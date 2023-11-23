Доходы в Украине растут даже во время войны, но это вовсе не означает рост доли среднего класса. Критерии определения "середняков" разные, однако результат один: украинское общество распадается на богатых и бедных, и места для среднего класса в этом поляризованном мире просто нет.

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Мысль о том, что к среднему классу относятся те, кто не считают себя ни богатыми, ни бедными, довольно удобна и популярна, но экономисты категорически против такого подхода. Самоидентификация — это хорошо, но есть много других критериев.

В мире существует несколько способов определения среднего класса — по уровню доходов, структуре расходов, потенциальным возможностям. К сожалению, ни один из них не указывает на то, что "крепких середняков" в Украине много. А эксперты вообще говорят о том, что за последние два года украинский средний класс почти исчез.

Стоимость жизни: анализируем доходы и расходы

Самые распространенные способы определения среднего класса базируются на уровне доходов. Эксперты считают, что это должны быть устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей, но с конкретными цифрами возникла проблема.

С появлением соцсетей имитировать богатство стало значительно проще Фото: SWNS

Если с бедностью в мире как-то определились (по данным Всемирного Банка, это люди, которые тратят на жизнь менее 2,15 доллара в сутки), то для среднего класса таких цифр нет, говорит директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "В каждой стране есть свой уровень дохода, который можно считать достаточным, чтобы отнести человека к среднему классу. Прежде всего он определяется стоимостью жизни — то есть стоимостью продуктов, услуг, жилья, коммуналки, образования и тому подобное. От средней зарплаты по стране этот уровень дохода не зависит, потому что главное — не абсолютные цифры, а покупательная способность", — отметил эксперт.

В бедных странах доход представителя среднего класса должен быть не ниже четырех–пяти минимальных зарплат

Однако различные эксперты и исследовательские институты не оставляют попыток привязать определение среднего класса к каким-то статистическим цифрам. Например, в Европе часто предполагают, что к среднему классу относятся люди, чей доход укладывается в 100–200% медианного дохода жителей страны. Нам этот способ не подходит, поскольку в Украине считается не медианная зарплата, а средняя, которая, как правило, оказывается выше медианной. Но порядок цифр мы себе представить можем. Если за основу для этого расчета взять то, что есть, то есть среднюю зарплату (в первом полугодии 2023-го она составила 16 306 грн), получается, что представитель среднего класса должен получать 16,3–32,6 тыс. грн в месяц.

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За чертой: в 2023 году уровень бедности растет не только в Украине, но и по всей Европе

Но экономисты настаивают: для страны, которая фактически разделена на богатых и бедных, и в которой половина населения живет за чертой бедности и не в состоянии оплатить даже собственную коммуналку, этот расчет нельзя считать справедливым. И, если уж привязываться к статистике, то лучше отталкиваться от минималки. В этом случае доход представителя среднего класса должен быть не ниже четырех–пяти минимальных зарплат (на сегодня — 26,8–33,5 тыс. грн). Однако, во-первых, надо учитывать, где человек живет: в Киеве, где расходы будут значительно выше, или в регионе. Во-вторых, нужно понимать, этот доход приходится на одного человека, двух или большую семью.

Европейцы в среднем тратят на продукты 12% расходов, а украинцы — половину Фото: Freepik

Гораздо более объективную картину дает структура расходов.

Структура расходов украинцев и европейцев имеет много отличий, а расходы на еду вообще можно считать одним из основных показателей благосостояния. "Европейцы в среднем тратят на еду 12%, а украинцы — половину. Исходя из этих данных, у нас все бедные, среднего класса нет в принципе", — считает Олег Пендзин.

Разрушительная сила войны: середняков в Украине почти не осталось

Пять лет назад международное исследование показало, что к среднему классу можно отнести почти половину населения планеты. Аналитики объяснили, что отталкивались от финансовых возможностей: мол, доход представителя среднего класса должен быть таким, чтобы он без проблем мог покупать товары длительного пользования, планировать отпуск и накапливать сбережения. По этим критериям, согласно результатам недавнего опроса НБУ, сейчас в Украине средним классом может считаться лишь 8,3% населения.

Средний класс страны не является однородным и наполовину состоит из "имитаторов"

К тому же, говорит аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, средний класс страны не является однородным. Если предположить, что он составляет около 60% населения, то:

10% — это ядро, которое сохраняется практически при любых условиях и выдерживает любые кризисы;

20% — периферия ядра, они пытаются удержаться на плаву, у многих пока получается;

30% — имитаторы, которые практически просто повторяют образ жизни среднего класса. Например, покупают в кредит слишком дорогую квартиру или машину, которая им заведомо не по карману, или при очень ограниченных средствах — последнюю модель айфона. Во время кризиса эта часть среднего класса "обнуляется".

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"До войны в Украине было около 5% богатых, 10–15% — ядро среднего класса, 20–25% — близкая к ядру периферия, около 30% имитаторов и 30% бедных, — отметил в комментарии Фокусу Алексей Кущ. — После начала полномасштабной войны имитаторы из среднего класса выбыли сразу, в результате чего доля бедных сразу выросла до 60%. Сейчас активно разрушается периферия, и в перспективе количество бедных может увеличиться до 75–80%".

По словам Олег Пендзина, в Украине исследования о влиянии войны на количество и качество среднего класса не проводились. Однако, учитывая, что только за 2022 год украинцы потеряли четверть реальных доходов, можно сделать выводы, что отечественный средний класс значительно уменьшился и обеднел.

Один из признаков среднего класса — собственное жилье в хорошем состоянии Фото: instagram.com/tattingkatee

Операция самоидентификация: богат не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает

Эксперты, опрошенные Фокусом, назвали несколько показателей, соответствие которым указывает на то, что человека можно отнести к среднему классу.

Чтобы войти в средний класс, надо иметь устойчивый доход не менее 30 тыс. грн на одного человека в месяц

Устойчивый доход, достаточный для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. По мнению экспертов, сегодня в Украине это не менее 30 тыс. грн на одного человека в месяц.

Собственное жилье в хорошем состоянии.

Автомобиль не старше 5 лет, или финансовая возможность его купить.

"Подушка безопасности" минимум в 180 тыс. грн (6 месячных доходов).

Высшее или средне-специальное образование. Постоянное обучение, способность к саморазвитию и самообразованию. Осознание ценностей, которые выше материальных.

Финансовая возможность как минимум дважды в год путешествовать или отдыхать за границей.

Самоидентификация со средним классом. Это очень важный пункт, ведь, напоминают эксперты, богат не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает.

Один ребенок серьезно повышает риски выпасть из среднего класса, а два ребенка делают удержание в среднем классе почти невозможным Фото: Pexels

"Если говорить об Украине, то есть еще один довольно странный показатель среднего класса — это отсутствие несовершеннолетних детей, — говорит Алексей Кущ. — Сегодня дети в Украине — это уже не "цветы жизни", а, как это ни парадоксально звучит, маркер социальной жертвенности. Наличие одного ребенка серьезно повышает риски выпасть из среднего класса, а два ребенка в значительной части случаев делают удержание в среднем классе почти невозможным. Трое и более детей практически гарантированно за очень редким исключением отбрасывают украинцев в нищету".