, то ли небольшому локальному предприятию, то ли предложениям европейских работодателей, которым тоже крайне нужны специалисты.
Рынок труда меняется. Несмотря на войну и потерю части территорий, экономика страны демонстрирует в течение 2023 года рост — по итогам года, ожидается рост ВВП на 4,9%. Растут и зарплаты. В Госстате сообщили об увеличении размера среднемесячной зарплаты в Украине по состоянию на начало III квартала на 25,2% до 17 176 грн. Между тем, исследование кадровых порталов указывает на еще более ощутимый рост зарплаты. По данным Work.ua, в ноябре зарплаты в Украине выросли на 3% до 18 500 грн.
В компаниях — тотальный дефицит кадров. Конечно, это неудивительно, учитывая количество мобилизованных, а также миллионы пребывающих во временной эвакуации в разных странах мира. Между тем, сокращается и количество студентов и молодых кадров, готовых закрыть вопрос кадрового голода. Сейчас молодое поколение все чаще склоняется к работе в режиме part time, к дистанционной работе, а также к работе, где есть зарплата в валюте, то есть, зарубежные работодатели переигрывают отечественных.
Что остается компаниям в Украине? Разумеется, платить больше. И тем, кто все еще остается в штате компании, и тем, кого только приглашают на работу. Открытых вакансий — более 80 тысяч. Это без учета поиска вне кадровых порталов, ведь многие работодатели предпочитают подбирать людей через соцсети, переманивание, сарафанное радио и поиск через сотрудников.
Дефицит кадров — не новое явление в Украине. Но война максимально усложнила работу предприятий и без фактора кадрового голода. Компании очень хотят избавиться от дефицита. И ради будущей реализации планов производства и продаж, и ради устойчивости своей структуры. А впереди — еще более сильные вызовы. Далеко не все мобилизованные будут готовы вернуться после войны на свои рабочие должности, далеко не все мигранты, нашедшие временное пристанище в Евросоюзе, будут готовы снова работать в тех компаниях, где они ранее работали. Миграция персонала усилится после войны на базе запуска новых проектов по восстановлению — общенациональных и локальных.
Многие молодые люди и в дальнейшем будут отдавать предпочтение зарубежным работодателям. Это так или иначе будет влиять на рынок труда. Работодатели будут вынуждены чаще использовать возможности искусственного интеллекта, чаще конкурировать друг с другом за кадры. И в вопросе конкуренции далеко не все будет решать уровень оклада, премиальных или бонусов. Наемным работникам будут интересны и гибкость графика, и гибридный (или полностью дистанционный) формат, и уровень учебных программ, и наполнение социального пакета.
Украина подала заявку на вступление в ЕС. Серьезный шаг. И это означает, что в борьбе за профессионалов выиграют те, кто будет готов меняться, выходить из тени и платить больше. А еще те, кто завоюет свои кадры лояльным и человеческим отношением. В мире, где специалисты играют решающую роль в выживании и прибыльности компании, выигрывают лояльные и мобильные работодатели. Всем остальным придется либо начать меняться, либо навечно уйти в небытие.
Наша методика: как был составлен Рейтинг лучших работодателей Украины 2023
В 2023 году Фокус выделил 10 отраслей, составляющих, по нашему мнению, основу экономики Украины. Далее в рамках каждой отрасли мы отобрали от пяти до восьми крупных игроков — компаний, которые имеют всеукраинский охват и где трудоустроено от 400 и более человек. Для компаний из сегмента "Недвижимость и строительство" требования по количеству работников были уменьшены, поскольку даже крупнейшие девелоперы Украины не держат в штате несколько сотен сотрудников, ведь часто пользуются услугами компаний-подрядчиков.
Список из 55 компаний мы разослали ведущим экспертам в сфере трудоустройства, бизнеса и подбора персонала для оценки компаний. В рамках опроса мы просили экспертов присвоить каждой компании баллы от 1 до 10, где 1-2 — негативная репутация компании как работодателя, а 9-10 — отличная репутация, соискатели стремятся работать в этой компании.
На итоговую оценку экспертов влияли следующие показатели: официальное трудоустройство, средний уровень заработной платы, возможности для карьерного роста, наличие тренингов и обучения, программ стажировок для студентов, сотрудничество с вузами, отзывы работников об удовлетворенности работой в конкретной компании. Также одним из важных параметров, на который мы просили обратить внимание эксперта, в 2023 году стала поддержка сотрудников во время войны, а также предоставление работникам возможности дистанционной работы и помощь в релокации.
