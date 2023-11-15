Обнищание по-украински: за два года количество бедных выросло вдвое, а богатых — втрое

Опрос НБУ относительно того, на что хватает денег у украинцев, показал: по сравнению с 2021-м бедных в этом году стало значительно больше. В то же время выросла доля богатых, и у этого феномена есть логическое объяснение.

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За два года количество украинцев, экономящих даже на еде, выросло более чем вдвое, а количество тех, кто может себе позволить любые покупки, — почти в 3,5 раза. Говорят ли такие результаты о росте бедности, что происходит с доходами граждан, да и вообще: можно ли определять уровень бедности по опросам? Фокус вместе с экономистами разбирался, о чем на самом деле говорят цифры Нацбанка.

Бедных еще больше: на питании экономит каждый четвертый

В своем последнем Инфляционном отчете НБУ уверяет, что доходы украинцев растут благодаря бюджетной поддержке и оживлению экономики, а финансовое состояние домохозяйств постепенно улучшается. Однако данные самооценки финансового положения семей в III квартале 2021 – 2023 годов, которые приведены в этом же отчете, говорят, что об улучшениях отчитываться рано.

Данные самооценки финансового положения семей в III квартале 2021 – 2023 годов говорят, что об улучшениях отчитываться рано Фото: Анна Кудрик (инфографика)

По данным опроса регулятора, если в 2021-м на питании экономили 12,2% украинцев, то в 2022-м — 19,9%, а в 2023-м — уже 26,2%, то есть более четверти граждан. Доля тех, кому хватает на продукты, а на одежду и обувь нужно сэкономить или одолжить, сначала росла, потом уменьшалась, но по итогам за два года не изменилась.

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В то же время значительно выросла доля богатых, то есть тех, кто может себе позволить любые покупки, — с 0,5% до 1,7%. Также почти в три раза увеличилось количество граждан, которые могут себе позволить еду, одежду, обувь, мелкую и габаритную технику.

Количество украинцев, которые могут себе позволить купить габаритную технику, увеличилось почти в три раза

На первый взгляд, это кажется парадоксальным, однако экономисты говорят, что все вполне закономерно.

Перераспределение достатка: средний класс превращается в бедных

Аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ объясняет: такие данные свидетельствуют о том, что механизм распределения национального дохода стал еще более несправедливым. В условиях, когда потоки внешней финансовой помощи в размере около 40 млрд долларов в год контролируются богатыми, неудивительно, что они становятся еще богаче. И богаче становятся те, кто живут рядом с ними.

Сейчас на питании экономят 26,2%, украинцев, то есть, более четверти граждан

"Чем сильнее поляризация общества, тем серьезнее социальное расслоение, тем больше отчаяния на одном полюсе и больше излишеств и незаслуженных доходов на другом, — отметил эксперт в разговоре с Фокусом, — В условиях, когда национальные богатства создаются не работающей экономикой, а финансовыми потоками международной помощи, роль среднего класса становится минимальной. Происходит формирование "социальных ядер" на двух полюсах, и этот процесс касается обслуги верхнего эшелона. К людям, вращающимся вокруг "богатого ядра", также понемногу просачивается богатство. А происходит это за счет среднего класса, который пропускается через "социальную мясорубку" и в таких условиях пополняет ряды бедных".

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Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин соглашается: средний класс постепенно исчезает, основная масса ушла в бедность. "Средний класс — это люди с достаточно хорошим уровнем заработной платы: наемные работники, самозанятые, представители мелкого и среднего бизнеса — словом, люди, которые являются основными налогоплательщиками. Полномасштабная война больнее всего ударила по ним. Минус 5 млн рабочих мест — это удар именно по среднему классу".

Средний класс пропускается через "социальную мясорубку" и пополняет ряды бедных

Среди причин быстрого роста бедности в Украине эксперты также называют падение реальных доходов. Только с февраля по декабрь 2022-го они упали на 21%. И это тоже позволяет предположить, что с наибольшими финансовыми вызовами столкнулся именно средний класс, ведь на бедных и богатых, по крайней мере внешне, экономические изменения влияют очень условно. Наверное, миллиардеру невесело превращаться в миллионера, но голодать он не будет. Что касается малообеспеченных, то здесь многолетняя привычка выживать в любых условиях творит чудеса. А вот средний класс в Украине оказался "у разбитого корыта". Вдруг оказалось, что накопленная финансовая подушка не спасает и заначки проедаются очень быстро.

Одна из главных причин быстрого роста бедности в Украине — падение реальных доходов

Бедность и богатство: не только доходы, но и ощущения

При обсуждении опроса с экспертами, возник резонный вопрос: а можно ли вообще доверять подобным исследованиям, ведь люди могли говорить полуправду?

По словам Алексея Куща, если раньше опросы НБУ грешили ошибками и попытками подтянуть результаты под "правильные выводы", то сегодня сомневаться в их результатах оснований нет. В последнее время такие исследования Нацбанка показывают высокое качество, совпадая как с экспертными оценками, так и с личными наблюдениями, говорит Алексей Кущ. К тому же, опрос не идет в форматах вопросов "вы бедный или небедный?", когда одни начинают прибедняться, а другие делать вид, что они богатые. Вопросы касаются тех или иных покупок, и в таких случаях люди обычно отвечают более-менее правдиво.

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"Опрос действительно является лучшим способом определить расходы, в частности, на продукты, — отметил Олег Пендзин в комментарии Фокусу — До войны в Украине такие расходы составляли 42%, сейчас — более 50%. В то же время в Европе продуктовые расходы не превышают 12-15%. И это определяет качество жизни. Ведь чем больше человек тратит на еду, тем меньше у него остается на путешествия, книги, театры и т.д. Для сравнения: в то время, как на путешествия и гостиницы европейцы тратят около 10%, украинцы — менее 1%. На культуру жители Европы направляют 5-12% по разным категориям, у нас — менее 1%".

Алексей Кущ добавляет: понятия бедности и богатства связаны не только с доходами, но и с образованием, культурным и образовательным цензом, наличием собственного жилья, самоощущениями.

По мнению экспертов, бедность и богатство определяются синтезом доходов, психологии и реальных ощущений

"Я бы сказал, что бедность и богатство определяются синтезом доходов, психологии и реальных ощущений, — говорит Кущ. — Например, высокообразованный человек с огромной библиотекой не будет чувствовать себя бедным даже при зарплате 15 тыс. грн. В то же время человек, который зарабатывает 2000 долларов в месяц, но при этом все спускает на развлечения и даже не имеет собственного жилья, вряд ли может считаться богатым — по крайней мере в нашей стране".

Человек, который зарабатывает 2000 долларов в месяц, но при этом все спускает на развлечения и даже не имеет собственного жилья, вряд ли может считаться богатым Фото: Shutterstock

Эксперт напоминает, что есть еще специфика по странам. Скажем, в Германии в порядке вещей не иметь собственного жилья и всю жизнь арендовать квартиры и дома. Но при этом уровень доходов в этой стране позволяет жить и практически ни в чем себе не отказывать. В Украине все наоборот: большинство украинцев имеют дорогие активы — квартиры, дачи, земельные участки, но при этом они бедны с точки зрения текущих доходов.