Решил перекусить: мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе (фото)

Карлос Гутьеррес пока ждал свою еду заметил неподалеку лотерейный автомат и решил купить билет на вечерний розыгрыш Powerball.

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В США житель штата Вирджиния, ожидавший бутерброд с курицей, купил билет Powerball и выиграл 1 миллион долларов. Об этом пишет Virginia Lottery.

Карлос Гутьеррес из Сентрвилля рассказал представителям лотереи Вирджинии, что по дороге на работу он зашел в кафе Lee's Sandwiches в Фоллс-Черч, чтобы съесть куриный сэндвич и выпить кофе.

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Ожидая свой заказ, мужчина заметил неподалеку лотерейный автомат и решил купить билет на вечерний розыгрыш Powerball.

По словам Гутьерреса, на следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем вечернем розыгрыше.

"Может быть, это я", — подумал американец.

Мужчина планирует использовать свой выигрыш для расширения своего малого бизнеса Фото: Virginia Lottery

В билете Гутьерреса совпали все пять белых шаров, участвовавших в розыгрыше: 16-34-46-55-67, не хватало только номера Powerball — 14. По словам победителя, он почти выбрал именно это чисто в качестве усилителя, но в последний момент заменил его на 19.

Мужчина планирует использовать свой выигрыш для расширения своего малого бизнеса.

Представитель лотереи Вирджинии отметили, что джекпот лотереи Powerball оценивался в 1,55 млрд долларов, когда Карлос Гутьеррес забирал свой приз.

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