Почти как в Эфиопии: сколько украинцы тратят на продукты в 2023 году

Аналитики сверили статистические данные о том, сколько денег на питание тратят жители 105 стран мира. Украина в их рейтинге оказалась далеко внизу.

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Украинцы на продукты питания и безалкогольные напитки тратят около 41,6% от всех потребительских расходов. Об этом пишет Фокус в своем новом материале: "А зарплату — на еду. Сколько тратят на продукты украинцы, а сколько — европейцы".

Соответсвующее исследование провели аналитики компании Picodi, которые сопоставили статистические данные по 105 странам мира.

Из инфографики следует, что соседями Украины стали Эфиопия (41,3%) и Камбоджа (42,7%). А среди аутсайдеров оказались Нигерия (59%), Мьянма (56,6%), Кения (56,1%), Бангладеш (52,7%) и Лаос (50,6%).

Украинцы тратят на продукты питания 41,6% от всех потребительских расходов Фото: picodi.com

Столь серьезную разницу между Украиной и странами Европы можно объяснить тем, что уровень доходов украинцев и европейцев существенно отличается. Например, средняя пенсия в Чехии в эквиваленте составляет около 600 евро, Польше — 635 евро, а в Эстонии — 700 евро.

В то же время, как сказал Фокусу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, нынешние подсчеты аналитиков по Украине — это еще довоенные данные. Сейчас расходы на продукты могут быть выше.

"По нашим расчетам, доля расходов на питание в Украине сейчас превышает 50%. В то же время, в европейских домохозяйствах, по данным Евростата, эти цифры составляют 12-18%", — сказал он.

Олег Пендзин также добавил, что в свое время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) определила признаки продовольственной безопасности. И если доверять этим данным, то когда граждане страны тратят на питание больше 60%, это означает, что в стране — голод.

"У нас пока что общий показатель ниже, но ведь это средние цифры. И в Украине есть целые социальные группы, где пищевые расходы составляют 60% и выше — это, прежде всего, пенсионеры", — отмечает Олег Пендзин.

Важно

А зарплату — на еду. Сколько тратят на продукты украинцы, а сколько — европейцы

Напомним, 10 августа глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова заявила, что показатель реальных зарплат в Украине вернулся к довоенным показателям. По ее словам, изменения происходят на фоне замедления инфляции, и этот фактор положительно влияет на доходы граждан.

Также Фокус писал, что в Украине с 25 июля ввели экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих.