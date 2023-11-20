Финансовая мудрость: миллиардер назвал 11 вещей, на которые бедные люди зря тратят деньги

Уоррен Баффетт известен своей простой, благотворительностью и глубокой финансовой мудростью. Один из самых богатых людей мира дал совет, как приумножить свои деньги.

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По мнению 93-летнего миллиардера Уоррена Баффетта, устранив эти распространенные финансовые ошибки, люди смогут принимать более взвешенные финансовые решения, чтобы их деньги служили им намного дольше. Об этом вспоминает GOBankingRates.

Американский предприниматель, один из самых успешных инвесторов в мире, известен своей простой, благотворительностью и глубокой финансовой мудростью.

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Председатель совета директоров и генеральный директор компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт обладает огромным состоянием и известен своей бережливостью. Однако последняя не направлена на извлечение личной выгоды. Он отдал миллиарды в различные благотворительные организации и в 2010 году подписал "Клятву дарения", подтвердив, что 99 % его состояния будет направлено на благотворительные цели при его жизни или после его кончины.

Полагаться на кредитные карты

Кредитные карты — это удобно, но высокие процентные ставки могут быстро перечеркнуть все преимущества, если не выплачивать весь остаток ежемесячно. Баффетт советует воздерживаться от ненужных трат, которые могут привести к образованию задолженности по кредитной карте.

Посещение баров и пабов

Траты на общественные мероприятия, например, на посещение баров, могут быть очень значительными. Выбор в пользу более доступных социальных мероприятий, например, домашних посиделок, поможет существенно сэкономить.

Траты на общественные мероприятия, например, на посещение баров, могут быть очень значительными Фото: Pixabay

Погоня за новейшими технологиями

Новые гаджеты могут быть заманчивыми, но часто прошлогодняя модель служит не хуже. Сам Баффетт в прошлом придерживался функциональных, а не броских технологий. Важно оценить, действительно ли новейшие разработки обеспечивают дополнительную пользу за свою цену.

Перерасход средств на одежду

Баффетт, как и другие миллиардеры, склоняется к простоте в своем гардеробе. Выбор классической, долговечной одежды вместо броских, дорогих марок может привести к значительной экономии.

Покупка новых автомобилей

Автомобили печально известны своей быстрой амортизацией. Баффетт рекомендует покупать подержанные автомобили и держать их до тех пор, пока они надежны, вместо того чтобы поддаваться соблазну новых моделей.

Неиспользованные абонементы в спортзал

Миллиардер пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от неиспользованных абонементов в спортзал. Бесплатные или недорогие фитнес-программы могут быть не менее эффективными, если заниматься по ним регулярно.

Миллиардер пропагандирует активный образ жизни Фото: Фото из соцсетей

Ненужные услуги по подписке

Услуги по подписке, если за ними не следить, могут стать источником финансовых потерь. Регулярно пересматривайте их и отменяйте те, которые не приносят пользы.

Чрезмерная зависимость от средств по уходу за кожей

Баффетт советует не использовать слишком много средств по уходу за кожей и не комбинировать их между собой. Если подобрать простую и эффективную процедуру, можно сэкономить и деньги, и сделать здоровее кожу.

Регулярные ночные прогулки

Несмотря на то, что общение необходимо, частые выходы в свет могут стать причиной значительных расходов. Выбор в пользу бюджетных альтернатив, таких как домашняя еда и посиделки в кино, может значительно сократить расходы.

Домашняя еда и посиделки в кино, может значительно сократить расходы Фото: Flickr

Азартные игры

Хотя они и могут показаться коротким путем к богатству, Баффетт подчеркивает важность понимания шансов. Он призывает людей принимать финансовые решения в пользу долгосрочного накопления богатства, а не сиюминутных острых ощущений.

Курение

Курение, помимо вреда для здоровья, является дорогостоящей привычкой. Отказ от курения может привести к значительному увеличению личного бюджета.

Издание отмечает, что финансовые советы Уоррена Баффета, основанные на десятилетиях инвестиционного опыта, являются ценным подспорьем для всех, кто стремится к финансовой стабильности.

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