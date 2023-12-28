Дефицит кадров диктует условия. Рейтинг лучших работодателей Украины 2023

Рынок труда меняется. Несмотря на войну и потерю части территорий, экономика страны демонстрирует в течение 2023 года рост — по итогам года, ожидается рост ВВП на 4,9%. Растут и зарплаты. В Госстате сообщили об увеличении размера среднемесячной зарплаты в Украине по состоянию на начало III квартала на 25,2% до 17 176 грн. Между тем, исследование кадровых порталов указывает на еще более ощутимый рост зарплаты. По данным Work.ua, в ноябре зарплаты в Украине выросли на 3% до 18 500 грн.

В компаниях — тотальный дефицит кадров. Конечно, это неудивительно, учитывая количество мобилизованных, а также миллионы пребывающих во временной эвакуации в разных странах мира. Между тем, сокращается и количество студентов и молодых кадров, готовых закрыть вопрос кадрового голода. Сейчас молодое поколение все чаще склоняется к работе в режиме part time, к дистанционной работе, а также к работе, где есть зарплата в валюте, то есть, зарубежные работодатели переигрывают отечественных.

Что остается компаниям в Украине? Разумеется, платить больше. И тем, кто все еще остается в штате компании, и тем, кого только приглашают на работу. Открытых вакансий — более 80 тысяч. Это без учета поиска вне кадровых порталов, ведь многие работодатели предпочитают подбирать людей через соцсети, переманивание, сарафанное радио и поиск через сотрудников.

Дефицит кадров — не новое явление в Украине. Но война максимально усложнила работу предприятий и без фактора кадрового голода. Компании очень хотят избавиться от дефицита. И ради будущей реализации планов производства и продаж, и ради устойчивости своей структуры. А впереди — еще более сильные вызовы. Далеко не все мобилизованные будут готовы вернуться после войны на свои рабочие должности, далеко не все мигранты, нашедшие временное пристанище в Евросоюзе, будут готовы снова работать в тех компаниях, где они ранее работали. Миграция персонала усилится после войны на базе запуска новых проектов по восстановлению — общенациональных и локальных.

Многие молодые люди и в дальнейшем будут отдавать предпочтение зарубежным работодателям. Это так или иначе будет влиять на рынок труда. Работодатели будут вынуждены чаще использовать возможности искусственного интеллекта, чаще конкурировать друг с другом за кадры. И в вопросе конкуренции далеко не все будет решать уровень оклада, премиальных или бонусов. Наемным работникам будут интересны и гибкость графика, и гибридный (или полностью дистанционный) формат, и уровень учебных программ, и наполнение социального пакета.

Украина подала заявку на вступление в ЕС. Серьезный шаг. И это означает, что в борьбе за профессионалов выиграют те, кто будет готов меняться, выходить из тени и платить больше. А еще те, кто завоюет свои кадры лояльным и человеческим отношением. В мире, где специалисты играют решающую роль в выживании и прибыльности компании, выигрывают лояльные и мобильные работодатели. Всем остальным придется либо начать меняться, либо навечно уйти в небытие.

Зарплаты в Украине растут, и на 2024 год прогнозируется дальнейший их пересмотр

Наша методика: как был составлен Рейтинг лучших работодателей Украины 2023

В 2023 году Фокус выделил 10 отраслей, составляющих, по нашему мнению, основу экономики Украины. Далее в рамках каждой отрасли мы отобрали от пяти до восьми крупных игроков — компаний, которые имеют всеукраинский охват и где трудоустроено от 400 и более человек. Для компаний из сегмента "Недвижимость и строительство" требования по количеству работников были уменьшены, поскольку даже крупнейшие девелоперы Украины не держат в штате несколько сотен сотрудников, ведь часто пользуются услугами компаний-подрядчиков.

Список из 55 компаний мы разослали ведущим экспертам в сфере трудоустройства, бизнеса и подбора персонала для оценки компаний. В рамках опроса мы просили экспертов присвоить каждой компании баллы от 1 до 10, где 1-2 — негативная репутация компании как работодателя, а 9-10 — отличная репутация, соискатели стремятся работать в этой компании.

На итоговую оценку экспертов влияли следующие показатели: официальное трудоустройство, средний уровень заработной платы, возможности для карьерного роста, наличие тренингов и обучения, программ стажировок для студентов, сотрудничество с вузами, отзывы работников об удовлетворенности работой в конкретной компании. Также одним из важных параметров, на который мы просили обратить внимание эксперта, в 2023 году стала поддержка сотрудников во время войны, а также предоставление работникам возможности дистанционной работы и помощь в релокации.

В результате опроса итоговые баллы за каждую компанию преобразованы в средний арифметический балл, после чего компании ранжированы в пределах каждой отрасли от самого высокого балла до самого низкого. В итоговом рейтинге работодателей 30 компаний-работодателей — лидеров в каждой отрасли.

Кто составлял Рейтинг лучших работодателей Украины 2023

Эксперты Фокуса

Галина Морозова, старший консультант компании Hudson Ukraine. До этого работала HR региональных офисов Укрпочты и ТЕДИС Украина;

Виталий Михайлов, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры", эксперт по подбору персонала и кадровых решений с многолетним опытом;

Доминика Иванова-Бекар, HR-эксперт. Имеет более 17 лет управленческого опыта на должностях директора по персоналу в национальных и международных компаниях, а с 2019 года в роли HR-консультанта сотрудничает с компаниями на рынках Украины, Казахстана и Польши в вопросах развития и трансформации HR-системы;

Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba. Специалист в области управления персоналом, который имеет более 18 лет опыта работы в ведущих компаниях Украины и в международных рекрутинговых компаниях. Неоднократно принимал участие в работе кадровых комиссий Одесской ОГА, Государственного агентства рыбного хозяйства, Госгеокадастра;

Оксана Немер, HR-эксперт. Имеет более 19 лет опыта работы с персоналом в сфере инновационного бизнеса. В течение последних 3 лет работала на должностях по управлению талантами, охватывая адаптацию, удержание, привлечение сотрудников, управление производительностью, обучение и развитие, планирование преемственности. Имеет солидный опыт разработки HR и бизнес-стратегии, внедрения HR процессов с нуля и управления изменениями;

Юрий Гороховский, генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd, эксперт по подбору персонала и кадровых решений с многолетним опытом;

Игорь Буркиця, владелец и исполнительный директор компании Talent4U. Имеет за плечами более 8 лет опыта управления компаниями ("Tolakan Company", Документ-сервис "ГОТОВО", Ассоциация ПРРО Украины).

Промышленность и производство

Украинская промышленность восстанавливается, но темпы роста отрасли, увы, очень низкие

Война оказала решающее влияние на производство в Украине. По данным Госстата, объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. В 2023 году некоторые направления промышленности активно восстанавливались, да и в целом ситуация с промпроизводством была уже гораздо более оптимистичной, чем в 2022 году. По данным Госстата, за 9 месяцев 2023 года объем промышленного производства в Украине вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Но падение в некоторых отраслях продолжалось и в течение 2023 года.

Например, за январь-сентябрь производство в металлургии и выпуске готовых металлических изделий сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а в добыче металлических руд — на 11,6% (год к году). Конечно, эти показатели уже менее впечатляющие, чем в прошлом году, когда производство в металлургии и выпуске готовых металлических изделий за год сократилось на 62,5%, а в добыче железных руд — на 61,7%.

Согласно данным сайтов по поиску работы, зарплаты в промышленности и на производстве в конце 2023 года — в пределах 20-55 тыс грн.