В результате опроса итоговые баллы за каждую компанию преобразованы в средний арифметический балл, после чего компании ранжированы в пределах каждой отрасли от самого высокого балла до самого низкого. В итоговом рейтинге работодателей 30 компаний-работодателей — лидеров в каждой отрасли.
Кто составлял Рейтинг лучших работодателей Украины 2023
Эксперты Фокуса
- Галина Морозова, старший консультант компании Hudson Ukraine. До этого работала HR региональных офисов Укрпочты и ТЕДИС Украина;
- Виталий Михайлов, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры", эксперт по подбору персонала и кадровых решений с многолетним опытом;
- Доминика Иванова-Бекар, HR-эксперт. Имеет более 17 лет управленческого опыта на должностях директора по персоналу в национальных и международных компаниях, а с 2019 года в роли HR-консультанта сотрудничает с компаниями на рынках Украины, Казахстана и Польши в вопросах развития и трансформации HR-системы;
- Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba. Специалист в области управления персоналом, который имеет более 18 лет опыта работы в ведущих компаниях Украины и в международных рекрутинговых компаниях. Неоднократно принимал участие в работе кадровых комиссий Одесской ОГА, Государственного агентства рыбного хозяйства, Госгеокадастра;
- Оксана Немер, HR-эксперт. Имеет более 19 лет опыта работы с персоналом в сфере инновационного бизнеса. В течение последних 3 лет работала на должностях по управлению талантами, охватывая адаптацию, удержание, привлечение сотрудников, управление производительностью, обучение и развитие, планирование преемственности. Имеет солидный опыт разработки HR и бизнес-стратегии, внедрения HR процессов с нуля и управления изменениями;
- Юрий Гороховский, генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd, эксперт по подбору персонала и кадровых решений с многолетним опытом;
- Игорь Буркиця, владелец и исполнительный директор компании Talent4U. Имеет за плечами более 8 лет опыта управления компаниями ("Tolakan Company", Документ-сервис "ГОТОВО", Ассоциация ПРРО Украины).
Промышленность и производство
Война оказала решающее влияние на производство в Украине. По данным Госстата, объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. В 2023 году некоторые направления промышленности активно восстанавливались, да и в целом ситуация с промпроизводством была уже гораздо более оптимистичной, чем в 2022 году. По данным Госстата, за 9 месяцев 2023 года объем промышленного производства в Украине вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Но падение в некоторых отраслях продолжалось и в течение 2023 года.
Например, за январь-сентябрь производство в металлургии и выпуске готовых металлических изделий сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а в добыче металлических руд — на 11,6% (год к году). Конечно, эти показатели уже менее впечатляющие, чем в прошлом году, когда производство в металлургии и выпуске готовых металлических изделий за год сократилось на 62,5%, а в добыче железных руд — на 61,7%.
Согласно данным сайтов по поиску работы, зарплаты в промышленности и на производстве в конце 2023 года — в пределах 20-55 тыс грн.
Энергетика
В 2023 году энергетическая отрасль проходила через значительные испытания, связанные с агрессией со стороны РФ. Еще в 2022 году отрасль фактически потеряла крупнейшую атомную электростанцию — ЗАЭС, а также мощности Каховской ГЭС. Мощность ЗАЭС — более 6 тысяч МВт, которые могла бы получать сеть, но из-за оккупации российскими войсками станцию в Энергодаре пришлось перевести в специальный безопасный режим.
Обстрелы тепловых электростанций больно отозвались системе — даже летом 2023 года, когда в системе было якобы достаточно электроэнергии (с учетом увеличения объемов генерации от солнечных и ветровых электростанций), в компании "Укрэнерго" сообщали о дефиците. Это было обусловлено массовым выходом в ремонт многих блоков ТЭС в Украине, часть которых существенно пострадала в результате российских обстрелов. Ситуация в энергетике оставалась в течение года контролируемой, однако время от времени оператору "Укрэнерго" приходится и сейчас просить аварийную помощь у соседних европейских стран — Словакии, Польши и Румынии.
Несмотря на войну в 2023 году украинские компании продолжали производить электроэнергию и обеспечивать население и предприятия. Работали и компании по газо- и нефтедобыче. Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" запланировала в 2023 году увеличить добычу нефти на 4% до 1,405 млн тонн. А компания "Укргазвидобування", которая является частью Группы "Нафтогаз", за 9 месяцев 2023 года добыла 10,28 млрд куб м природного газа, это на 3,4% больше, чем в течение такого же периода 2022 года. Конечно, о довоенных объемах все еще не идет речь — в 2021 году компания добыла более 13,66 млрд куб м природного газа.
В этой области стабильно есть вакансии, ведь многие работники энергокомпаний воюют в рядах ВСУ, поэтому компании должны искать квалифицированных специалистов и бороться за опытных работников, в том числе и уровнем компенсации. Согласно данным сайтов поиска работы зарплаты в отрасли в зависимости от позиции в конце 2023 года составляют от 16,5 до 45 тыс. грн.
Недвижимость и строительство
Кризис не обошел стороной сектор недвижимости. В 2022 году, сразу после вооруженного вторжения РФ в Украину, большинство строительных компаний поставили на паузу реализацию своих проектов. То же произошло со стройками, связанными с инфраструктурой. Однако уже со второй половины 2022 года многие компании в стране вернулись к работам по строительству жилой, нежилой и инфраструктурной недвижимости. В 2023 году работа на стройках оживилась.
По данным Госстата, объем выполненных строительных работ в Украине в январе-сентябре 2023 года увеличился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 96 млрд грн. В январе-сентябре 2023 года к аналогичному периоду 2022-го сокращение объемов строительства наблюдалось в сегменте жилья — на 4,3%. В то же время в нежилом и инженерном строительстве зафиксирован рост объемов — на 14,1% и 34,4% соответственно. Доля нового строительства к общему объему выполненных строительных работ составила 39,5%, ремонта — 38,4%, реконструкции и технического переоснащения — 22,1%.
По данным строительных компаний, они продолжают строить, вкладывать средства в разработку новых проектов, которые намерены начать в 2024 году. Согласно данным сайтов по поиску работы, строителям в конце декабря 2023 года предлагают зарплату в пределах 20-35 тыс грн, а инженерам на строительстве — 25-45 тыс грн.
Финансы
Банковский сектор в 2023 году оставался островком стабильности и прибыльности. По данным НБУ, платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 7,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Главным фактором прибыльности сектора остается рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов. Отчисления в резервы под убытки от активных операций снизились по сравнению с показателями прошлого года на 94,2%.
Всего с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 104 млрд грн. По состоянию на 1 октября 2023 года только шесть банков из 63 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 155 млн грн. Важным вопросом работы банков остается кредитование экономики. В течение года предприниматели не раз жаловались на невозможность получить заем на развитие бизнеса. Однако некоторые программы продолжали развиваться. В частности, кредиты для бизнеса "5-7-9%". По данным Минэкономики, с начала 2023 года и по состоянию на 20 декабря банки выдали бизнесу 25 тысяч кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 95 млрд грн.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 60 млрд грн и на антивоенные цели — 54 млрд грн. Кроме того, аграрии получили 36,2 млрд грн кредитных средств на поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 4,8 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств. Что же касается кредитов для физических лиц, то в течение 2023 года лишь несколько банков развивали долгосрочное ипотечное кредитование, в основном, речь идет о государственной программе "єОселя".
Большинство банков в сегменте обслуживания физлиц были сосредоточены на карточных продуктах, в частности кредитных картах, развитии интернет-банкинга и мобильных приложений. Зарплаты в финсекторе в течение 2023 года выросли. Согласно данным сайтов по поиску работы, менеджеру банковского отделения на рынке Киева по состоянию на конец декабря 2023 года предлагается зарплата в пределах 20-40 тыс грн.
Медиа и телевидение
В Украине после начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло довольно стремительное развитие медиа-сферы, ведь гражданам нужно было ежеминутно получать информацию, и таким образом возросло количество Ютуб-каналов, телеграмм-каналов, а также медиа-страниц в социальных сетях. Однако, согласно данным исследования InMind, структура потребления новостей в 2022 и 2023 годах значительно изменилась. Сегодня, после того как война длится более полутора лет, наблюдается привыкание к новостям о войне, респонденты спокойнее реагируют на трагические события. Большинство уменьшило потребление новостей, связанных с войной, наблюдается более тщательный отбор информации и отказ от источников, дублирующих информацию. Также большинство потребителей уже не смотрят новости в режиме 7/24, а выделяют этому несколько часов в день, чаще всего, два-три. Кроме того, опрашиваемые начали постепенно возвращаться к развлекательному контенту.
