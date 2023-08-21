Майже як в Ефіопії: скільки українці витрачають на продукти у 2023 році

Аналітики звірили статистичні дані про те, скільки грошей на харчування витрачають жителі 105 країн світу. Україна в їхньому рейтингу опинилася далеко внизу.

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Українці на продукти харчування та безалкогольні напої витрачають близько 41,6% від усіх споживчих витрат. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі:"А зарплату — на їжу. Скільки витрачають на продукти українці, а скільки — європейці".

Відповідне дослідження провели аналітики компанії Picodi, які зіставили статистичні дані по 105 країнах світу.

З інфографіки випливає, що сусідами України стали Ефіопія (41,3%) і Камбоджа (42,7%). А серед аутсайдерів опинилися Нігерія (59%), М'янма (56,6%), Кенія (56,1%), Бангладеш (52,7%) і Лаос (50,6%).

Українці витрачають на продукти харчування 41,6% від усіх споживчих витрат Фото: picodi.com

Настільки серйозну різницю між Україною та країнами Європи можна пояснити тим, що рівень доходів українців і європейців істотно відрізняється. Наприклад, середня пенсія в Чехії в еквіваленті становить близько 600 євро, Польщі — 635 євро, а в Естонії — 700 євро.

Водночас, як сказав Фокусу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, нинішні підрахунки аналітиків щодо України — це ще довоєнні дані. Зараз витрати на продукти можуть бути вищими.

"За нашими розрахунками, частка витрат на харчування в Україні зараз перевищує 50%. Водночас у європейських домогосподарствах, за даними Євростату, ці цифри становлять 12-18%", — сказав він.

Олег Пендзин також додав, що свого часу Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) визначила ознаки продовольчої безпеки. І якщо довіряти цим даним, то коли громадяни країни витрачають на харчування понад 60%, це означає, що в країні — голод.

"У нас поки що загальний показник нижчий, але ж це середні цифри. І в Україні є цілі соціальні групи, де харчові витрати становлять 60% і вище — це, насамперед, пенсіонери", — зазначає Олег Пендзин.

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А зарплату – на харчі. Скільки витрачають на продукти українці, а скільки – європейці

Нагадаємо, 10 серпня голова правління Ліги банків України Олена Коробкова заявила, що показник реальних зарплат в Україні повернувся до довоєнних показників. За її словами, зміни відбуваються на тлі уповільнення інфляції, і цей фактор позитивно впливає на доходи громадян.

Також Фокус писав, що в Україні з 25 липня ввели експериментальний механізм оплати праці державних службовців.