Впрочем, интерес к новостям находится на достаточно высоком уровне по сравнению с довоенным временем. В 2023 году безусловный лидер в подаче новостей — социальные сети — 76% украинцев черпают информацию оттуда. 41% доверяет интернет-сайтам, 30% смотрят телевидение и 10% слушают радио. В социальных сетях за 2023 год наибольший рост показал Telegram — 72% потребителей ищут там новостной контент (60% в 2022). Facebook, как источник новостей, просел с 25% до 19%, стабилен YouTube (16%).
В целом, респонденты доверяют медиа. Большинство опрошенных доверяет тем источникам информации, которые прошли проверку временем — за полтора года респонденты сделали "чистку" своих новостных каналов и оставили только те, которые транслируют в большей степени правдивые и точные новости.
Ритейл
Торговля — это та отрасль, которая является настоящим драйвером украинской экономики. Вклад розничной и оптовой торговли в ВВП Украины составляет почти 14%, и война оказалась не в состоянии пошатнуть это первенство. В 2022-м торговля и потребление пострадали вместе со всей экономикой, спад розничных продаж достигал 20%. Тем не менее сектор удержался и сегодня, не без помощи эффекта низкой сравнительной базы, рынок растет хорошими темпами, но пока довоенного уровня не достиг. По оценке компании Pro-Consulting, украинский ритейл почти вернулся на довоенный уровень. Ожидается, что в 2023 году прирост товарооборота с учетом инфляции составит 27% по сравнению с 2022 годом.
В целом оптовая и розничная торговля вследствие восстановления потребления показывают самую высокую деловую активность в украинской экономике. По мнению аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, фактически торговля — это вообще единственный растущий сектор украинской экономики. Суть нынешней экономической модели очень проста: получить международную помощь, купить на эти деньги импорт, снять с импорта налоги плюс снять налоги с доходов физических лиц, в основном, с военных и бюджетников.
Среди препятствий для ведения торгового бизнеса эксперты называют рост цен на сырье, нехватку рабочей силы и усложненную логистику. Но несмотря на то, что риски остаются, а доходы населения на четверть ниже довоенных, конкуренция на рынке ритейла, прежде всего продуктового, не уменьшается.
Украинцы тратят на продукты более половины доходов, и эта доля с начала войны только растет.
Вакансии в отрасли есть всегда, ведь потребность в продуктах и товарах широкого спроса не уменьшается. Поэтому компании ищут как квалифицированных специалистов, так и сотрудников без опыта. Согласно данным сайтов поиска работы зарплаты в отрасли в зависимости от позиции в конце 2023 года составляют от 8 до 25 тыс. грн.
АПК
По данным Минагрополитики, по состоянию на 22 декабря в Украине собрано 78,7 млн тонн нового урожая, из которых зерновых — 57 млн 859 тыс. тонн и масличных культур — 20 млн 759 тыс. тонн. Несмотря на рекордную урожайность за всю историю Украины, отрасль растениеводства для отечественных аграриев остается убыточной. Снижение цен на все виды зерновых и масличных культур наблюдается как на мировом, так и на внутреннем рынках, что в сочетании с дорогой экспортной логистикой негативно влияет на рентабельность растениеводства в Украине, говорят в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Хорошая новость для отрасли — это постепенное восстановление экспорта зерновых и масличных морем.
В то же время стоимость логистики в порты Одессы, а также в порты Констанца и Гданьск растет, что в частности связано с улучшением прогноза урожайности в 2023/24 маркетинговом году. К тому же, в области растениеводства выросли расходы на оплату труда из-за дефицита кадров, вызванного мобилизацией и вынужденной миграцией части населения. В отличие от растениеводства, большинство видов продукции животноводства, за исключением говядины, оставались рентабельными в июле-октябре 2023 года и иногда даже увеличили доходность — преимущественно благодаря снижению цен на корма.
Пищевая промышленность
Производство пищевых продуктов демонстрирует рост с марта этого года. Экспорт готовых продуктов из Украины в январе — октябре 2023 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,6 млрд долл. Однако несмотря на эмиграцию части украинцев за границу, увеличился и импорт пищевых продуктов.
Так, за январь — октябрь 2023 года в Украину было ввезено товаров пищепрома на $2,65 млрд (+26,2%), тогда как за весь 2020-й этот показатель составлял $2,97 млрд. Это объясняется разрушением ряда предприятий или их нахождением на неподконтрольной Украине территории (в оккупации). Согласно данным Госстата, промышленное производство в Украине в первой половине 2023 года снизилось на 2,9%, но производство в перерабатывающей промышленности за этот период выросло на 3,1%. В частности в ведомстве сообщили, что пищевая промышленность показала рост на 12,1%.
Телекоммуникации
Можно без преувеличения сказать, что с начала полномасштабного вторжения самая большая "моральная" нагрузка лежит именно на операторах связи. Ведь в условиях, когда часть страны находится во временной оккупации, часть — в зоне боевых действий, а часть — под постоянными обстрелами, связь часто является вопросом жизни и смерти.
В 2022-2023 годах отечественный телеком сделал почти невозможное, преодолевая все препятствия. По данным Digital Quality of Life Index за 2023 год (DQL 2023), по показателю стабильности фиксированного интернета Украина заняла первое место в мире, прыгнув сразу на 95 позиций. По кумулятивному показателю цифрового качества жизни мы оказались на 30-м месте в Европе и на 46-м в мире. А самое удивительное заключается в том, что этот скачок был зафиксирован с середины 2022-го до середины 2023-го, то есть во время постоянных обстрелов, повреждений сетей, блэкаутов и других событий, которые никак не повышали цифровое качество нашей жизни.
Дело в том, что во время российских обстрелов осенью 2022 года очереди на подключение энергонезависимого интернета выросли в десятки раз, и это существенно повлияло на интенсивность прокладки оптоволоконных энергонезависимых сетей. За 2022 год — первое полугодие 2023-го в Украине проложили по крайней мере 13,6 тыс. км оптоволоконного кабеля, и здесь речь идет именно о построении новых линий.
Постоянные атаки врага на украинскую инфраструктуру заставляют провайдеров постоянно решать новые проблемы — от быстрого поиска нового оборудования до поддержания работы сетей в течение блэкаутов. И это в условиях очень сложной логистики: эксперты говорят, что отсутствие авиасообщения и большой спрос увеличивают расходы на запасные части в 3-4 раза.
Тем удивительнее выглядит место Украины в ежегодном отчете по скорости Интернета в разных странах мира. По состоянию на 2023 год средняя скорость загрузки данных в Украине составляет 38,13 Мбит/с, и по этому показателю мы занимаем 101 место в мире из 220. Да, в прошлом году значение равнялось 47,74 Мбит/с и за нами было 52 место, но это почти невероятно, что даже в течение полномасштабной войны интернет в нашей стране оказывается лучше и быстрее, чем в большинстве стран мира.
Информационные технологии
В последние два года ІТ-сфера переживает непростые времена, и это связано как с искусственным интеллектом, так и с определенными экономическими процессами. К кризису стартапов на мировом рынке в Украине добавились проблемы в аутсорсинговой сфере, когда в прошлом году из-за больших проблем с доступом к электроэнергии и интернету в работе украинских айтишников происходили сбои. В результате мировые компании, на которые работали отечественные специалисты, начали переключаться на специалистов из других стран.
Кроме свободного английского, который для разработчиков вообще считается must have, главным требованием для айтишников является опыт работы. В свою очередь, в опыте очень важно как количество отработанных лет, так и качество работы — над какими продуктами специалист работал, какие задачи выполнял.
Что касается зарплат, то, по словам руководителя департамента подбора персонала Jooble Алисы Лаговской, разработчики с менее чем годовым опытом работы могут рассчитывать на 500-700 долларов в месяц. Значительное увеличение зарплат начинается со второго года работы, и активнее всего компенсацию повышают в первые восемь лет. Языками с самыми высокими медианными зарплатами остаются Scala, Rust и Go, прежде всего это касается опытных специалистов. Выше средних зарплаты у опытных разработчиков, которые работают с Ruby, Kotlin и Swift.
Медианная зарплата разработчиков в Украине уже год почти не меняется и составляет $3435.
Если смотреть в будущее, эксперты не советуют новичкам выбирать направления, которые сегодня выбирают все — Manual QA или Front-end. Значительно лучше будут перспективы в Big Data, Machine Learning, AI и тому подобное. Если есть возможность, можно инвестировать в основательное техническое образование и развиваться в Data Science, Computer Vision, R&D. И, конечно, набирают популярность разработки с применением технологии GenAI — генеративного искусственного интеллекта.